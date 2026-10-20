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Dceři zařídila startovací byt z IKEA. S malým rozpočtem vytvořila skvělý domov

Klára Lyons
  4:00
Celé zařízení obývacího pokoje se nese ve znamení designu z IKEA.

Celé zařízení obývacího pokoje se nese ve znamení designu z IKEA. | foto: archiv čtenářky

Kuchyňská linka je navržená tak, aby byla praktická, ale zároveň zabírala...
Byt čtenářka koupila kompletně nezařízený.
Úložný systém z IKEA doplňuje dobový plakát.
Chodbu si dcera majitelky ozvláštnila samolepicí dekorací na zeď.
9 fotografií
Čtenářka Renata odeslala do soutěže příspěvek s fotkami studentského bytu, který zařizovala pro svou dceru. S omezeným rozpočtem sáhla pro vybavení z IKEA. Interiéru zároveň vdechla osobitost zajímavým řešením stěn a jedním výrazným barevným akcentem.

Příspěvky do soutěže posílejte zde.

„Byt 2+kk v novostavbě jsme koupili nezařízený. Na zařizování nebylo mnoho času, protože dcera nastupovala na vysokou školu a potřebovala aspoň základní vybavení. Po velké investici zároveň nezbývalo moc financí na nákladné vybavení. Rozhodli jsme se proto pro zařízení IKEA, které nás finančně nezruinovalo,“ píše Renata.

Jednoduchá kuchyňská linka z IKEA poskytuje dostatek pracovní plochy a úložného prostoru a zároveň zbytečně nezabírá prostor v obytné místnosti. Kvůli dispozici zvolila majitelka volně stojící lednici zabudovanou ve skříni, v jejíž horní části se nachází další úložný prostor.

Celé zařízení obývacího pokoje se nese ve znamení designu z IKEA.
Kuchyňská linka je navržená tak, aby byla praktická, ale zároveň zabírala minimum prostoru.
Byt čtenářka koupila kompletně nezařízený.
Úložný systém z IKEA doplňuje dobový plakát.
9 fotografií

Hlavní prostor je zařízený v minimalistickém stylu s výraznými zelenými akcenty, které místnost příjemně oživují. Samolepicí tapetu na zeď si vybrala dcera majitelky, stejně jako jednoduchou pohovku a stolky rovněž z IKEA. Stěnu nad televizí zdobí dobový plakát a majitelka časem plánuje přidat víc obrázků a police na zeď.

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„Až si jednou dcera najde partnera nebo založí rodinu, plánujeme si byt ponechat a pronajímat ho. S jednoduchým a nenákladným zařízením nebudeme riskovat, že nám ho budoucí nájemník zničí. Zároveň mám dobrý pocit, že v současném uspořádání prostoru se dcera cítí dobře, a přestože je zařízení jednoduché, má vše, co potřebuje,“ uzavírá Renata.

Témata: IKEA, rozpočet

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Dceři zařídila startovací byt z IKEA. S malým rozpočtem vytvořila skvělý domov

Celé zařízení obývacího pokoje se nese ve znamení designu z IKEA.

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