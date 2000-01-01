Na anglickém realitním trhu se objevil dům snů, který kdysi patřil Stevenu Smithovi, zakladateli britského řetězce Poundland (vše za libru). Sídlo se třinácti ložnicemi, tanečním parketem a vlastním barem se současný majitel snaží prodat za 4,75 milionu liber, v přepočtu zhruba 133 milionů korun. Zájemci se však nehrnou.
Autor: Chartwell Noble / SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Sto tři roky starý dům navrhl slavný architekt Sir Bertram Clough Williams-Ellis, autor pozoruhodného velšského skvostu – městečka Portmeirion. Nový majitel získá sedm koupelen, hernu, bazén a luxusní kuchyň.
Autor: Andrew Grant / SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Majitelé honosného sídla Hammer Hill poblíž městečka Romsley ve střední Anglii snížili od začátku roku cenu o 250 tisíc liber, v přepočtu zhruba o 7 milionů korun. Potvrzuje se tak staré známé pravidlo realitního trhu, že čím impozantnější dům, tím složitější hledání někoho, kdo je ochotný za něj zaplatit nemalé peníze.
Autor: Chartwell Noble / SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Sídlo se kromě vlastního heliportu, tanečního parketu a baru honosí i velkým vyhřívaným bazénem v římském stylu.
Autor: Andrew Grant / SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Hrabství Worcestershire je typické krajinou zvlněných kopců, luk a lesů. Dům je v ní posazen v naprostém soukromí, což ještě umocňuje pocit „vlastního světa“.
Autor: Andrew Grant / SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Před domem se nachází elegantní okrasná kašna, která podtrhuje reprezentativní charakter celého sídla. Jemně proudící voda dodává místu klidnou atmosféru a vytváří působivý kontrast k monumentální budově navržené architektem Cloughem Williamsem-Ellisem. Kašna navazuje na tradici anglických venkovských sídel, kde vodní prvky sloužily nejen jako dekorace, ale také jako symbol prestiže a bohatství majitelů.
Autor: Chartwell Noble / SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Kuchyň v Hammer Hill House patří k prostorám, kde se historický charakter domu spojuje s moderním komfortem. Jde o zakázkově vyrobenou kuchyň, která byla ručně dekorována firmou Christians of Nantwich a jejím dominantním prvkem je tradiční sporák AGA, považovaný v Británii za symbol luxusního venkovského bydlení.
Autor: Andrew Grant / SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Jedna z hlavních ložnic v domě je vybavena elegantní postelí s nebesy, která dodává prostoru romantický a téměř pohádkový charakter. Dřevěná konstrukce s jemně splývající látkou vytváří pocit soukromí a klidu, zatímco velké rozměry místnosti podtrhují vzdušnost celé ložnice. Interiér je laděn do tlumených, uklidňujících tónů, které podporují atmosféru odpočinku a soukromí. Tento prostor byl navržen tak, aby spojoval tradiční anglický styl s komfortem moderního bydlení.
Autor: Andrew Grant / SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Součástí domu je sedm koupelen. K opravdovým lákadlům patří hlavní koupelna s vířivkou. Luxusní prostor navržený s důrazem na pohodlí nabízí domácí wellness, kde si majitelé mohou dopřát odpočinek v soukromí svého domova. Právě podobné detaily dokazují, že sídlo nebylo budováno jen jako reprezentativní rezidence, ale také jako místo pro pohodlný každodenní život.
Autor: Chartwell Noble / SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Pozornost návštěvníků upoutá i elegantní toaletní stolek, k němuž patří čalouněná lavice s nápisem „Hammer Hill House“. Nenápadný detail dodává interiéru osobitost a připomíná dlouhou historii sídla.
Autor: Andrew Grant / SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Klenotem přízemí je prostorná jídelna, která dokonale odpovídá rozměrům celého sídla. Místnost působí vzdušně a reprezentativně, přesto si zachovává příjemnou atmosféru. Právě zde si lze snadno představit slavnostní večeře, rodinné oslavy i dlouhé večery strávené ve společnosti přátel.
Autor: Andrew Grant / SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Obývací prostor s krbem působí jako zámecký pokoj s luxusním vybavením.
Autor: Andrew Grant / SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Součástí domu je elegantní privátní bar, který evokuje atmosféru tradičních britských klubů. Dřevěné obložení, tlumené osvětlení a pečlivě zvolené detaily vytvářejí útulné prostředí, kde se večery nesou v klidném a společenském duchu.
Autor: Andrew Grant / SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Nemovitost obklopuje udržovaná zahrada. Celková velikost pozemků, které k domu náležejí, je zhruba 11 hektarů.
Autor: Andrew Grant / SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
K rezidenci patří i rozsáhlé garáže a dva samostatné domky u brány.
Autor: Andrew Grant / SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Nechybí plně vybavená posilovna s výhledem do zahrady.
Autor: Chartwell Noble / SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Součástí herny je kulečníkový stůl pro přátelské zápasy nebo pánská neformální setkávání.
Autor: Chartwell Noble / SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Sídlo se nepotýká s nezájmem kupců poprvé. Britský podnikatel Steven Smith koupil rezidenci v roce 2002 za 2,2 milionu liber a společně s manželkou do něj investoval další zhruba 4 miliony liber. Když se ho však po letech rozhodl prodat, protože děti jim vyletěly z hnízda a sídlo pro ně bylo moc velké, narazil na tvrdou realitu trhu. Původně chtěl za dům 6,5 milionu liber, postupně však musel zlevňovat a nakonec ho prodal za „pouhé“ čtyři miliony.
Autor: Chartwell Noble / SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Realitním makléřům působí prodej sídla starosti. Závratná není jen pořizovací cena, ale také náklady na provoz.
Autor: SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz