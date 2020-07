Kamarádi z Prahy si na Šumavě postavili dvojdomek. Byla to skvělá volba

Do projektu nevstupovali sami, stejný záměr měl totiž i jejich kamarád. Slovo dalo slovo a zrodil se plán zrealizovat dvojdům, který bude sloužit primárně pro víkendové pobyty nebo zázemí při dovolené. Vzniknout měl původně na úplně jiném pozemku, než na kterém stojíme dnes, jenže jak to v životě občas bývá, první pokus se nezdařil.

Územní plán totiž zamýšlený projekt neumožňoval a změnu dokumentu se nepodařilo prosadit. Kamarádi ale svůj plán nevzdali a začalo hledání jiného, vhodného pozemku. Jednu z posledních nezastavěných parcel se nakonec podařilo zakoupit na Kvildě.

Pozemek sám o sobě není nijak velký, ale díky jeho situování na kraji obce a přiléhajícím rozlehlým loukám je dojem z klidného prostředí naprosto nerušený. „Kvilda byla dobrá volba. Díky vysoké nadmořské výšce tu v zimě ještě stále padá sníh a v létě vás neobtěžuje horko,“ popisuje jeden ze spolumajitelů domu. Projekt mohl začít.

Architektonického návrhu dvojdomu se ujal ateliér třiarchitekti. „Chtěli jsme, aby architekti dodrželi ráz šumavských staveb, vytvořili chalupu s tradičními prvky, ale zároveň s veškerými parametry moderního bydlení. Řekněme současnou interpretaci venkovského stavení.“

Na podobě dvojdomu se oba majitelé shodli, návrh byl hotový poměrně rychle. „Architekti pro nás vytvořili model, který se pak v čase nijak zásadně neměnil, upravovaly se pouze detaily.“

Dispozice je přibližně zrcadlová, částečně podsklepená skladba obsahuje v přízemí po dvou obývacích pokojích s kuchyní, společnou saunu a velkorysý vstup-lyžárnu.

Podkroví je řešeno jako relaxační zóna se třemi ložnicemi a dvěma koupelnami v každé polovině. Nad ložnicovým patrem se nachází ještě půda. Prosté zrcadlení se ale nekoná: „I když se to na první pohled nezdá, každá polovina domu je v návrhu trochu jiná, což zohlednilo naše individuální požadavky.“

Jasno měli majitelé ve volbě konstrukce: „Cítili jsme, že by bylo fajn, aby byl dům řešen jako dřevostavba, z diskusí s architekty nakonec vzešla konkrétní volba technologie masivních CLT panelů.“

Dům se podařilo zrealizovat relativně rychle. „Od prvního kopnutí do země byl hotov asi za rok a půl. Před první zimou se stihla osadit okna a zakrýt střecha. Bylo to jen den před tím, než začal padat sníh…“ vzpomíná majitel.

Betonovému jádru přezdívají architekti řopík. Bunkr, pojmenovaný po Ředitelství opevňovacích prací, tu ale vážně nenajdete. Šedý masivní prvek pojal WC, místo pro dřevo a komín, tvoří základnu pro kachlová kamna a pomáhá s akumulací tepla.

Dobrá volba

Chalupa je založena na betonové základové desce, ze stejného materiálu jsou i jádra umístěna uprostřed velkých obytných místností v přízemí. Z dispozičního hlediska šikovně pojala kamna a sociální zázemí.

„Základová deska a betonové prvky byly pro firmu velkou výzvou. Hlavně pohledové části byly dost náročné, ale zvládli je perfektně. Stavbyvedoucí, pan Mikeš, odvedl dobrou práci. Vrchní stavbu, řešenou jako dřevostavbu z CLT panelů,pak dodala jiná společnost. Bylo poznat, že s danou technologií mají zkušenosti, už v nabídce šli do nejmenšího detailu, to nás přesvědčilo, abychom zakázku svěřili jim.“

Investor oceňuje i práci stavebního dozoru: „Pan Vondráček nám pomohl sehnat místní ověřené řemeslníky a na vše dohlížel. To byla obrovská výhoda. Každý, kdo stavěl dům, vám potvrdí, jak je náročné sehnat kvalitní dodavatele a vše uřídit, z Prahy by to bylo naprosto nemyslitelné.“

Dřevo je hojně zastoupeno i v interiéru. Půvabný fládr stěn a přiznané trámové stropy doplňují v jedné z polovin dvojdomku také dřevěné podlahy a na míru zhotovené úložné prostory, respektive lavice u okna.

Dům nebyl od počátku plánován jako pasivní nebo velmi energeticky úsporný, nízkoenergetický standard ale nakonec splňuje. Vytápění zajišťuje tepelné čerpadlo typu země-voda, s jehož realizací se pojí lehce úsměvná historka.

„Vrt byl plánován asi 120 metrů hluboký, ale přibližně v 90 metrech jsme narazili na takové množství vody, že tryskala vrtem ven na povrch. To jsme vážně nečekali. Kvilda asi leží na podzemním jezeře,“ popisuje majitel.

Na otázku, zda majitelé plánují v domě bydlet natrvalo, odpovídá: „Možná jednou, uvidíme. Je ale fakt, že si to tu nesmírně užíváme a těšíme se na každý víkend nebo dovolenou, kterou tu trávíme.“



Technické parametry

Typ domu: nízkoenergetický

nízkoenergetický Zastavěná plocha: 291 m²

291 m² Užitná plocha: 462 m²

462 m² Konstrukční systém: masivní konstrukce z CLT panelů Novatop, stropy a krov z KVH nosníků

masivní konstrukce z CLT panelů Novatop, stropy a krov z KVH nosníků Teplo a větrání: tepelné čerpadlo země/voda s dvojicí hlubinných vrtů, doplňkový zdroj kachlová kamna, bez nuceného větrání

tepelné čerpadlo země/voda s dvojicí hlubinných vrtů, doplňkový zdroj kachlová kamna, bez nuceného větrání Součinitel prostupu tepla stěnou: 0,12 W/m²K

0,12 W/m²K Architektonický návrh: třiarchitekti – Michal Fišer, Tomáš Zdvihal, Spolupráce: Jitka Hofmeisterová

třiarchitekti – Michal Fišer, Tomáš Zdvihal, Spolupráce: Jitka Hofmeisterová Projekt: studie 2015, realizace 2018

studie 2015, realizace 2018 Realizace: spodní stavba a betonové prvky: Salvete, vrchní stavba 3AE

