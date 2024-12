České sklo je ideální vánoční dárek: neztrácí na ceně, ale naopak

Praktické dárky do bytu radost určitě udělají, designové mají ještě jednu výhodu: obdarovaný by se je asi jen tak nekoupil, ať už kvůli ceně, nebo proto, že by pravděpodobně sáhl po něčem, co právě potřebuje. Designové dárky jsou hodně pro radost. To platí o skleněných unikátech dvojnásob.