Žili v mobilheimu, ale stavět nemohli. Problémem byl ČEZ a jeho stavba sloupu

V průběhu let došlo na dvě částečné rekonstrukce, jenže pořád to byl starý dům, který polykal spousty peněz. Úvahy o v pořadí třetí velké stavební úpravě rozsekla rázně projektantka: „A proč vlastně chcete ten dům opravovat? Co je na něm tak cenného?“

Dali jsme hlavy dohromady a došli k závěru, že vlastně nic. A že už nejsme ve věku, kdy bychom se potřebovali přizpůsobovat představám, které měl o bydlení někdo jiný, a že už si možná zasloužíme bydlet tak, jak se bude líbit nám. A že věčně studený dům s vlhkými stěnami vytápěný čmoudícím uhlím dokážeme v podstatě s lehkostí oželet.

Domluvit se se stavebním úřadem a demoliční četou netrvalo dlouho, vlastně jen zlomek času ve srovnání s tím, kolik měsíců potřeboval ČEZ na demontáž kusu staré kolejnice trčící ze štítu starého domu, po které vedl své elektrické dráty.

Podle šikovně upraveného zákona ji lze odstranit jen v případě, že ten, kdo demontáž potřebuje, zaplatí přeložku – tedy nový sloup včetně projektu a instalace, stavebního povolení, výběrového řízení na dodavatele... Nejen zaplatí, ale hlavně počká. Dlouho počká. Paradoxně déle, než kolik času zabere stavba nového domu.

Na první dobrou

Na projektování nového domu jsme se moc těšili. Znali jsme nejen práci architekta, kterého jsme si pro návrh dřevostavby vybrali, ale i práci jeho realizační firmy. Z dnešního pohledu to byla skvělá volba a každému bychom doporučili, aby projektování i následnou stavbu pokud možno svěřil jedné firmě. Stejně skvělá byla i volba konstrukčního systému Novatop, v tom jsme měli jasno hned od začátku.

Architekt Lukáš Pejsar dorazil na první schůzku a obhlídku tehdy ještě stojícího starého domu na motorce uprostřed léta. Prohlédl si místo, vyslechl naše představy, přednesli jsme mu požadavky stavebního úřadu a vzájemně si zanotovali na téma bydlení v dřevostavbě.

Jak důležitý takový rozhovor byl, se ukázalo už při konzultaci nad prvním návrhem, který za pár týdnů přivezl. Na navrženém konceptu se v zásadě nic nezměnilo – zastavěná plocha byla jasně definovaná stavebním úřadem stejně jako vzhled domu směrem od návsi. V průběhu projektování jsme upravili jen pár detailů, jako bylo posunutí příček nebo drobných truhlářských prvků.

Průběžně jsme řešili přeložku elektrického vedení a postupně docházeli k závěru, že kvůli zdlouhavému procesu nestihneme připravit základovou desku. Kdo mohl tušit, že postavit sloup a přeložit na něj tři elektrické dráty bude se vším všudy trvat několik měsíců! Musel se posunout termín výroby domu, vyřešit jsme museli i vlastní bydlení během stavby.

Původní plán byl přečkat léto v mobilheimu na zahradě a do zimy se přestěhovat už do nového domu, nakonec jsme si ale museli zařídit provizorní bydlení nejprve v mobilheimu na zahradě a pak na půdě nad stodolou a smířit se s tím, že se stavba o několik měsíců protáhne.

Za tři dny pod střechou

Když se konečně povedlo dokončit základovou desku a domluvit termín montáže, byla polovina října. Sledovat, jak se ze dvou kamionů povedlo během tří dnů poskládat celý dům včetně záklopu střechy, bylo až neskutečné. Panely z křížem lepeného dřeva byly vyrobeny přesně podle projektu včetně stavebních otvorů a dutin pro vedení elektřiny, stačilo je „jen“ složit z kamionů, poskládat a pospojovat.

Stejně neuvěřitelně působila čistota stavby – nikde žádný prach ani stavební odpad, po montáži zbyla jen hromádka dřeva, jímž byly panely proloženy, a pár odřezků, které jsme první zimu ztopili.

Zima, kterou jsme trávili na půdě a během níž jsme měli na očích dům zabalený do modré plachty, byla hodně dlouhá. Teprve začátkem jara se mohly práce zase rozběhnout a dům se každý měsíc přibližoval své finální podobě. Když podlaháři položili podlahovou krytinu a truhláři smontovali kuchyňskou linku, už jsme pomalu balili kufry a chystali se přestěhovat – vlastně jen přes dvůr, ale i tak byla první noc v novém domě neskutečným zážitkem.

Díky za všechno!

Po sedmi letech bydlení v dřevostavbě bychom udělali jinak jen jediné – stavěli bychom mnohem dříve. Je asi těžké smířit se s myšlenkou, že zbouráte dům, který jste koupili a kde jste strávili spoustu let, ale věřte, že jakmile strávíte pár dnů v dřevostavbě s mnohem vyšším standardem bydlení, tyhle myšlenky rychle vezmou za své.

Dům voní dřevem dodnes, díky rekuperaci je stále vyvětráno, dřevo na každém kroku zvyšuje pocitovou teplotu a topná sezona od listopadu do března také není úplně marná. Náš nový dům je pro nás místem, kde se cítíme skvěle, dokonce tolik, že se nám už několik let ani moc nechce jezdit na dovolenou. A to je asi ta největší odměna. Nejen pro nás, ale i pro skvělý tým, který se na jeho realizaci podílel – od architekta přes výrobce až po realizační partu a její vedení. Ti všichni odvedli prvotřídní práci a my jim za ni i po sedmi letech nepřestáváme být vděční.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Typ domu: nízkoenergetický

nízkoenergetický Zastavěná plocha: 124 m 2

124 m Užitná plocha: 175 m 2

175 m Dispozice: 5+kk

5+kk Konstrukční systém: obvodové stěny – lepené dřevěné panely Novatop Solid tl. 84 mm., střecha – Novatop Open s nosníky Steico

obvodové stěny – lepené dřevěné panely Novatop Solid tl. 84 mm., střecha – Novatop Open s nosníky Steico Teplo/větrání: elektrické topné kabely Fenix, krbová kamna; rekuperační jednotka Atrea Duplex 370 EC5

elektrické topné kabely Fenix, krbová kamna; rekuperační jednotka Atrea Duplex 370 EC5 Součinitel prostupu tepla: 0,22 W/m 2 K

0,22 W/m K Projekt: Ing. arch. Lukáš Pejsar, 3AE, s. r. o.

Ing. arch. Lukáš Pejsar, 3AE, s. r. o. Realizace: 2017, 3AE, s.r.o.

