Prodali byt, šli do nájmu a stavěli dům. Pozemek za polovinu našli na webu obce

Martin s Ninou si nejdříve koupili prostorný byt k rekonstrukci v Jesenici u Prahy. Celý ho vlastními silami krásně zrekonstruovali a jelikož byl dostatečně velký pro čtyřčlennou rodinu, plánovali v něm zůstat co nejdéle. Po nastěhování ale postupně zjišťovali, že lokalita, ve které žijí, není příliš vhodná pro život mladé rodiny s dětmi.

„Mysleli jsme si, že holky v bytě vychováme, ale rychle jsme zjistili, že to tam k tomu není. Byt jsme sice měli velký a krásný, ale lokalita nestála za nic. Málo zeleně, moc aut, neustálé kolony a obecně moc lidí,“ popisuje situaci Martin. Poměrně rychle se rozhodli opustit město a přesunout se někam, kde je více klidu a méně aut a lidí. Věděli ale, že nechtějí moc daleko od Prahy, aby mohli pořád nějak rozumně dojíždět do zaměstnání.

Při hledání pozemku pomohlo štěstí

Martin je geodet, hodně jezdí po celé republice a zná spoustu lokalit. S manželkou tedy vytipovali lokality, které by se jim k životu líbily, a začali v nich hledat pozemky. Záhy se ukázalo, že pozemky, které splňují jejich požadavky (blízkost lesa, klid, rozumná dojezdová vzdálenost do Prahy, základní škola v místě) jsou vzhledem k jejich omezenému rozpočtu příliš drahé.

Nakonec se na ně ale usmálo štěstí. Nině se podařilo přímo na webových stránkách jedné z vytipovaných obcí najít obecní pozemek k prodeji, jehož cena byla oproti té tržní poloviční. „Obce svoje pozemky nikde neinzerují, většinou mají nabídku vyvěšenou někde na obecní nástěnce, a to je vše. Nechtějí, aby pozemky skupovali investoři, raději je nabízejí místním,“ vysvětluje Nina.

S projektem i stavbou pomohli přátelé a příbuzní

Majitelé domu jsou oba stavaři, což jim stavbu výrazně zlevnilo i zjednodušilo. Sami si své budoucí bydlení naplánovali a s pomocí přátel – architektky a projektanta – udělali studii. Také výběr firmy, která stavbu zrealizuje, byl jednoduchý. Stavební firmu, která dům realizovala, vlastní Martinův příbuzný, a tak byla jasnou volbou.

„Viděli jsme v okolí, že některé firmy nezvládnou dům vůbec dokončit a vám potom zbude rozestavěná hrubá stavba. Tady jsme si mohli být jistí, že dům dotáhnou a postaví ho přesně podle našich představ. Proto jsme ani nikde jinde nehledali,“ říká Martin.

Dodavatel podle projektu vyrobil montovaný domek na míru a dle slov majitelů proběhla stavba bez jediného problému. Aby získali hypotéku a mohli stavbu financovat, museli prodat byt a přestěhovat se na rok do nájmu. Rychlost stavby a dodržení všech termínů pro ně bylo tedy naprosto zásadní. V listopadu firma položila základovou desku a v dubnu se rodina mohla stěhovat. Přebírali dům na klíč, sami si udělali pouze kuchyni a místnosti vybavili nábytkem.

Pracovna dostala přednost před garáží

Samotný dům má jednoduchý půdorys rozdělený na společenské přízemí a soukromé první patro. Pozemek stojí na kopci a má jak krásný výhled na vrcholky Brd, tak na druhé straně na listnatý les. Orientace byla klíčová, manželé si přáli dům otevřený na obě strany. Obývací pokoj je propojený s jídelnou a kuchyní, které plynule přecházejí prosklenou stěnou na terasu a zahradu.

Původně měla být součástí stavby garáž, ale nakonec se majitelé rozhodli parkovat auta před domem a získaný prostor využít na tři další místnosti: dílnu, technickou místnost a pracovnu. V technické místnosti jsou ukryty pračka se sušičkou a velký mrazák. Zároveň je v ní vše připraveno tak, aby se z ní dala udělat jednoduše druhá koupelna.

„Momentálně druhou koupelnu nepotřebujeme, ale máme babičky a může se stát, že s námi budou jednou bydlet. Určitě nebudou moct chodit do patra, takže bychom jim udělali koupelnu tady,“ vysvětluje Martin.

Pracovna byla hlavním důvodem, proč se rozhodli oželet garáž. „Já pracuju většinou z domova a samostatná pracovna je strašně důležitá. Říká se, že správně by měla být pracovna umístěna tak, aby se do ní člověk musel přezout. To u nás nešlo, tak ji máme aspoň za zavřenými dveřmi,“ dodává Nina.

V patře mají rodiče ložnici a každá z dcerek svůj pokojíček. Pokoje jsou menší, protože majitelka dává přednost malým, útulným místnostem před velkými, které na ni působí jako hala a vypadají prázdně.

Ještě zbývá dokončit pár drobností

Nina s Martinem žijí v dřevostavbě za Prahou už pět let, ale ještě jim zbývá pár detailů na dokončení. Vzhledem k neustálému růstu cen energií by rádi instalovali solární panely. Chtěli je mít na střeše už letos na jaře, výběr dodavatelské firmy se ale ukázal jako nečekaně obtížný a zdlouhavý. Do příštího roku na pozemku vyroste také zahradní domek, ohniště na opékání dobrot a nezbytná udírna.

Technické parametry:

Typ domu: nízkoenergetický

nízkoenergetický Zastavěná plocha: 105 m 2

105 m Užitná plocha: 136 m 2

plocha: 136 m Dispozice: 5+kk

5+kk Konstrukční systém: ALFADIFU

ALFADIFU Teplo: elektrické podlahové topení Reychem

elektrické podlahové topení Reychem Větrání: přirozené

přirozené Součinitel prostupu tepla: U = 0,16 W/m 2 .K

U = 0,16 W/m .K Autor projektu: Ing. Martin Pobuda

Ing. Martin Pobuda Realizace: 2017, ALFAHAUS s.r.o.

Další zajímavé dřevostavby najdete v aktuálním čísle magazínu DŘEVO&stavby. Fotografie: Ing. BcA. Martin Zeman, www.datelier.cz.