O vypracování základní studie proto požádali architekta, který dokázal skloubit účelnost a smyslovost v lineárním půdorysu i s ne zcela vhodným tvarem pozemku. Pro výběr realizační firmy pak požádali mediálně známou osobu technického dozoru, který měl se stavebními firmami mnoho zkušeností a kterého si najali pro kontrolu stavebních prací.
Jiří, upřesněte prosím potenciál vašeho pozemku?
Pro tento výhled se stala prioritou orientace domu, respektive centrální pobytové místnosti propojené s terasou. Terén byl však svažitý s rozdílem výšky tři metry, takže jsme ho museli dorovnat navážkou, aby bylo možné naplnit naši ideu domu s nulovou podlahou, bezbariérové řešení. Z toho ale vyplynulo, že jsme se museli vzdát tvaru domu do „L“, prostě se nevešel ani na dorovnaný pozemek. Proto je ve finále lehce zalomený jako bumerang a obývák má jeden tupý úhel.
Na co jste kladli u domu největší důraz?
Především na rychlost výstavby a kvalitu materiálů i provedení.
Tahle trojčlenka má poměrně složité řešení…
Měli jsme na pomoc technický dozor. Ten nás prakticky provedl problematikou dřevostaveb a hlavně nám ze čtyř oslovených stavebních firem jednu konkrétní doporučil.
Takže z realizace jste obavy neměli?
Měli a velké, i přes to doporučení. Ale po první schůzce jsme je setřásli. Vlastně z oslovených firem nejvstřícněji komunikovali a neměli problém s nestandardním tvarem domu. Líbilo se nám, že mají vlastní pracovníky Čechy, že si nenajímají neprověřené osoby, a hlavně měli čas na výstavbu domu na klíč.
Jak dlouho trvala?
Necelé čtyři měsíce.
Byl jste po tu dobu nervózní?
Byl a často jsem na stavbu jezdil, abych byl v obraze. Hodně jsem tím žil, mám rád všechno perfektně zpracované a vychytané, až si ze mě dělali kamarádi legraci. Dost jsem si toho k dřevostavbám postupně nastudoval sám, což mi ve výsledku pomohlo v rozhodnutí zahrnout do domu i nějaké technické vychytávky.
Které například?
V konstrukci máme Moisture Guard, který monitoruje vlhkost. Třeba kdyby někde zatékalo, hned to víme. Jsme napojeni na centrálu, která data vyhodnocuje a v případě problému okamžitě dává echo. Je to samo sebou placené ve vybraném tarifu, ale já to rád sleduji na mobilu a mám větší klid.
A když vám vyteče pračka?
Ta je v technické místnosti, kde máme zvýšený vodotěsný lem podlahy lehce vyspádované do odtokového kanálku.
Myčku máte také nějak jištěnou?
Ano, u myčky je také záplavové čidlo stejně jako u mrazáku ve spíži.
Nějaká další čidla?
V rámci chytré domácnosti máme čidel máme daleko více, od sledování průtoku vody, spotřeby elektřiny až po výšku hladiny v retenční nádrži na vodu. Žaluzie se také natáčí automaticky a tím pádem nemusíme mít klimatizaci ve spojení s rekuperací. To samé je v kombinaci s podlahovým topením. V pokojích je monitorován CO2. V případě vyšší koncentrace dostane řízené větrání od čidla pokyn a sepne ventilaci. Tahle čidla jsou drahá, ale po zkušenosti z činžáku, kde bylo vydýcháno během chvíle, jsme za ně rádi.
Už někdy překročila koncentrace normovou hodnotu?
Ne. Pokud automatická výměna vzduchu funguje, ani k tomu snad nemůže dojít.
|
Mladá rodina našla štěstí v jihočeské vesničce. Dřevostavba jim změnila život
Řízené větrání vám vyhovuje?
Bez debat, zvláště v zimě, když nechcete otvírat okna, je dobrým pomocníkem. Minulou zimu jsme ale měli jen 15 % vlhkosti, tak jsme do systému pořídili dodatečně centrální zvlhčovač. Tušili jsme, že bude vzduch přes zimu vysušený, ale překvapilo nás, jak moc. Provoz se zapne automaticky, když venku poklesne teplota na 5 stupňů a vlhkost pod 35 procent. Funguje to dobře.
Nebylo by jednodušší a levnější otevřít okna a „nabrat“ vlhký vzduch zvenčí?
Když máte takhle malé ložnice jako my, museli bychom jimi větrat co dvě hodiny a to zase není ekonomické s ohledem na vytápění.
Máte podlahové?
Ano, elektrické rohože. Rychle se nahřívají v celé ploše a udržují stálou ideální teplotu podlahy při nízké spotřebě energie. Navíc je prostor ohříván rovnoměrně, místnost se nepřetápí, nedochází k nadměrné cirkulaci vzduchu a víření prachu. Vodní systém jsme nechtěli kvůli místu – byl by třeba velký zásobník na vodu a větší technická místnost. Pak by zase bylo vhodnější tepelné čerpadlo na její ohřev, ale to mi nevycházelo v návratnosti. Takže tak.
A ty krbovky používáte?
Určitě. V zimě jimi topíme prakticky denně. Jsou to teplovzdušná kamna s maximálním výkonem 5 kW, ale stačí jet na polovinu, dvě tři polínka na den a je příjemně v celém domě.
Kolik let už tu bydlíte?
Tři roky.
Objevily se za tu dobu nějaké zásadní vady, problémy, předělávky?
Ne, jen drobnosti.
Jak byste hodnotili přístup a práci stavební firmy?
Jako ochotný, odborný a zkušený. Dobře zvládnuté práce počínaje projektem stavby po předání klíčů. I teď po záruce nemají problém přijet k opravě nebo dodělat, když si vymyslíme něco navíc, jako třeba nyní sněholamy kvůli padajícímu sněhu na nově postavenou garáž.
Co po zkušenosti na dřevostavbě nejvíce oceňujete?
Dříve jsme bydleli v bytě pražského činžáku. Komfortu dřevostavby ale v ničem nedosahoval. Pocitově nejvíce vnímáme klimatickou pohodu, dřevostavba se rychle vyvětrá, má celkově příjemnou atmosféru.
Máte v úmyslu ještě něco dodělat?
V budoucnu fotovoltaiku; přípravu už máme i místo na baterie.
Pokud to bylo třeba, šli byste znova do dřevostavby?
Určitě, nicméně doufáme, že tady se dočkáme stáří.
Technické parametry:
- Typ domu: nízkoenergetický
- Zastavěná plocha: 151,44 m2
- Užitná plocha: 115,70 m2
- Konstrukční systém: sendvičový panel – difuzně otevřená skladba konstrukce
- Energie/teplo: elektrický kotel, podlahové elektrické rohože, teplovzdušná krbová kamna
- Větrání: řízené s rekuperací tepla
- Součinitel prostupu tepla stěnou: U = 0,19 W/m2K
- Roční spotřeba energie: 12 MWh – reálná hodnota pro 4 osoby
- Architektonická studie: Ing. arch. Roman Kučírek, 3K architects
- Projekt a realizace: HK Dřestav s. r. o., 2021
Další zajímavé dřevostavby najdete v aktuálním čísle magazínu DŘEVO&stavby. Fotografie: Martin Zeman, www.datelier.cz.