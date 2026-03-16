V současné době bydlí Ariana se svojí maminkou, dcerou a třemi psy v Horních Počernicích. Původem pochází z pražské Bubenče, kde její maminka zdědila po rodičích vilu. Šlo ale o starý dům vyžadující rekonstrukci, která by byla finančně příliš nákladná.
Nepustily se do ní a rozhodly se, že vilu prodají a koupí si jinou nemovitost. „Hledaly jsme něco zajímavého a narazily jsme na náš současný dům. Máme rády anglický styl a vyloženě nás to tady nadchlo,“ svěřila se Ariana, která zde bydlí již deset let.
Do domu se vchází vstupní halou se schodištěm. V přízemí se nachází obývací pokoj spojený s kuchyní. Po schodech se dá vyjít do prvního patra, které je v podstatě samostatným bytem a najdeme v něm rovněž kuchyni spojenou s obývákem a dětský pokoj.
Dům byl v době jejich nastěhování téměř stejný, jako je dnes. Dodělávalo se jen první patro a vnitřní zařízení. „Police v obýváku, které slouží jako knihovna, jsou dělané na míru a jejich zhotovení jsme domlouvaly s truhlářem,“ prozradila Ariana, která má v knihovně řadu knih o duchovních naukách a seberozvoji. Kuchyň skutečně evokuje anglický venkov a všechny spotřebiče jsou schované ve skříňkách.
V obýváku nesmí chybět krb, který je pro Anglii typický, tento je ovšem trochu netradiční. Krbová římsa je především dekorací a dá se v něm topit pomocí plynu. V obýváku jsou pak skříně, které pocházejí ze starožitnictví.
Malované kousky nábytku
Nejvýraznějšími kousky nábytku jsou ty, které vytvořila přímo Ariana. Designérka maluje staré komody, křesla a podobné vybavení. Nově se pustila i do výroby svítidel. „Starý nábytek se snažím přetvářet do něčeho nového a dostat ho i do povědomí těch, kdo ho moc nemusejí, ale naopak mají rádi moderní věci,“ svěřila se Ariana, která nábytek vykupuje především z pozůstalostí.
Vadilo jí, že v Česku řada starého nábytku končí na smetišti. Přišlo jí to jako plýtvání a snaží se udržitelnost, která je trendem v módě, přenést i do oblasti nábytku. Z jejích křesel se na lidi dívají portréty řady známých osobností, jako jsou Marilyn Monroe, Audrey Hepburn nebo Freddie Mercury. Zákazníci si mohou objednat křeslo na zakázku, Ariana ho vyrobí podle jejich přání.
„Klient má samozřejmě možnost říct, jak má kousek vypadat. Podle jeho přání pak křesílko zhotovím. To je novinka a klienti projevili velký zájem,“ říká Ariana, která prodává některé už hotové kousky na svém e-shopu a cena křesel se pohybuje okolo deseti tisíc korun. Komody bývají dražší a vždy záleží na tom, o jaký kousek přesně jde.
Zahrada i krásné okolí
K domu patří i zahrada s bazénem, o niž se Ariana a její maminka starají samy. V okolí jsou dva rybníky, les, háj. „Chodím se psem běhat kolem rybníků. Běhám nejčastěji se svou dogou, protože buldoček delší trasy neudýchá. Buldoček uběhne přibližně pět kilometrů, což je na něj dobrý výkon. Třetí pes je už dost starý,“ popsala s úsměvem Ariana, co dělá, když zrovna nemaluje nábytek. V místě je navíc i dobrá občanská vybavenost. „Malá to má do školky dvacet minut pěšky,“ oceňuje designérka.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života.