Koupili zahradu a začali stavět dům. Rodina si splnila sen několika generací

To, že se jednou přestěhujeme do pěkného domu, plánovali už moje rodiče. Stavbu bych tedy s nadsázkou označila za takové naplnění rodinných přání. Dům stojí už od roku 2017 a v době, kdy jsme začali hledat pozemek a přemýšleli o tom, jak bude dům vypadat, neměly ještě dřevostavby tak dobrou pověst.

Respektive na realitním trhu cena dřevostavby s léty klesala, zatímco u zděných domů narůstala. Navíc jsem profesí stavař, a i já se musím přiznat, že jsem tehdy vnímala dřevostavbu jako takovou horší alternativu zděného domu. Ale okolnosti nás nasměrovaly právě k této dřevostavbě a nakonec zvítězily argumenty jak objektivní, tak subjektivní, a já jsem dneska opravdu moc ráda, že jsme se takhle rozhodli.

Jednou do dřevostavby a už nikdy jinak

Na stavbu domu jsme tenkrát totiž poměrně dost spěchali. I proto jsme byli rozhodnuti, že půjdeme cestou typového domu, u kterého se velmi významně zkrátí čas projektování. Vybrali jsme si pozemek v CHKO a hledali tedy takový projekt, který by poměrně přísná kritéria splňoval. A tak mi v mailu jednou přistál odkaz právě na typový projekt Freestyle, na který kamarád architekt náhodou narazil.

Začala jsem se tedy o tento dům zajímat a hodně mě překvapil poměr cena/výkon, ale i velký objemový komfort, protože díky konstrukčnímu systému z masivních dřevěných panelů je například úžasně využitý prostor v podkroví, kde nepřekáží žádný krov. Svou roli samozřejmě hrála i rychlost výstavby, která strčila zděný dům do kapsy, a v neposlední řadě také osobní návštěva ve vzorovém domě v Pulečném, kde na mě poprvé po otevření dveří dýchlo klima dřevostavby a tak jsem si řekla, že to bude dobrá cesta.

Jenže než jsme se rozhoupali, pozemek nám pod nosem vyfoukl jiný zájemce a my tak museli hledat nanovo. Pak jsme narazili na toto místo a okamžitě jsme věděli, že není vůbec nutné nic řešit znovu, že zkrátka vybraný projekt usadíme do zdejší vzrostlé zahrady. Sousedíme převážně s rekreačními objekty a domy menšího měřítka, takže sem dřevostavba Freestyle krásně zapadne.

Hezky to ilustruje i zážitek, který jsem měla s místním stavebním úřadem, který projekt schvaloval. Zavolala mi naše referentka, jestli bych si nemohla schválený projekt vyzvednout o týden později, protože právě koluje po celém úřadě jakožto ukázkový projekt, jak by stavba v této oblasti měla vypadat, v lidském měřítku a adekvátní k místu i pozemku.

Pořádek na stavbě

Celá výstavba proběhla v moc příjemném duchu. Dalo by se předpokládat, že jako člověk „od fochu“ budu rýpavá a kritická, ale nebylo co vytknout. Projekt měl velmi dobře navržené veškeré detaily, které byly i při stavbě precizně dodržené, což dnes rozhodně nebývá samozřejmostí. Navíc mě na dřevostavbě překvapila i čistota a příjemná atmosféra celého staveniště.

Dům byl ihned po dokončení útulný, stěhovali jsme se opravdu hned – doslova poslední profesanti odjížděli ve stejnou chvíli, kdy před domem parkoval stěhovací vůz – a přesto to nebylo vůbec nijak nepříjemné. Úsměvnou historkou je pak hubování od paní, která zastřešovala objednaný úklid po stavbě, že jsme to přeci měli nechat být tak, jak odešli dělníci. Přesně tak jsme to ale udělali, přestože ona měla pocit, že jsme určitě museli uklízet.

Úsporná i voňavá

Rozhodně bych dnes už o dřevostavbě nepochybovala. Je tu tak neuvěřitelně příjemné klima, které postrádám okamžitě, jak vstoupím do zděného domu. Vůni dřeva už tu samozřejmě necítím, ale všechny příchozí návštěvy ji neopomenou zmínit.

Spokojená jsem koneckonců i s energetickou bilancí – po dokončení hrubé stavby jsme si nechali udělat blower door test, který prokázal, že je stavba vzduchotěsná na úrovni pasivního domu. Loňskou zimu jsem tak třeba ani jednou nemusela zapínat přímotopy, bohatě stačila krbová kamna, ve kterých jsem ztopila okolo pěti kubíků dřeva. Určitě bych mohla topit mnohem efektivněji a nepřetápět, což se mi občas podařilo.

Když se ohlédnu zpátky, nedělala bych při ladění projektu tolik kompromisů. Byly to všechno jen drobnosti, ale vlastně je mi líto, že jsem si je neprosadila nebo na nich víc netrvala. Na druhou stranu musím ocenit přístup projekční i realizační firmy, že byli ochotní se mnou jít i do detailů, které neměli odzkoušené a tím pádem pro ně logicky představovaly určité riziko.

Tím bylo třeba položení dlažby v přízemí, která by v tak velké ploše měla mít dilatační spáry, což by se ale propsalo v řešení interiéru. Panovala tak určitá obava, že by dlažba mohla vlivem dotvarování domu popraskat, ale nestalo se tak. I když dům opravdu dost pracoval, hlavně první rok po dokončení. Často se ozývalo poměrně hlasité lupání a praskání, jak si všechno postupně sedalo.

Provozní manuál

Jak už jsem říkala na začátku, dům je takovým splněným rodinným snem, a tak i slouží. Často na víkendy odjíždím pryč, ale skoro vždycky se najde někdo, kdo sem rád zajede a stráví tu pár dní i bez mojí přítomnosti. Často tu mívám společnost dětí, což vždy prověří fungování domu. Mám udělaný takový univerzální provozní manuál, podle kterého se návštěvníci mohou orientovat, a funguje to perfektně. To je ostatně tím nejlepším potvrzením toho, jak dobře se tady žije.

Technické parametry:

Typ domu: nízkoenergetický

nízkoenergetický Zastavěná plocha: 93 m 2 (terasa 15 m 2 )

93 m (terasa 15 m ) Užitná plocha: 134 m 2

134 m Dispozice: 4+kk

4+kk Konstrukční systém: systém Novatop

systém Novatop Teplo: elektrické přímotopy, podlahové vytápění, krbová kamna

elektrické přímotopy, podlahové vytápění, krbová kamna Větrání: řízené s rekuperací

řízené s rekuperací Součinitel prostupu tepla stěnou: U = 0,21 W/m 2 .K

U = 0,21 W/m .K Projekt: 2016, Prodesi, s.r.o.

2016, Prodesi, s.r.o. Realizace: 2017, Domesi, s.r.o.

Další zajímavé dřevostavby najdete v aktuálním čísle magazínu DŘEVO&stavby. Fotografie: Ing. BcA. Martin Zeman, www.datelier.cz.