Luxusní vila musí mít věž, to je představa nejen amerických filmařů

Ke zdůraznění exkluzivity sídla však musí mít vila, tedy podle filmařů a často i mnohých majitelů, i malou věž. Na jejím tvaru nezáleží. Někdy se zvedá nad linii střechy a vytváří další patro. Uvnitř je obvykle schodiště podobně jako ve středověku na hradech a v kostelech. Tehdy byly ovšem stavěny jako strážní věže, v takovém případě se nazývaly „échauguette“.

Věž dnes vnímají nejen filmaři jako symbol luxusu...

Dnes je pro ty, kteří si potrpí na soukromí, vzorem uzavřené usedlosti styl „Montecito“. Jde o jedinečné klidné prostředí. Většinou k němu vede soukromá cesta, která je zastrčená daleko od hlučných ulic a přeplněných dálnic.

Ráj pro rodinu i ptáky

Ve čtvrti Sherman Oaks je jedna z podobných nemovitostí. Prostorné interiéry nabízejí formální vstup do obývacího pokoje, jídelnu a kuchyni se sporáky Viking, myčkami na nádobí, lednicí a mrazničkou Sub Zero. K dispozici je i barové posezení.

Místo schodů ve věži zabírá místo v rotundě jídelní kout, takže stolující mohou obdivovat odhalený dřevěný trámový strop. Hlavní patro doplňuje velká manželská ložnice.

Dům má kromě dvou průchozích šaten, prostorné koupelny a soukromé terasy i domácí kino. Nechybí ani apartmá se dvěma ložnicemi pro děti nebo hosty. Ve spodním patře jsou další ložnice, z nichž je jedna využívaná jako domácí posilovna.

Majitelé mají vztah k historii, proto zde najdete spoustu stylových doplňků i stavebních prvků, které byste patrně čekali v mnohem starším domě, vila byla totiž postavená v roce 2004.

Jídelna s pohodlnými židlemi, v obývacím pokoji nemůže chybět stylový krb.

Díky designu a promyšleně řešenému vnitřnímu i venkovnímu prostoru vzniklo klidné prostředí, kam do zahrady přilétají s oblibou ptáci a dokonce sem občas zaběhnou i jeleni. Pozemek má totiž plochu téměř 2 500 m2. Samotná vila s dvojgaráži postavená pro jednu rodinu má pak plochu 455 m2.