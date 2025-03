Neobvyklé prvky v interiéru jí řemeslníci rozmlouvali. Dnes inspiruje ostatní

Rodinný dům stojí v obci mezi dvěma krajskými městy a přesto téměř na samotě. „Návrh a dispozici domu jsme řešili s manželem skoro rok, byla zrovna první vlna covidu a my jsme zjistili, jak strašně nám chybí příroda a zahrada. Tak začalo naše intenzivní hledání pozemku a navrhování domu. Nakonec jsme s finálním návrhem došli do stavební firmy, která nám připravila stavební projekt a celou stavbu i realizovala,“ říká majitelka Kristýna Moučková, která začala na svém instagramovém profilu sdílet průběh stavby.

„Osobně mi tenkrát moc chyběla inspirace a recenze na různé prvky v interiéru, které mi řemeslníci rozmlouvali. Jako například udělat koupelnu z velké části bez obkladu, nebo nedávat prahy a přechodové lišty. Tehdy to bylo ještě nezvyk. Říkala jsem si, že třeba to někomu maličko pomůže, že to funguje i jinak,“ říká majitelka, která kromě interiéru sdílí také tipy ohledně zahrady, kterou manželé zvelebují svépomocí.

Z koníčku se stala druhá práce

Cílem bylo podle majitelů dostat do domu co nejvíc světla, propojit místnosti s exteriérem a úplně oddělit klidovou zónu od té společenské, což se díky půdorysu do L skvěle povedlo.

Samotný interiér se Kristýna snažila tvořit tak, aby byl jednoduchý, nadčasový, minimalistický a hlavně funkční. Prim v domě hraje bílá a jednotný dřevěný dekor doplněný nábytkem z masivního dubu a šedými podlahami s vizuálem betonu.

„Velmi jsem si přála mít podlahovou stěrku, ale před těmi třemi až čtyřmi lety, než se začalo stavět, se mi nedařilo najít firmu s dobrými recenzemi a za finance, které jsme na to měli vyhrazené. Sami jsme si na práci netroufli. Nakonec jsme zůstali u vinylu. Ale myslím, že jednou v budoucnu to změníme. Nicméně je to čistě estetická věc, funkčně je vinyl v kombinaci s podlahovým vytápěním skvělý,“ myslí si Kristýna, pro kterou se časem stalo bytové návrhářství její druhou prací a zároveň příjemným odreagováním.

„Pořád se učím a jsem hodně sebekritická. Přece jen nemám vystudovanou vysokou školu přesně v tomto odvětví, takže pořád vidím mezery. Ale na konci dne jsem vždycky šťastná, že mi klienti důvěřují a tvoříme tak moc hezké věci a hlavně prostory, ve kterých se dobře žije. A to je pro mě nejvíc,“ pochvaluje si Kristýna.

Majitelé podle svých slov na svém domě nejvíc milují propojení se zahradou, a to díky velkým oknům. Jižně situovaný dům skvěle reguluje teplotu a během zimních slunečních dní není potřeba v domě topit. V létě interiér stíní žaluzie. A i bez klimatizace je v dřevostavbě příjemných 23 až 24 stupňů.

Nízká spotřeba elektřiny jako bonus

„Nedávno jsem sdílela příspěvek o našich ročních spotřebách elektřiny, který vyvolal velkou diskuzi a mnoho lidí mi nevěřilo, že máme při podlahové ploše 127 metrů čtverečních se splitovým tepelným čerpadlem vzduch-voda, které se stará jak o topení, tak ohřev vody, celkovou roční spotřebu elektřiny pod 4 MWh, aniž bychom měli fotovoltaiku. Jestli to je moc nebo málo, ať posoudí každý sám, ale nám to přijde super a náklady máme velice nízké,“ říká Kristýna a dodává, že v krbu proto topí spíše pro jeho romantickou atmosféru.

Díky nové životní kapitole pracují nyní manželé na vysněném projektu dětského pokoje. V plánu jsou také další zahradní nápady, jako rozšíření záhonů a výsadba stromů, zredukování trávníku a vybudování bazénu nebo jezírka.

„Realizujeme vše postupně, jak to jde a spoustu věcí v exteriéru si děláme sami, recyklujeme různé materiály a řekla bych, že přemýšlíme víc ekonomicky a udržitelně než dřív. Já klasicky vymýšlím, spočítám, zařídím materiál a manžel tvoří,“ uzavírá Kristýna a dodává, že přestože jsou na domku mouchy, které by ještě vychytala, svůj domov milují především díky sepětí s přírodou.