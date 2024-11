Zpěvák Davide Mattioli se s přítelkyní přestěhoval do Písku. Na kočky si zvyká

Zpěvák si postěžoval, že jeho život je nekonečné stěhování. „Připadám si tu trochu jako kočovník. Faktem ale je, že to souvisí s mým osobním životem – velkou roli v mém stěhování hrál i rozvod,“ říká Davide Mattioli. Naposledy jsme ho přistihli v bytě nedaleko Sušice.

„Ve městě bydlela má bývalá žena s naším synem Sebastianem. Bylo pro mě nepředstavitelné být od něj oddělený, a tak jsem se přistěhoval do blízkosti a užíval si návštěvy a společné chvíle. Jenže pak se se svou maminkou přestěhoval do Prahy a já zůstal na jihu Čech sám. A začalo sněžit,“ říká s dodnes patrným děsem v očích.

„To bylo něco nepředstavitelného, dům byl v takzvané bytovce a ta byla na kopci. Sušice je na okraji Šumavy, a když jsem šel večer spát, byla venku trochu zima. Ráno jsem si přispal, a když jsem se probudil, bylo venku klidně 60 centimetrů sněhu! Neviděl jsem auto!“ vypravuje Mattioli.

Pocit bezpečí nadevše

„Bylo to opravdu těžké období, já miluji slunce, mám rád teplo a tohle pro mě bylo skutečně náročné. Ale pak jsem potkal Oli a věci se začaly zlepšovat,“ říká s potutelným úsměvem.

K jejich společnému sestěhování došlo před několika měsíci. „Jsme spolu už nějaký ten pátek, ale trvalo mi dlouho, než jsem byt u Sušice prodal. Bylo to těžké, měl jsem moc rád lidi v tom bytovém domě, se dvěma rodinami jsem se opravdu spřátelil. Bylo to tam fajn,“ říká dnes s troškou patosu v hlase.

Byt v Písku mu ale ztrátu více než vynahradil. „Sestěhovali jsme se s Oli a je to opravdová láska, navíc tady v tom bytě mám pocit, že jsem skutečně doma, je tu velmi příjemné bydlení,“ pochvaluje si byt, jenž je v relativně novém domě. „Byt tu je jediný, jinak tu jsou kanceláře a pod námi je banka, takže je to tu skvěle chráněné a cítíme se v bezpečí,“ směje se.

Zpěvák přiznal problémy

Sestěhování dvou duší s sebou ale přináší i výzvy. „Měli jsme ze začátku opravdu nějaké neshody. Ale to tak bývá, a když se s někým shodnete na těch podstatných věcech, nezbývá než se hádat o maličkostech,“ říká moudře skoro šedesátník.

„Jeden z našich sporů se týkal kávy. Oli preferuje značku, o které si já jako Ital a milovník dobré kávy myslím, že je naprosto nechutná. Ona ji ale miluje, a tak jsme to vyřešili tak, že každý máme svůj kávovar, a všechno je opět zalité sluncem,“ říká vesele Davide Mattioli.

Dalším problematickým bodem soužití jsou dvě kočky, které jeho milovaná má. „Zvykáme si na sebe postupně. S kočkami je to delší proces. Jedna mě už celkem bere, ta druhá mě zatím okázale ignoruje, případně ještě okázaleji trpí ve své blízkosti,“ svěřuje se Mattioli. „Mám mnohem raději psy, ideálně takové kolem patnácti a více kilogramů. Ale co nadělám, s věkem jsem přišel na to, že člověk nemůže mít všechno a na vztahu je potřeba pracovat,“ vysvětluje.

V čem vlastně bydlí?

Byt je velmi prostorný a světlý, neboť má velká okna a je ve třetím nadzemním podlaží. Dispozičně je řešen jako mezonetové apartmá, kde v nižším patře je obývací pokoj spojený s kuchyní a jídelním koutem. Je tu i koupelna, technická místnost a jedna ložnice.

Obývacímu pokoji dominuje prostorná sedačka, předěl mezi jídelním koutem a kuchyní tvoří malý barový stoleček s nejrůznějšími druhy tekutých dobrot.

„Dostávám jako pozornost opravdu krásné lahve. Hodně ale řídím, a tak moc nepiji. Ty lahve jsou ale tak krásné, že mi přijde škoda je mít zavřené někde ve skříni, tak jsem si je vystavil, je to moje radost,“ říká zpěvák, který se v kuchyni umí pořádně otáčet.

To ostatně pravidelně dokazuje v televizi A11, kde běží jeho pořad o vaření. A kromě toho se chystá na vystoupení Zlatý devadesátky, které proběhne 8. listopadu v Divadle Broadway. Tam kromě jiných známých osobností vystoupí i populární italský zpěvák Drupi.

V patře bytu se pak nachází prostorná ložnice se vstupem na velkou terasu, přes kterou jsou vidět romanticky se rozpínající střechy města Písku. Kromě toho je v patře i malá místnost sloužící napůl jako žehlírna a napůl jako zkušebna, neboť Davide zde má klávesy. Střešním oknem má přímý výhled na štíhlé věže píseckého kostela, jenž stojí v těsném sousedství. „Doufám, že už je to napořád,“ říká zasněně.