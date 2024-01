Ze starého zahradnictví si vytvořili snový dům se spoustou zeleně

Útulné a netradiční bydlení se podařilo vybudovat designérce Andree Polach, a to z objektu bývalého zahradnictví. Ostatně zeleň byla to hlavní, co rozhodlo o koupi na první pohled nevyhovujícího domu. Návštěva byla fotografována pro časopis Bydlení.