Kdo rozumí umění, určitě ocení nejen abstraktní obrazy Jacksona Pollocka (†44), ale nepochybně také místo, kde jeho díla vznikala. Jeho bývalý newyorský byt je totiž na prodej za téměř 44 milionů korun. Slavný umělec tu tvořil už v době, kdy mu obrazy ještě nevydělávaly ani na živobytí.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
V domě na Carmine Street v manhattanské čtvrti West Village dříve býval obchod s klobouky, než se sem v roce 1932 nastěhovali Jackson, jeho bratr Charles a švagrová Elizabeth. Bratři studovali u malíře Thomase Harta Bentona (†85) a byt proměnili v ateliér.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Charles pracoval v předním pokoji, Jackson v zadním. Tehdy dvacetiletý začátečník se během velké hospodářské krize živil příležitostnými pracemi a pomáhala mu rodina.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Dům dnes patří do historické čtvrti Greenwich Village a od roku 2010 spadá pod památkovou ochranu. Byt o rozloze 64 metrů čtverečních mezitím prošel několika úpravami.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Nabízí stropy vysoké 4,3 metru, čtyři světlíky, ložnici s obří šatnou, loftový prostor, modernizovanou koupelnu, otevřenou kuchyň i dekorativní krb. Nechybí ani přístup do společné zahrady.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Osobitý charakter bytu dodávají skosené stropy s přiznanými dřevěnými trámy, které kopírují tvar střechy historického domu. V nejvyšším místě dosahují výšky až 4,3 metru. Čtyři střešní světlíky přivádějí do interiéru přirozené světlo a pod šikmou střechou se nachází také ložnice.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Součástí bytu zmodernizovaná kuchyň, která je otevřená do obytného prostoru. Světlé dřevěné skříňky doplňují nové spotřebiče a jednoduché, čisté linie. Přímo nad kuchyní se nachází vyvýšené patro, které současný majitel využíval jako domácí pracovnu.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Modernizace se dočkala také koupelna, v níž se nacházejí barevné obklady a současné designové prvky.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Součástí bytu je přístup na společnou zahradu.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Současný majitel Fergus Hurley Pollockovu tvorbu dlouho obdivoval. „Žít na místě spojeném s jeho historií mi k jeho dílu dalo osobnější vztah. V tom bytě máte chuť tvořit,“ říká Hurley.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Velký obraz inspirovaný Pollockovou tvorbou namaloval právě Hurley během pandemie covidu.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Byt koupil v roce 2021 za v přepočtu téměř 29 milionu poté, co se přestěhoval z Irska do New Yorku.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Přestože interiér prošel modernizací, zachoval si odhalené cihlové zdivo, dřevěné podlahy a přiznané stropní trámy.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Historické materiály tak tvoří kontrast s moderním vybavením a připomínají téměř 200letou minulost domu.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Jeden z nejzajímavějších příběhů se pojí s rekonstrukcí bytu. Dřevěný trám odstraněný při stavebních úpravách posloužil k výrobě kytary inspirované Pollockem. Nástroj vytvořila nedaleká dílna Carmine Street Guitars, která se specializuje na výrobu kytar ze zachráněného dřeva starých newyorských budov.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Hurleyho dílo inspirované Pollockovou technikou rozstřikování barev je zasazené do rámu vyrobeného na míru. Jeho tvar kopíruje linii střechy bytu. Obraz ovšem není automatickou součástí prodeje, případný zájemce by si jeho koupi musel vyjednat zvlášť.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Byt se nachází v nejvyšším podlaží domu a díky okolní nízké zástavbě nabízí výhledy do korun stromů.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Střešní světlíky navíc propouštějí dovnitř dostatek denního světla.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Dům postavil místní tesař už v roce 1827. Jde o ukázku takzvaného federálního architektonického stylu, který byl ve Spojených státech oblíbený na přelomu 18. a 19. století.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Jeho obrazy dnes patří k nejdražším na světě, ale začátky měl Jackson Pollock skromné. V roce 1943 dokonce krátce pracoval jako údržbář v newyorském Muzeu nefigurativního malířství, předchůdci slavného Guggenheimova muzea. Ještě téhož roku uspořádal svou první samostatnou výstavu.
Autor: kpa Publicity / United Archives / Profimedia, Profimedia.cz