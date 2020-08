Ve stodole si postavili patrovou chatu. Na myši a pavouky si už zvykli

„Původně jsem zamýšlela postavit na pozemku trvale obyvatelnou novostavbu a stodolu využít pouze jako skladový objekt,“ uvádí genezi chaty majitelka Lucie.

„Záměr ale neprošel přes územní plán, a tak jsem se rozhodla historickou stodolu oživit. Konverze staré budovy ale není jen tak. Proto jsem oslovila architekta a myslela si, že stodolu zrevitalizuje jako takovou.“ On ale přišel s neobvyklým konceptem domu v domě, který majitelku okamžitě nadchl.



„Jednoduchost a strohost původní stavby se nám velmi líbila,“ přitakává architekt Martin Kalhous z Atelieru SAD. „Veškeré zásahy do vnějšího vzhledu mají být poctou původní stavbě. Stodola je už dnes vnímána jako archetyp. Stačí drobný zásah a může fungovat dalších 100 let.“



Přestavba staré kamenné stavby na moderní a energeticky únosný objekt je finančně velmi náročná. Návrh architekta vložit do stodoly samostatnou dvoupodlažní dřevostavbu z masivních smrkových fošen a trámů s výrazně menší zastavěnou plochou je tak ekonomickou variantou využití prostoru, díky níž získala majitelka i řadu „nepeněžních“ benefitů.

„Například otevřené ohniště je schované pod střechou a můžeme ho využívat za každého počasí,“ dodává Lucie. „Tím, že v chatě jsou umístěné pouze dvě ložnice, koupelna a toaleta, a kuchyňský prostor s jídelnou je situovaný zvenčí, ušetřili jsme na materiálu pro výstavbu. Samozřejmě na myši a pavouky jsme si museli přivyknout a nyní je bereme jako přirozenou součást chataření blízkého přírodě. Také jsme mohli zachovat oboje velká vrata, kterými pouštíme do stodoly slunce a vánek.“

Ozvěna z Atelieru SAD

Jaký význam připisujete rekonstrukci historických hospodářských objektů?

Domy jsou naší pamětí. Bez znalosti minulosti tápeme v přítomnosti a nedokážeme plánovat budoucnost. U jakékoliv rekonstrukce nás zajímá hlavně pozitivní vztah, napětí, které vznikne mezi původními a moderními prvky.

Nakolik je v takovém případě důležité, aby klient byl „osvícený“?

Kvalitní a úspěšná spolupráce závisí hlavně na vzájemné absolutní důvěře mezi architektem a klientem. A ta se nedá vynutit ani zaplatit, tu je potřeba vybudovat. Osvícený klient, jistě. Možná však spíše otevřený, přístupný, komunikativní. Klienta vnímáme jako člena týmu. V průběhu navrhování pak nejde o to, kdo měl jaký nápad. Nakonec se prosadí jen ty dobré, ať už pochází od kohokoliv z týmu. A tato rekonstrukce je výsledkem spolupráce s báječným klientem.

Člověk se zde odpojí obrazně i fakticky – v okolí není mobilní signál.

Jaké byly a jsou hlavní kvality objektu původního a nového?

Jsou v základu dvě: filozofie udržitelnosti a dále použití kvalitních lokálních materiálů, což je zároveň i to, co nás k rekonstrukci inspirovalo. Pak také v obou případech maximální zvládnutí řemesla. Kvalitního výsledku nelze dosáhnout pouze propracovaným návrhem. Ten musí jít ruku v ruce s pečlivým provedením. Ideálem je co nejužší spolupráce projekčního a realizačního týmu. Jen společnými silami lze dosáhnout té nejvyšší kvality.

Technické parametry:

Architektonický návrh a projekt: Atelier SAD s.r.o.

Atelier SAD s.r.o. Realizace: MY76 s.r.o.

MY76 s.r.o. Konstrukce: rámová, dřevovláknitá izolace, tloušťka stěny 200 mm

rámová, dřevovláknitá izolace, tloušťka stěny 200 mm Zastavěná plocha: stodola 79 m², chata 16 m²

