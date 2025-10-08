Designblok 2025 startuje. Známe termín, cenu vstupenek i otevírací dobu

Letošní 27. ročník největšího festivalu současného designu v Česku začíná. Tradičně obsadí hned několik lokací a nabídne i bohatý doprovodný program či pestrý repertoár partnerů. Kde všude se koná, jak koupit vstupenky a co můžete vidět zdarma?

Příprava výstavních prostor Designblok v Jízdárně Pražského hradu v roce 2024 | foto: Designblok

Návštěvníkům Designbloku 2025 představí svou tvorbu více než 250 autorů či studií z České republiky i zahraničí. Dveře prostor, věnovaným novinkám ze světa designu, nábytku, skla či módy, se po celé Praze otevřou ve středu 8. října.

Až do neděle 12. října si zájemci budou moci také prohlédnout výstavy nebo navštívit diskuse, přednášky či workshopy. Nejmenší návštěvníky zaujme novinka – na Designbloku se poprvé představí sekce pro děti.

Kde se koná a co je k vidění

Festival Designblok, konající se od 8. do 12. října, se soustředí do čtveřice hlavních lokací, které doplňují hned čtyři desítky partnerů po celé Praze.

Křižíkovy pavilony a Nová Spirála

  • Na Výstavišti 67, Praha 7
  • Hlavní festivalové centrum se po několika letech vrací na pražské Výstaviště. Návštěvníkům se tu představí novinky z českého i světového designu. Najdou tu také interaktivní pavilon pro děti či přednáškovou a diskusní platformu Designblok Stage.
  • Divadlo Nová Spirála bude zasvěcená sérii přednášek. V sobotu pódium obsadí módní přehlídka Diploma Selection.

Královský letohrádek

  • Mariánské hradby 1, Praha 1
  • V Letohrádku královny Anny, do kterého se festival vrací po více než dvaceti letech, proběhne výstava High craft. Svou práci tu představí dvě desítky vybraných designerů a firem, rozvíjejících a navazujících na tradiční česká řemesla, která posouvají do současnosti.

Uměleckoprůmyslové muzeum

  • 17. listopadu 2, Praha 1
  • V novorenesančních sálech bude k vidění laboratoř současného designu Openstudio. Svou tvorbu předvedou produktoví designéři, módní návrháři, designéři šperku či ilustrátoři, kteří zkoumají nové cesty designu. Chybět nebudou ani instalace nebo trojice výstav, které budou dostupné až do letošního 2. listopadu.

Galerie Rudolfinum

  • Alšovo nábřeží 12, Praha 1
  • Na nové výstavní ploše se zájemcům zdarma představí tvorba Mary McCartney, která je letošní čestnou hostkou festivalu. Výstava bude dostupná až do 2. listopadu.

Festivalu se zúčastní i další čtyři desítky galerií, showroomů, obchodů či uměleckých škol po celé Praze. Část z nich si pro návštěvníky v průběhu festivalu připravila vlastní workshopy, výstavy či módní přehlídky.

Otevírací doba na Designbloku

Hlavní festivalové lokace návštěvníky přivítají od osmého do dvanáctého října 2025. Tři z nich, tedy Královský letohrádek, Křižíkovy pavilony a Uměleckoprůmyslové muzeum, budou mít otevřeno každý den až do večerních hodin. O posledním dnu, v neděli, zavřou o něco dříve.

  • Středa 8. října: 10:00–21:00 (Královský letohrádek jen do 17:00)
  • Čtvrtek–sobota 9. až 11. října: 10:00–21:00
  • Neděle 12. října: 10:00–19:00

Odlišná je však otevírací doba v Galerii Rudolfinum:

  • Středa–neděle 8. – 12. října: 10:00–18:00
  • Čtvrtek 9. října: 10:00–20:00

Ostatní lokace, tedy showroomy, galerie, studia či prodejny, si otevírací dobu určují samostatně, před návštěvou je tedy vhodné si ji ověřit.

Kolik stojí vstupenky a kde je koupit

Vstupné lze koupit jen na celou dobu konání festivalu, zlevněné vstupenky například jen na jeden den nejsou k dispozici. Online je koupíte na webu festivalu. V době konání festivalu také bezhotovostně na pokladnách ve třech lokacích, na místě je však cena mírně vyšší:

  • Královský letohrádek
  • Uměleckoprůmyslové muzeum
  • Křižíkovy pavilony

Na pokladnu budete muset i se vstupenkou koupenou online. Na základě QR kódu tam získáte nepřenosný náramek, takzvaný festival pass, jímž se prokážete u vstupů do hlavních lokací.

VstupenkaCena v předprodejiCena na místě
Základní 590640
Student, senior340390
Dítě 7-15 let100100
Rodinné vstupné (2+2)1 280

Děti a držitelé průkazů ZTP a ZTP/P mají vstup zdarma. V prodeji jsou také dražší vstupenky určené hlavně profesionálům a opravňující ke vstupům na konference či slavnostní zahájení.

Kam se dá dostat zdarma

Zcela zdarma je vstup na výstavu fotografky a dokumentaristky Mary McCartney v Galerii Rudolfinum. Bezplatně se také dostanete do všech ostatních vystavujících showroomů, galerií a studií.

S festival passem také můžete navštívit přednášky či diskuse na Designblok stage v Křižíkových pavilonech.

Kam je potřeba koupit vstupné zvlášť

Běžné festivalové vstupné neopravňuje ke vstupu na sobotní módní přehlídku Diploma Selection v divadle Nová Spirála na pražském Výstavišti.

Samostatnou vstupenku budete také potřebovat na workshopy pro děti. Každý z nich stojí 450 Kč. Dítě k nim však po prokázání u vstupu získá vstupenku na celý festival zdarma.

Designblok 2025 startuje. Známe termín, cenu vstupenek i otevírací dobu

