Pokoj pro miminko může časem sloužit s minimálními změnami i studentce

„Naši klienti nás znovu oslovili s přáním vytvořit pokoj pro miminko. Maminka se inspirovala květinovým motivem v pastelových tónech, ve kterých převládala starorůžová barva,“ popisuje Lucie Poláková, interiérová designérka ze studia Live design, která s rodinou spolupracovala už dřív.

Postýlku Wood Mini+ lze z rozměrů 74 × 124 × 87 cm zvětšit až na 74 × 166 × 58 cm.

Přání majitelky zásadně ovlivnilo celkové ladění atmosféry pokoje, který původně sloužil jako chlapecká herna. „Změnili jsme jej doslova od podlahy až po poslední dekoraci. Zůstaly pouze dveře,“ dodává designérka s úsměvem.

Jemné a růžové

Hlavním prvkem v pokoji se stala fototapeta s růžemi po celé stěně za postýlkou. „Naší představou byl nábytek se zaoblenými tvary pro pocit dívčí jemnosti. Tuto představu přesně vystihuje vybraná řada nábytku od značky Viabel. Líbily se nám u něj také propracované detaily v podobě kožených úchytek či výsuvných dřevěných háčků. Pokoj jsme vybavili šatní skříní, dětskou rostoucí postýlkou (lze ji zvětšit až na délku 166 cm), komodou s přebalovacím pultem a dřevěným houpacím lehátkem,“ vypočítává Lenka Poláková jednotlivé zařizovací prvky.

Lehátko v sobě snoubí elegantní dánský design, nekonečnou hravost, funkčnost a kvalitní zpracování. Dítě jistě ocení i oblíbený houpavý pohyb a rodiče si mohou užít pár chvilek „hands free“.

Velmi důležité je to, že třeba skříň nebo komodu, křeslo i další doplňky lze používat i řadu let poté, co potomek vyroste z dětských capáčků, nejde totiž o klasický dětský nábytek. Tapetu a bytový textil lze snadno vyměnit za jiný, odpovídající věku a hlavně přání uživatelky.

Součástí pokoje je i relaxační koutek pro matku s pohodlným vyšším křeslem, stojací lampou a policemi pro dekorace. „Pokoj jsme doladili nadýchaným kobercem v odstínu rose, polštářky, lapačem snů, pletenými košíky a vzdušným baldachýnem nad postýlkou,“ doplňuje na závěr Lenka Poláková.