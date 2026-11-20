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Škvíra má 92 cm, a přesto se v ní bydlí. Prohlédněte si nejužší dům na světě
Na první pohled vypadá spíš jako stavební omyl nebo prostě jen velká škvíra mezi dvěma domy. Přesto je Keret House ve Varšavě podle Guinnessovy knihy rekordů nejužším domem na světě, ve kterém se dá...
Vrátila se do domu po dědečkovi. Do rekonstrukce vrazila 9 milionů a nelituje
Kdysi v něm ordinoval místní lékař, později sloužil jako prázdninové útočiště rozvětvené rodiny. Když se do něj po letech rozhodla natrvalo vrátit lékařova vnučka Nilda, začala další kapitola příběhu...
Byt na prestižní adrese v Praze prošel totální proměnou. Výsledek bere dech
Celková rekonstrukce bytu na pražském Rašínově nábřeží s výhledem na Vltavu a Pražský hrad byla navržena tak, aby splňovala současné požadavky a přání majitelů při zachování historického rázu domu v...
Dům v Grygově proměnili architekti ve velmi úsporný ráj pro mladou rodinu
Starý dům v Grygově mladé rodině dispozičně nevyhovoval. Studio No-A Architekti stavbu na přání majitelů citlivě otevřeli do zahrady a prosvětlili. Vzniklo tak vzdušné komfortní bydlení se skvěle...
Nejzajímavější město duchů na světě je jako nové. Na lidi čeká už desítky let
Na severozápadě kanadské Britské Kolumbie, mezi horami a hlubokými jehličnatými lesy, leží Kitsault. Městečko, které vypadá jako kulisa k filmu o světě, z něhož najednou zmizeli lidé. Nechybí tu...
Zavalená harampádím a plná tajemství. V Beskydech vdechli život staré chalupě
Čtenář Libor zaslal do soutěže o nejlepší proměnu příspěvek, který ilustruje, jak se více než šedesát let stará chalupa v beskydské obci Krásná z místa plného odložených věcí proměnila v útulné...
Byt na prestižní adrese v Praze prošel totální proměnou. Výsledek bere dech
Celková rekonstrukce bytu na pražském Rašínově nábřeží s výhledem na Vltavu a Pražský hrad byla navržena tak, aby splňovala současné požadavky a přání majitelů při zachování historického rázu domu v...
Domov génia na prodej. Byt Jacksona Pollocka v New Yorku hledá nového majitele
Kdo rozumí umění, určitě ocení nejen abstraktní obrazy malíře Jacksona Pollocka (†44), ale nepochybně také místo, kde jeho díla vznikala. Jeho bývalý newyorský byt je na prodej za téměř 44 milionů...
Dům v Grygově proměnili architekti ve velmi úsporný ráj pro mladou rodinu
Starý dům v Grygově mladé rodině dispozičně nevyhovoval. Studio No-A Architekti stavbu na přání majitelů citlivě otevřeli do zahrady a prosvětlili. Vzniklo tak vzdušné komfortní bydlení se skvěle...
Nejzajímavější město duchů na světě je jako nové. Na lidi čeká už desítky let
Na severozápadě kanadské Britské Kolumbie, mezi horami a hlubokými jehličnatými lesy, leží Kitsault. Městečko, které vypadá jako kulisa k filmu o světě, z něhož najednou zmizeli lidé. Nechybí tu...
Stará ložnice Michaely Dolinové? Skončila na zámku. Podívejte se do jejího bytu
Herečka, moderátorka a zpěvačka Michaela Dolinová bydlí v klidné vilové čtvrti, která je přitom jen kousek od metra, a co se týká prostornosti svého bytu, je přímo nadšená.
Vrátila se do domu po dědečkovi. Do rekonstrukce vrazila 9 milionů a nelituje
Kdysi v něm ordinoval místní lékař, později sloužil jako prázdninové útočiště rozvětvené rodiny. Když se do něj po letech rozhodla natrvalo vrátit lékařova vnučka Nilda, začala další kapitola příběhu...
Vysněný dům v Brdech stavěli sami o víkendech čtyři roky. Ušetřili dva miliony
Čtyři roky, víkend co víkend, stavěli majitelé na okraji brdských lesů svůj vysněný bungalov. Většinou svépomocí. Ušetřené peníze investovali do kvalitních materiálů a nových technologií.
Jak vybrat bezpečnostní dveře do bytu, které chrání i skvěle vypadají?
Vstupní dveře představují nejdůležitější hranici mezi soukromím domova a okolním světem. Přesto je řada lidí při zařizování nebo rekonstrukci bytu vnímá jen jako estetický prvek. Podle policejních...
Škvíra má 92 cm, a přesto se v ní bydlí. Prohlédněte si nejužší dům na světě
Na první pohled vypadá spíš jako stavební omyl nebo prostě jen velká škvíra mezi dvěma domy. Přesto je Keret House ve Varšavě podle Guinnessovy knihy rekordů nejužším domem na světě, ve kterém se dá...
Pronájem bytu 2+1, 55,33 m2, Ivančice, ul. Polní
Polní, Ivančice, okres Brno-venkov
14 490 Kč/měsíc
Kuchyně a obýváky IKEA, které frčely před 30 lety. Nahlédněte do retro katalogů
V obývácích a kuchyních IKEA se za třicet let vystřídaly divoké barvy i střídmý skandinávský styl. Podívejte se, jak se od sedmdesátých do devadesátých let měnily místnosti, kde se scházela celá...
Z nápadu u piva je roubenka. Dva stavaři ji postavili tak, aby vydržela navždy
Celý projekt s roubenkou vznikl jednou u piva s kamarádem. Rodil se nám tehdy v hlavě plán, že postavíme vzorový dům, který budeme pronajímat. On se zmínil o hezkém pozemku v Sobotíně a poměrně...