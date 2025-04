Dům s výhledem do údolí Sázavy má vytápění za babku. Díky chytré kombinaci

Pavel s manželkou jezdili na místo, kde stojí jejich současný dům, už dobrých dvacet let. Na pozemku po dědečkovi si zde zrekonstruovali víkendovou chalupu. Po čase se naskytla příležitost přikoupit i sousední parcelu, což, jak se později ukázalo, bylo prvním nezamýšleným krokem na cestě k jejich novému bydlení.

O tom, že by možná nebylo od věci postavit na pozemku stavbu úplně novou, která by se mohla stát jejich trvalým domovem, začali uvažovat ve chvíli, kdy se rozhodli pokácet část starých stromů. Odkryl se tím totiž překrásný výhled do malebného údolí Sázavy a myšlenka, jak by bylo příjemné se takovým pohledem probouzet do každého nového rána, se usadila a začala zapouštět první kořínky.

Plány a rozhodování

V první fázi na novém místě manželé postavili zděnou garáž s dílnou, takovou základnu pro budoucí novostavbu. Servisní objekty pak sloužily jako zázemí pro Pavlův včelařský koníček, protože už delší dobu toužil po pevné stavbě, kde by o své včelky mohl pečovat.

Když pak budování nového bydlení začalo získávat konkrétnější obrysy, od původního záměru zděného domu se upustilo. Důvodem byl požadavek paní domu bydlet co možná nejrychleji, ale také touha zažívat při stavbě co nejméně komplikací. Svou roli sehrála samozřejmě i ekonomika a rychle narůstající ceny energií. Na řadu tak přišel výběr realizační firmy, který se Pavel rozhodl nepodcenit.

Neměl kolem sebe v té době nikoho, kdo by měl s nedávnou realizací dřevostavby osobní zkušenost, a tudíž se nemohl spolehnout na osobní reference. Na internetu si proto našel několik firem, jež se dřevostavbami zabývají, a s manželkou pečlivě zhodnotili jejich nabídky i portfolio typových domů.

Překvapivě rychle se dopracovali k firmě, kterou se rozhodli pro svůj záměr oslovit – představa byla jasná, bezbariérový bungalov se všemi pokoji orientovanými směrem do údolí. A to nejen z důvodu krásných výhledů, ale i proto, že z druhé strany pozemek sousedí s vlakovým nádražím a jeho provoz by mohl rušit domácí pohodu. A hned po prvním jednání bylo jasno, že s vybraným partnerem do stavby půjdou.

Minimální úpravy

Oproti původnímu typovému projektu, který je na první dobrou zaujal, provedli opravdu jen minimální úpravy. Došlo například k mírnému rozšíření zastavěné plochy, protože místa na pozemku bylo dost. Také vnitřní dispozice se změnily, ale jen v detailech. Paní domu například vymyslela pro ni praktičtější umístění dveří do technické místnosti, které se z chodby přesunuly do kuchyně, aby mohla servisní místnost sloužit částečně i jako sklad.

Také si manželé dopřáli komfort větší ložnice na úkor pracovny, která je sice využívaná, ale prostor v ní jim přišel zbytečně velkorysý. Přibyl i postranní vchod vedoucí přímo ke garáži. Toto praktické řešení manželé oceňují pokaždé, když se vrací z nákupu a není třeba s taškami obcházet celý dům.

Vytápění za babku

Dům je vytápěn podlahovým topením napojeným na tepelné čerpadlo vzduch-voda, se kterým mají už z minulosti majitelé jen ty nejlepší zkušenosti, protože jej před patnácti roky instalovali také do dědečkovy chalupy. Jako doplňkové vytápění slouží krbová kamna, která dodávají domu útulnost a atmosféru. Ty za teplejších podzimních a jarních dnů dokážou dům spolehlivě vyhřát.

Ostatně dokonce po krátký čas, když vázla dodávka objednaného tepelného čerpadla, sloužila krbová kamna jako hlavní zdroj tepla a tuhle zatěžkávací zkoušku zvládla na výbornou. Při otevřených propojovacích dveřích vytopila i vzdálenější pokoje. To samozřejmě svědčí i o kvalitách obvodové konstrukce ze sendvičových dřevěných panelů, která dokáže teplo uvnitř spolehlivě udržet.

Spokojenost s bydlením

Rozhodnutí pro dřevostavbu si dnes Pavel se ženou nemohou vynachválit. Oba vyrostli v bytě – Pavel v paneláku na sídlišti, jeho žena pak ve starém činžovním domě s vysokými stropy, kde byl problém prostory efektivně vytopit. Po svatbě si pořídili společné bydlení také ve městě, protože když byly děti malé, blízkost školy i práce byla velkou výhodou. Dnes už jsou ale obě děti dospělé a životní potřeby rodiny se tak logicky změnily.

V novém domě je klid a pohoda, takže si na život na vsi zvykli velice rychle. Kromě toho si oba pochvalují kvalitu vnitřního ovzduší, která je u nového domu příjemně překvapila. A i když zde bydlí teprve rok, mají už dnes pocit, jako by tu žili odjakživa. Vyzkoušeli si tady už i úmorná letní vedra, a i když v domě není klimatizace, teplota v interiéru nikdy nestoupla přes únosnou míru.

Vzrostlá zahrada

Samostatnou kapitolou je krásná zahrada se vzrostlými stromy. Na dům navazuje velká terasa, která je Pavlovým splněným snem. Její založení si pán domu nechal zhotovit firmou při budování základové desky domu, finální podobu, tedy její dřevěné obložení, si už ale vyrobil sám. Stejně tak zastřešení, které si vynutily horké letní dny. Střecha tak zajišťuje větší komfort při posezení.

O ochlazení a soukromí se postará i vzrostlý ořech na západní straně pozemku, který vrhá velkorysý stín v nejexponovanější části dne. V budoucnu v jeho blízkosti ještě vyroste jedna malá dřevostavba – kůlna na dřevo a sekačku.

Po roce hodnotí majitelé svou cestu z města velice pozitivně. Mají tu prý lepší vzduch, ale i náladu, protože dům je pro ně nejen útulným útočištěm v náruči krásné přírody, ale i zrcadlem jejich osobnosti a životního stylu.

Technické parametry:

Typ domu: nízkoenergetický

nízkoenergetický Zastavěná plocha: 115 m 2

115 m Užitná plocha: 94 m 2

94 m Dispozice: 4+kk

4+kk Konstrukční systém: sendvičový panel

sendvičový panel Teplo: teplovodní podlahové vytápění, krbová kamna

teplovodní podlahové vytápění, krbová kamna Zdroj: tepelné čerpadlo vzduch-voda

tepelné čerpadlo vzduch-voda Větrání: přirozené

přirozené Součinitel prostupu tepla stěnou: U = 0,13 W/m 2 .K

U = 0,13 W/m .K Projekt a realizace: 2022, MS HAUS s.r.o.

Další zajímavé dřevostavby najdete v aktuálním čísle magazínu DŘEVO&stavby. Fotografie: Ing. BcA. Martin Zeman, www.datelier.cz.