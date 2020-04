Dům snů existuje a je ze dřeva. Rodině se v něm žije parádně, neměnili by

Večery strávené nad neustále překreslovanými půdorysy způsobily, že už jsme je s mojí ženou Lucií nemohly ani vidět. Myslel jsem si, že si svoje bydlení navrhnu sám, jelikož jsem obor studoval. V praxi se mu ale nevěnuji a po mnoha desítkách dispozičních variant mi došlo, že tudy cesta nepovede.

Věděl jsem, jak dobře se to dá udělat a že se tomu neblížíme. Oslovit architekty byl v tu chvíli skvělý krok. Pomohli nám skloubit základní pilíře dispozice dohromady a domyslet klíčové detaily. Připravili také skvělý hmotový model, takže si člověk vytvořil dobrou představu o domě.

Architekti se ujali studie a dodavatelská firma nám připravila kompletní podrobný projekt. Realizovali následně hrubou stavbu a opláštění.

Další fáze stavby už jsme řešili sami subdodavatelsky. Tenkrát se nám navržená cena za kompletní zhotovení zdála moc vysoká, ale kdybych věděl, jak to dopadne, zvolím kompletní dokončení.

Cena sice vypadala vysoká, ale byla reálná. Nejenže člověk neumí dohlédnout časovou náročnost, ale také nevidí, jak komplikované je koordinovat všechny profese současně.

To bylo pořád: „Pane domácí, jak chcete tohle?“ A já říkal: „Nevím! Udělejte to, jak to má být.“ Já opravdu nevím, jak přesně má například elektrikář udělat zásuvky. Tato fáze tedy byla dost vyčerpávající. Velká vděčnost putuje k dodavatelům – za ochotu, dodržení ceny i pomoc v době, kdy už dávno nebyli placeni a my si nevěděli rady.

Už na studiích nás o dřevostavbách učili samé výhody a hodně mě tyto stavby bavily. Rozhodnutí pro konstrukční systém ze dřeva tedy bylo přirozené. Panely z lisované slámy použité ve stěnách nás zaujaly svou odlišností a schopností akumulovat. Taky se nám líbí, že jde o difuzně otevřenou konstrukci.

Terasa nebo snad taneční parket? Místo, které násobí obývací prostor a je v létě ohniskem života v domě.

Prostor pro život jsme chtěli mít co nejvíce otevřený a propojený. Přáli jsme si galerii, která je sice neefektivní z hlediska užitné plochy, ale když jsme nahoře, můžeme si povídat a být spolu. Podporuje pocit pospolitosti. Jsme s Lucií oba z klasických zděných domů, kde měl sice člověk v horním patře klid, ale byl odříznutý.



Naším dalším přáním bylo trávit hodně času venku. Pomáhá nám jej naplňovat velká terasa a navazující zahrada. Když v létě otevřeme dveře dokořán, je obývací pokoj dvojnásobný, skoro jako taneční parket. Neustále využíváme velký venkovní stůl, chodíme bosky a je to prostě paráda.

Po celé řadě výpočtů a zvažování, zda stavbu realizovat ve standardu pasivního domu a využít dotace Zelená úsporám, jsme od této myšlenky upustili. Kvůli velkým proskleným plochám totiž nevycházel důležitý koeficient (poměr plochy a pláště objektu). A tak máme dům z hlediska fungování téměř pasivní, ale bez oficiálního razítka.

Roční náklady

Teplo, které vyrábí elektrokotel, v domě rozvádí teplovodní podlahové vytápění a v podkroví jeden radiátor. Doplňkem jsou pak krbová kamna. Byl problém sehnat kamna s tak malou výkonností, aby se dům nepřehříval, ale podařilo se.

Trošku jsme se báli, jestli stoupající teplý vzduch nebude moc zahřívat horní patro, ale je to v pořádku. Poslední roční náklady za elektřinu zahrnující vše, včetně vytápění a ohřevu vody, byly 30 tisíc, což se mi nezdá špatné.

Příště bych k návrhu domu přizval také interiérového designéra. V interiéru je tolik detailů, které je potřeba domyslet. Člověk pak do nového prostoru přinese milion svých věcí, neví, kam je dát, a tak je prostě někam šoupne.

Užitná plocha domu je 124,3 metrů čtverečních.

Také elektrické zásuvky jsou velké téma. Všichni nás varovali, ať jich uděláme spoustu, a poslechli jsme, ale klidně jich mohlo být ještě víc. Promyslet dopředu všechny praktické detaily je výzva a vyplatí se nechat si pomoct od lidí, kteří se dané věci věnují denně a mají zkušenosti.



Pokud bych stavěl znovu, zvažoval bych, jestli opravdu realizovat galerii. Je to přeci jen plýtvání místem. V domku, který má 90 metrů čtverečních, by to mohla být 40 metrů velká ložnice. Ale je to pěkné, a jelikož jsme už v návrhu počítali s možným rozvojem, není do budoucna vyloučena i přestavba.

Plánovat ve svých 30 letech dům na dalších 50 let a přizpůsobovat návrh tomu, jak budu fungovat ve stáří, se mi nezdá ideální. A tak jsme dům navrhovali do jisté míry jako modulární, aby byly změny možné.

Také bychom nyní s odstupem navrhli větší kuchyni. V době, kdy jsme stavěli, jsme v pražském bytě příliš často nevařili a vycházeli z toho, že velkou kuchyň nepotřebujeme. Tady na vesnici se však věci změnily a štědřejší prostor pro vaření by se hodil.

Zkrátka život ukazuje nové a nové úhly pohledu, takže uvidíme, co přinese budoucnost. Můžeme však říct, že teď a tady se nám zde žije parádně a neměnili bychom.

Technické parametry:

Zastavěná plocha: 93,3 m²

93,3 m² Užitná plocha: 124,3 m²

124,3 m² Konstrukční systém: rámová konstrukce - systém Ekopanel

rámová konstrukce - systém Ekopanel Teplo a větrání: teplovodní vytápění s napojením na elektrokotel (možnost napojení na tepelné čerpadlo) + nezávislá krbová kamna

teplovodní vytápění s napojením na elektrokotel (možnost napojení na tepelné čerpadlo) + nezávislá krbová kamna Součinitel prostupu tepla stěnou: U = 0,159 W/m ² K

U = 0,159 W/m K Architektonická studie: OTA atelier

OTA atelier Projekt: 2015, Ekopanely servis s.r.o.

2015, Ekopanely servis s.r.o. Realizace: 2015 - 2016, Ekopanely servis s.r.o.

2015 - 2016, Ekopanely servis s.r.o. Typ domu: nízkoenergetický

nízkoenergetický Skladba stěny, zvenku dovnitř: dřevovláknitá deska tl. 80 mm, KVH hranoly + tepelná izolace tl. 140 mm, ekopanely E60 - dřevěný rošt tl. 40 mm, ekopanely E40

dřevovláknitá deska tl. 80 mm, KVH hranoly + tepelná izolace tl. 140 mm, ekopanely E60 - dřevěný rošt tl. 40 mm, ekopanely E40 Tloušťka stěny: 360 mm

Další zajímavé dřevostavby najdete v aktuálním čísle magazínu DŘEVO&stavby. Fotografie: Ing. BcA. Martin Zeman, www.datelier.cz.