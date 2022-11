Otec zavelel, šetříme! Rodina vypnula elektřinu a topí jednou týdně

Extrémní zdražování pocítil už zřejmě každý z nás. Zvýšení cen se totiž dotklo už téměř všeho od potravin až po účty za bydlení. Lidé jsou nuceni se naučit šetřit, aby měli dostatek peněz na vše, co chtějí a potřebují. Jak však informuje britský list Metro, někteří dokážou zajít do absolutních extrémů.

Třiapadesátiletý Chavdar Todorov se rozhodl ve své domácnosti zavést život bez elektřiny. Jednoduše nařídil celé rodině, aby začala nosit čelové svítilny. Chce tak ušetřit peníze, protože se bojí neustále narůstajícího účtu za energie, píše ve svém článku magazín brainee.sk.

Šílený účet za energie

Aby toho nebylo málo, topení doma zapíná jen jednou týdně. Jeho manželka a děti jsou tak nuceny zabalit se do teplého oblečení a peřin. Změnu jejich běžných návyků změnil měsíční účet za elektřinu, který se zdvojnásobil.

Chavdar se proto rozhodl začít používat čelovky, které využívají při všech možných činnostech od cvičení jógy, čtení až po mytí nádobí. Kromě toho si rodina svítí doma svíčkami. Spolu s 49letou manželkou Modou, 14letým synem Teem a 20letou dcerou Nicole si od toho slibují snížení celkového účtu na bydlení, který přesáhl 3 800 liber, v přepočtu 107 tisíc korun.

Televize se úplně nevzdali

„Je to, jako bychom se vrátili do 18. století,“ řekl Chavdar, když se rozhodl k radikálnímu řešení náročné situace. „Nevíme, jaký bude účet na konci měsíce, takže děláme všechno, co můžeme,“ vysvětluje hlava rodiny. Optimismus ho však zřejmě neopouští: „Teď můžu nosit čelovku a pohybovat se bez zapínání světel.“

Neznamená to však, že v jejich domě není žádná elektřina. Dokonce si občas zapnou i televizor. „Omezujeme sledování televize a máme ji zapnutou jen někdy.“ Celou situaci popisuje tak, že „dělají vše, co mohou.“ Čelovka vyjde v průměru na 8,48 liber, v přepočtu 238 korun.

Neztrácejí dobrou náladu

Chavdarova manželka Moda, která se živí jako učitelka jógy v Londýně, řekla: „Snažíme se myslet pozitivně, ale je to těžké. Nezapínám topení, když jsem sama doma a mám na sobě bundu. Můj manžel přišel s vtipným nápadem používat čelovky,“ popisuje život v nových podmínkách.

Zhasnutí světel a používání čelovek je podle ní strašidelné a necítí se tak bezpečně jako kdysi. „V naší oblasti se stalo mnoho vloupání,“ vysvětluje. Ani ji však optimismus neopouští: „Zapalujeme svíčky a snažíme se, aby to bylo romantické.“