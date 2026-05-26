Odmítli schody i kompromisy v kvalitě. Tak vypadá recept na pohodlné bydlení

Jiří a Hanka si přáli jednopodlažní dům ve tvaru L, ale na parcele pro něj nebylo dost místa. Nechtěli mít ani jeden schod, ovšem pozemek byl svažitý. Měli našponovaný rozpočet, ale nechtěli se vzdát kvalitních materiálů ani práce. Nakonec mají přízemní dům, který je receptem na přehlednost, bezpečnost a trochu víc lenošení.
Umístění domu na parcele je zvoleno pečlivě s cílem plně využít všechny přednosti pozemku, jako je pěkný výhled, spojení se zahradou či ideální orientace podle světových stran. | foto: Martin Zeman, datelier.cz

O vypracování základní studie proto požádali architekta, který dokázal skloubit účelnost a smyslovost v lineárním půdorysu i s ne zcela vhodným tvarem pozemku. Pro výběr realizační firmy pak požádali mediálně známou osobu technického dozoru, který měl se stavebními firmami mnoho zkušeností a kterého si najali pro kontrolu stavebních prací.

Jiří, upřesněte prosím potenciál vašeho pozemku?
Pro tento výhled se stala prioritou orientace domu, respektive centrální pobytové místnosti propojené s terasou. Terén byl však svažitý s rozdílem výšky tři metry, takže jsme ho museli dorovnat navážkou, aby bylo možné naplnit naši ideu domu s nulovou podlahou, bezbariérové řešení. Z toho ale vyplynulo, že jsme se museli vzdát tvaru domu do „L“, prostě se nevešel ani na dorovnaný pozemek. Proto je ve finále lehce zalomený jako bumerang a obývák má jeden tupý úhel.

Na co jste kladli u domu největší důraz?
Především na rychlost výstavby a kvalitu materiálů i provedení.

Tahle trojčlenka má poměrně složité řešení…
Měli jsme na pomoc technický dozor. Ten nás prakticky provedl problematikou dřevostaveb a hlavně nám ze čtyř oslovených stavebních firem jednu konkrétní doporučil.

Takže z realizace jste obavy neměli?
Měli a velké, i přes to doporučení. Ale po první schůzce jsme je setřásli. Vlastně z oslovených firem nejvstřícněji komunikovali a neměli problém s nestandardním tvarem domu. Líbilo se nám, že mají vlastní pracovníky Čechy, že si nenajímají neprověřené osoby, a hlavně měli čas na výstavbu domu na klíč.

Jak dlouho trvala?
Necelé čtyři měsíce.

Dispozice domu je navržena tak, aby bylo za daných prostorových limitů dosaženo rovnováhy požadavků na množství prostoru, míru pohodlí a soukromí čtyřčlenné rodiny.
Umístění domu na parcele je zvoleno pečlivě s cílem plně využít všechny přednosti pozemku, jako je pěkný výhled, spojení se zahradou či ideální orientace podle světových stran.
Provoz domu charakterizuje střídmost a účelnost.
Klasické schéma kompaktního domu, rozšířeného o terasu je doplněno obytnou zahradou s nárazníkovými zónami různých proporcí.
Hodnotu domu pro rodinu s dvěma malými dětmi lze odvodit právě od dobře zvládnutých vnitřních prostor.
Byl jste po tu dobu nervózní?
Byl a často jsem na stavbu jezdil, abych byl v obraze. Hodně jsem tím žil, mám rád všechno perfektně zpracované a vychytané, až si ze mě dělali kamarádi legraci. Dost jsem si toho k dřevostavbám postupně nastudoval sám, což mi ve výsledku pomohlo v rozhodnutí zahrnout do domu i nějaké technické vychytávky.

Které například?
V konstrukci máme Moisture Guard, který monitoruje vlhkost. Třeba kdyby někde zatékalo, hned to víme. Jsme napojeni na centrálu, která data vyhodnocuje a v případě problému okamžitě dává echo. Je to samo sebou placené ve vybraném tarifu, ale já to rád sleduji na mobilu a mám větší klid.

A když vám vyteče pračka?
Ta je v technické místnosti, kde máme zvýšený vodotěsný lem podlahy lehce vyspádované do odtokového kanálku.

Myčku máte také nějak jištěnou?
Ano, u myčky je také záplavové čidlo stejně jako u mrazáku ve spíži.

Nějaká další čidla?
V rámci chytré domácnosti máme čidel máme daleko více, od sledování průtoku vody, spotřeby elektřiny až po výšku hladiny v retenční nádrži na vodu. Žaluzie se také natáčí automaticky a tím pádem nemusíme mít klimatizaci ve spojení s rekuperací. To samé je v kombinaci s podlahovým topením. V pokojích je monitorován CO2. V případě vyšší koncentrace dostane řízené větrání od čidla pokyn a sepne ventilaci. Tahle čidla jsou drahá, ale po zkušenosti z činžáku, kde bylo vydýcháno během chvíle, jsme za ně rádi.

Už někdy překročila koncentrace normovou hodnotu?
Ne. Pokud automatická výměna vzduchu funguje, ani k tomu snad nemůže dojít.

Řízené větrání vám vyhovuje?
Bez debat, zvláště v zimě, když nechcete otvírat okna, je dobrým pomocníkem. Minulou zimu jsme ale měli jen 15 % vlhkosti, tak jsme do systému pořídili dodatečně centrální zvlhčovač. Tušili jsme, že bude vzduch přes zimu vysušený, ale překvapilo nás, jak moc. Provoz se zapne automaticky, když venku poklesne teplota na 5 stupňů a vlhkost pod 35 procent. Funguje to dobře.

Nebylo by jednodušší a levnější otevřít okna a „nabrat“ vlhký vzduch zvenčí?
Když máte takhle malé ložnice jako my, museli bychom jimi větrat co dvě hodiny a to zase není ekonomické s ohledem na vytápění.

Máte podlahové?
Ano, elektrické rohože. Rychle se nahřívají v celé ploše a udržují stálou ideální teplotu podlahy při nízké spotřebě energie. Navíc je prostor ohříván rovnoměrně, místnost se nepřetápí, nedochází k nadměrné cirkulaci vzduchu a víření prachu. Vodní systém jsme nechtěli kvůli místu – byl by třeba velký zásobník na vodu a větší technická místnost. Pak by zase bylo vhodnější tepelné čerpadlo na její ohřev, ale to mi nevycházelo v návratnosti. Takže tak.

A ty krbovky používáte?
Určitě. V zimě jimi topíme prakticky denně. Jsou to teplovzdušná kamna s maximálním výkonem 5 kW, ale stačí jet na polovinu, dvě tři polínka na den a je příjemně v celém domě.

Kolik let už tu bydlíte?
Tři roky.

Objevily se za tu dobu nějaké zásadní vady, problémy, předělávky?
Ne, jen drobnosti.

Jak byste hodnotili přístup a práci stavební firmy?
Jako ochotný, odborný a zkušený. Dobře zvládnuté práce počínaje projektem stavby po předání klíčů. I teď po záruce nemají problém přijet k opravě nebo dodělat, když si vymyslíme něco navíc, jako třeba nyní sněholamy kvůli padajícímu sněhu na nově postavenou garáž.

Co po zkušenosti na dřevostavbě nejvíce oceňujete?
Dříve jsme bydleli v bytě pražského činžáku. Komfortu dřevostavby ale v ničem nedosahoval. Pocitově nejvíce vnímáme klimatickou pohodu, dřevostavba se rychle vyvětrá, má celkově příjemnou atmosféru.

Máte v úmyslu ještě něco dodělat?
V budoucnu fotovoltaiku; přípravu už máme i místo na baterie.

Pokud to bylo třeba, šli byste znova do dřevostavby?
Určitě, nicméně doufáme, že tady se dočkáme stáří.

Technické parametry:

  • Typ domu: nízkoenergetický
  • Zastavěná plocha: 151,44 m2
  • Užitná plocha: 115,70 m2
  • Konstrukční systém: sendvičový panel – difuzně otevřená skladba konstrukce
  • Energie/teplo: elektrický kotel, podlahové elektrické rohože, teplovzdušná krbová kamna
  • Větrání: řízené s rekuperací tepla
  • Součinitel prostupu tepla stěnou: U = 0,19 W/m2K
  • Roční spotřeba energie: 12 MWh – reálná hodnota pro 4 osoby
  • Architektonická studie: Ing. arch. Roman Kučírek, 3K architects
  • Projekt a realizace: HK Dřestav s. r. o., 2021

Další zajímavé dřevostavby najdete v aktuálním čísle magazínu DŘEVO&stavby. Fotografie: Martin Zeman, www.datelier.cz.

