Dlabačova vila stojí v pražských Vysočanech v ulici Na Krocínce.
Autor: Sotheby’s International Realty Czech Republic
Čtyřpodlažní nemovitost z roku 1934 navrhl architekt Alois Dlabač ve stylu pražského baroka pro manžele Františka a Helenu Stuchlíkovi.
Nyní ji Sotheby’s Int. Realty nabízí k prodeji za 69,5 milionu korun.
Obytná plocha vily je 450 metrů čtverečních.
Pozemek je velký 1 347 metrů čtverečních.
V domě jsou čtyři ložnice a čtyři koupelny.
Vila představuje mimořádné spojení architektonické historie a moderního luxusu.
Rezidence se nachází v tiché, zelení obklopené části města s kompletní občanskou vybaveností.
Vila prošla v roce 2019 kompletní rekonstrukcí, která respektovala původní charakter stavby a zároveň ji přizpůsobila nejvyšším standardům současného bydlení.
K domu náleží pečlivě upravený pozemek se dvěma samostatnými vstupy, poskytující naprosté soukromí a reprezentativní prostředí.
Interiér je zpracován s mimořádnou péčí a důrazem na kvalitu.
Podlahy tvoří luxusní dřevěná krytina, jejíž tmavý matný odstín dodává prostoru eleganci a hloubku.
Kuchyň i vestavěný nábytek byly realizovány na míru renomovanou italskou společností, která se podílela i na vybavení šaten.
Vila nabízí prostornou terasu a balkon s výhledem do pečlivě udržované zahrady.
Na úrovni ulice se nachází garáž pro dvě vozidla a velkorysý skladovací prostor.
Tato výjimečná vila v sobě nese bohatou historii, která jí propůjčuje jedinečný charakter.
Byla postavena v roce 1935 podle návrhu významného architekta inženýra Aloise Dlabače, jehož tvorba se nesmazatelně zapsala do podoby pražské architektury první poloviny 20. století.
Dlabačův osobitý styl vycházel z tradice pražského baroka a české renesance a nesl v sobě důraz na harmonické proporce, dekorativní prvky a reprezentativní výraz.
Mezi jeho nejznámější realizace patří návrh gymnázia v Karlových Varech, přestavba hradu Walsee v Rakousku, vítězný návrh na pomník Františka Palackého v Praze (spolu se sochařem Ladislavem Šalounem) nebo architektonická výzdoba několika domů v Pařížské ulici.
Na realizaci vily se podíleli také přední řemeslníci své doby – kované mříže vytvořil J. Jindrák z Vysočan a štukatérské práce jsou dílem Antonína Nejedlého.
Výsledkem je nadčasová rezidence, která v sobě spojuje historický půvab s kvalitou a elegancí prvorepublikové architektury.
Vila poskytuje nádherné panoramatické výhledy.
V místech, kde je dnes zahrada Dlabačovy vily, bývala rozlehlá třešňovka, která sahala až k dnešnímu Klíčovu. Ta stála na někdejších vinicích, které kdysi pokrývaly celou stráň k Proseku. Byly zde založeny již v dobách Karla IV. a zůstaly tu až do 18. století, kdy postupně mizely.
