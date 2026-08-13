Když jsme přiletěli na Dominiku a procházeli jsme ji pěšky a mluvili s místními, tak jsme občas i stopovali, ale moc aut tehdy nejezdilo. Zastavili nám Angličané a pozvali nás k nim na drink.
Měli postavený ekologický resort v korunách stromů. Svěřili jsme se jim s naším snem, slovo dalo slovo a do roka nám postavili v džungli dřevěnou chatu s výhledem na zátoku. Po pěti letech jsme chatu prodali a koupili pozemky poblíž pláže a začali stavět svůj vlastní resort.
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Cesta k našemu snu nebyla vůbec jednoduchá. Do cesty se nám připletli lidé, které jsme potkat nemuseli, v roce 2017 nás na chvíli zastavil hurikán, covid-19 nás postrčil v plánu vše v Česku prodat a nakonec s námi zamávala manželova nemoc. Vše jsme však ustáli a pokračovali ve stavbě.
Jsme jediní Češi, kteří zde žijí celoročně, máme rezidenci a čekáme na občanství. Získali jsme také licenci na business v turistickém ruchu.
Za všechny překážky jsme dnes rádi, protože nás to posílilo a víme, že nic není nikdy jednoduché a zadarmo. Život v Česku a na Dominice je absolutně odlišný. Tady je vše o přírodě, jednoduchosti a kráse. Vždy jsem toužila pomáhat zvířatům a zde se mi to splnilo. Často jezdím do zdejšího útulku se zvířaty a pomáhám místní nadaci. Naši práci milujeme, jezdí k nám hosté z celého světa, a to nás obohacuje. Za tu dobu tady máme spoustu dobrých přátel a zázemí.
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Dominika není Dominikánská republika
Karibský ostrov Dominika je součástí Malých Antil a leží mezi Guadeloupem a Martinikem. Je to samostatný stát, úředním jazykem je angličtina, ale místní obyvatelé mluví také kreolsky (patois) a francouzsky. Dominika je jediným ostrovem v Karibiku, kde se nachází samostatné Území Kalinagů (Kalinago Territory), na kterém žije přibližně 3 tisíce původních obyvatel. Ostrov je pokrytý hustými deštnými pralesy, protéká jím 365 řek a najdete zde četné vodopády i druhé největší vařící jezero na světě (Boiling Lake).
Dominikánská republika je velký španělsky mluvící stát, který leží na ostrově Hispaniola ve Velkých Antilách a o ostrov se dělí se sousedním Haiti. Je to jedna z nejpopulárnějších karibských destinací, známá svými nekonečnými bílými plážemi, luxusními rezorty a historickým hlavním městem Santo Domingo.
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