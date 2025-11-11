|
Dlabačova vila v Praze je na prodej za 69,5 milionu. Okouzlí nádherným výhledem
Dlabačova vila v Praze je na prodej za 69,5 milionu. Okouzlí nádherným výhledem
Dlabačova vila stojí v pražských Vysočanech v ulici Na Krocínce. Čtyřpodlažní nemovitost z roku 1934 navrhl architekt Alois Dlabač ve stylu pražského baroka pro manžele Františka a Helenu...
Zpěvačka našla poklad v chatové osadě na Vysočině. Má i rybník s kapry a udírnu
V chatové osadě poblíž menší vesničky na Vysočině se schovává na první pohled malá chata operetní zpěvačky a herečky Pavly Břínkové. Spolu s manželem si ji i okolí neustále zvelebují. Na jejich...
Ve vnitrobloku vznikl díky skvělému nápadu industriální byt
Velké světlíky, dřevo, industriální detaily i průmyslové materiály, to vše harmonicky propojené promyšlenými barevnými kontrasty. I díky tomu zrekonstruovanému bytovému prostoru v historické zástavbě...
Rodinné domy v Praze a okolí za cenu bytu. Podívejte se, co je na prodej
Rodinné domy v Praze a širším okolí, které vám splní sen o bydlení s vlastní zahradou, začínají na 9 milionech korun. Podívejte se na sedm zajímavých nemovitostí na prodej, které pořídíte za cenu...
Při proměně chaty na Špicberkách museli designéry hlídat bodyguardi s puškou
Tentokrát byla rekonstrukce chaty opravdovým dobrodružstvím. Ne náhodou se Špicberkům přezdívá země ledních medvědů. A tak museli Halvora Bakkeho a jeho kolegy hlídat při práci bodyguardi s puškami,...
Brněnský prvorepublikový byt dostal druhou šanci. A fantasticky zazářil
Rekonstrukce prvorepublikového bytu v Brně citlivě obnovila původní atmosféru s důrazem na historické detaily a nové kvalitní materiály inspirované japonskou estetikou. Nová dispozice nabízí...
Konečně má svou koupelnu snů. Průchozí hrůza ze „socíku“ je pryč
Jen těžko budete hledat nejméně praktickou panelákovou koupelnu, než je ta průchozí s vanou a otočným umyvadlem. Takže není divu, že se rodina paní Markéty pustila po zakoupení panelákového bytu jako...
Konečně světlo: Jak jsem sám zvládl výměnu starých střešních oken
Nadšení a šikovnost některých čtenářů je opravdu obdivuhodná. A také odvaha. Výsledky „amatérů“ tak bývají často srovnatelné s profesionály. To je i případ Filipa, který se přihlásil do naší soutěže...
KVÍZ: Kde se vzal loft, proč se říká bungalov a co je apartmán? Otestujte se
Slova, kterými popisujeme bydlení, domácnosti a vůbec různé nemovitosti nejen kolem sebe, jsou svým původem často Česku a naší mateřské češtině docela vzdálená. Některé termíny jsme si vypůjčili z...
Ve starém ohavném hotelu v Alpách vykouzlili místo pokojů skvělý apartmán
Horský hotel ze 70. let minulého století měl už své „slavné dny“ prostě za sebou. Ani to, že stojí uprostřed nádherných francouzských Savojských Alp nemohlo starému objektu pomoci. Řešení se však...
Prodej RD 5+1 - Podbořany
Cyrila a Metoděje, Podbořany, okres Louny
3 850 000 Kč
Život v Bahrajnu očima české rodiny. Bydlení a mzda podle původu je šokující
Přestěhovali jsme se do Bahrajnu v roce 2019, já, manželka, naše šestiletá dcera a kočka ze Skotska. Hlavním důvodem byla rodina, protože rodiče a sestra mé manželky zde žili již nějakou dobu. Po...
Řekni, jakou barvu máš na stěnách v obývacím pokoji. Povím ti, jaký jsi
Malování se stalo pro Čechy nejen způsobem, jak zkrášlit svůj domov, ale i formou sebevyjádření. „Meruňkový mor“ už naštěstí zmizel, odvaha k výraznějším barvám však chybí. Stále vedou světlé a...