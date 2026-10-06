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Designblok 2026 začíná 7. října: téma Světlo a Průmyslový palác poprvé po rekonstrukci

Matouš Waller
  4:00
Hlavním tématem Designbloku 2026 je Světlo. Jaké budou výstavy?

Hlavním tématem Designbloku 2026 je Světlo. Jaké budou výstavy? | foto: Designblok

Hlavním tématem Designbloku 2026 je Světlo. Jaké budou výstavy?
Hlavním tématem Designbloku 2026 je Světlo. Jaké budou výstavy?
Hlavním tématem Designbloku 2026 je Světlo. Jaké budou výstavy?
Hlavním tématem Designbloku 2026 je Světlo. Jaké budou výstavy?
12 fotografií
Jen za pár dní začíná 28. ročník největšího festivalu současného designu v Česku. Letošní Designblok s tématem Světlo od 7. do 11. října 2026 obsadí hned pět lokací. Nabídne přes tři stovky expozic designérů a tvůrců, výstavy i bohatý doprovodný program. Kde všude se koná, jak koupit vstupenky a co bude k vidění?

Svou tvorbu návštěvníkům Designbloku 2026 představí stovky tvůrců z České republiky i zahraničí. Dveře 28. ročníku festivalu, jehož letošním hlavním tématem je Světlo, se v prostorách po celé Praze otevřou ve středu 7. října.

Vstupné na festival Designblok 2026

Vstupenky na letošní svátek designu jsou v prodeji přímo na oficiálních stránkách. Do začátku festivalu jsou dostupné za zvýhodněné ceny. Ty platí do úterý 6. října 2026, v době konání festivalu budou o něco vyšší.

Vstupné platí po celou dobu festivalu a do všech lokací – není možné koupit výhodnější vstupné jen na určitá místa nebo vybrané dny.

  • Plné vstupné: 590 Kč
  • Studenti a senioři: 340 Kč
  • Děti od 7 do 15 let: 100 Kč
  • Rodinné vstupné: 1 280 Kč

Ke vstupu na festival nicméně opravňuje teprve látkový náramek. Ten návštěvníci dostanou po prokázání nákupu pomocí QR kódu na pokladnách ve vybraných objektech:

  • před Veletržním palácem,
  • v Uměleckoprůmyslovém museu,
  • v Jízdárně Pražského hradu.

Vyjma běžného vstupného nabízí festival Designblok také specializované vstupenky pro fajnšmekry – například na módní přehlídky, komunitní běh, nebo workshopy, které jsou určené pro děti i dospělé.

Samotný festival začíná už o den dříve, premiérový den je ale zasvěcený jen profesionálům a konferencím. Novinky ze světa designu, nábytku, skla či módy budou k vidění až do neděle 11. října.

Téma Světlo: potřebujeme jej všichni

Hlavním tématem Designbloku 2026 je Světlo. To organizátoři jakožto fenomén, jenž ovlivňuje naše smysly, emoce i každodenní život hodlají představit v nejrůznějších formách – od technologického nástroje přes prvek architektury či designu až po součást každodenního života.

Otevírací doba Designbloku 2026

Hlavní festivalové lokace, které návštěvníky přivítají mezi sedmým a jedenáctým říjnem, budou denně otevřené od dopoledne až do večerních hodin. Jen v neděli se dveře zavřou o něco dříve.

  • Středa 7. až sobota 10. října: 10:00–21:00
  • Neděle 11. října: 10:00–19:00

Ostatní místa, tedy prostory spolupracujících showroomů, prodejen, studií či galerií si otevírací dobu určují samostatně – před návštěvou je vhodné ji ověřit. Všechny lokace včetně otevírací doby jsou v interaktivní mapě.

Část prostor či expozic zůstane přístupná i po skončení celého festivalu. Například v kapli svatého Kříže poběží výstava až do 6. ledna 2027.

„Světlo potřebujeme všichni k životu a Designblok ho poskytne hojně,“ řekla k výběru tématu Jana Zielinski, ředitelka festivalu. Letos se zaměří na vliv a roli designu ve společnosti i otázky, jak design přispívá k rozvoji lidských životů i řešení současných společenských výzev. Mírně se změnil i motiv – Designblok 2026 má podtitul „You can’t escape light!“

Svítidla střední Evropy od 50. do 80. let

Na ústřední téma navazuje jedna z hlavních výstav letošního Designbloku, umístěná již tradičně v Uměleckoprůmyslovém museu. V neorenesančních sálech návštěvníci 28. ročníku najdou výstavu Retro lampy.

Stolní lampy firmy Napako od designéra Josefa Hůrky přibližně ze 60. let.

Expozice s podtitulem Zapomenuté příběhy československého designu na světlo znovu vytahuje sériově vyráběná svítidla z 50. až 80. let minulého století. Kurátorka Eva Slunečková vyjma zevšednělých předmětů denní potřeby připomíná i jejich autory, mnohdy skryté za názvy podniků, pro než návrhy tvořili.

V prostorách UPM kromě výstavy svou práci představí také desítky produktových designérů, módních návrhářů, šperkařů či ilustrátorů.

Maxim Velčovský a světelná performance

Jedním z tahounů letošního festivalu je designér Maxim Velčovský. Ten na festival – konkrétně do Malé dvorany Veletržního paláce – umístí performativní instalaci věnovanou světlu, pohybu i komunitnímu setkávání.

Malá dvorana Veletržního paláce. | foto: ND

Do holešovické funkcionalistické perly se Designblok 2026 vrací po třech letech, čímž navazuje na dřívější spolupráci. V ústředních prostorách letošního festivalu svou tvorbu rovněž představí přední evropští designéři, ale také mladí talenti a studenti.

Průmyslový palác poprvé po rekonstrukci

Perličkou letošního festivalu Designblok nicméně bude čerstvě opravený Průmyslový palác na okraji pražských Holešovic. Své dveře otevřel teprve před několika dny po náročné, čtyři a půl roku trvající rekonstrukci a téměř osmnáct let po zničujícím požáru.

Průmyslový palác prošel náročnou rekonstrukcí. Designblok bude první velkou akcí, která se v opravených prostorách odehraje. | foto: Designblok

Právě Designblok 2026 bude první velkou akcí, která ocelovou dominantu pražského Výstaviště zaplní. Návštěvníci si budou moci prohlédnout obnovenou středovou halu – velkorysý prostor bude místem setkávání, přednášek i slavnostního programu.

Výstavy na Pražském hradě

Pokračující spolupráce festivalu se sídlem českých prezidentů letos přinese hned tři výstavy. Jízdárnu Pražského hradu zaplní výstava High Craft, tedy přehlídka toho nejlepšího z českého designu – dvacítka pečlivě vybraných českých značek navazujících na tradiční řemesla.

Rekonstrukce knihovny v prezidentské pracovně Václava Havla od výtvarníka Bořka Šípka na Designbloku 2026 v Jízdárně Pražského hradu. | foto: Designblok

Návštěvníci v hlavních výstavních prostorách Hradu uvidí rovněž expozici Design pro Václava Havla. Připomene nedožité 90. narozeniny státníka, který s sebou přivedl řadu výjimečných tvůrců a tak ovlivnil podobu celého komplexu.

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Letos poprvé Designblok otevře také nedalekou kapli svatého Kříže na druhém hradním nádvoří. Návštěvníci pozdně barokního prostoru uvidí instalaci Kruh ticha. Instalace kombinující kámen, světlo, zvuk a pohyblivý obraz vyzve ke zpomalení a odpoutání od běžného shonu.

Jak lokace propojit za jeden den

Designblok 2026 je, stejně jako předcházející ročníky, vícedenní festival. Projít všechny lokality zkrátka vyžaduje hodně času a jen s vypětím všech sil se dá ona základní pětice míst stihnout v jediném dnu – ač všechny leží nedaleko od sebe.

Prezentace českých výrobců na výstavě High craft v Jízdárně Pražského hradu na Designbloku 2026. | foto: Designblok

Pokud už je ale potřeba Veletržní palác, Výstaviště, Uměleckoprůmyslové museum a Jízdárnu Pražského hradu s kaplí svatého Kříže projít za jediný den, budou velkou pomocí linky MHD. Propojení všech míst zajišťuje jen několik linek – spojení i lístky lze řešit přes aplikaci Lítačka.

Festival je ale o poznání rozsáhlejší. Včetně prodejen a showroomů spřízněných firem a výrobců Designblok 2026 návštěvníky přivítá ve více než 50 lokacích. Všechny z nich, včetně adres a otevíracích dob, jsou uvedené v interaktivní mapě.

Co si z Designbloku odnést domů, i když nic nekoupíte

Designové kousky nepatří k tomu nejdostupnějšímu, to ale neznamená, že návštěvníci musí nezbytně odcházet s prázdnou. Festival je především o zážitku a načerpání inspirace – jde přeci jen o nejobsáhlejší mix nápadů ze světa designu ve střední Evropě.

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V první řadě jde o skvělou ukázku toho, kam se ubírají současné trendy i nastupující generace designérů. Vzejít z toho také může inspirace pro vlastní bydlení – jak například kombinovat barvy či materiály, nebo jakým způsobem dokáže pocit z prostoru ovlivnit právě světlo. Přijít tak může třeba i nový pohled na „obyčejné“ předměty, které už máte doma roky.

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