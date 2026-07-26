Příběh statku Darmyšl 13 se začal psát už v zámoří, kde majitelka Petra se svým manželem na východním pobřeží Spojených států úspěšně provozovali několik hospod a bister. Nic však nenasvědčovalo tomu, že o pár let později otevřou brány svého venkovského stavení v Česku. Nasbírané zkušenosti z podnikání, smysl pro estetiku a velká dávka energie ale nakonec spojily jejich plány právě v Darmyšli.
„Staré stavby nás baví, což dokazuje i fakt, že ve Spojených státech jsme dvacet let žili na staré farmě. Po návratu jsme se nastěhovali na Smíchov, ale hledali jsme pro sebe malou chaloupku na venkově. Objevili jsme starý zchátralý statek v Darmyšli a já se do něj na první pohled zamilovala. Když jsme se tam jeli podívat, tak manžel mlčel. Na rozdíl ode mě si uměl představit tu obrovskou práci,“ popisuje Petra začátky.
Při pohledu na zchátralé stavení ale manželé netušili, jak náročná cesta je čeká. V roce 2021 statek koupili a pustili se do jeho opravy. V té době ještě majitelé neplánovali, že ho budou pronajímat jiným. Vše, po čem toužili, bylo vybudovat si soukromý prostor pro sebe.
Rekonstrukce trvala tři roky. Nakonec zůstaly jen obvodové zdi a krov. Vše ostatní se muselo udělat nové. Petra přiznává, že postavit nový dům by bylo jednodušší. Rekonstrukce byla velmi náročná nejen fyzicky, ale i psychicky.
„Během oprav nám dělala největší starosti spodní voda. Kam se hráblo, tam byla. Všude je proto udělaná drenáž a dodnes se voda odčerpává,“ popisuje Petra.
Už během rekonstrukce začínali majitelé uvažovat, že statek kvůli své velikosti a výši investice začnou pronajímat. Sami si zrekonstruovali malý domek vedle statku, kde v dnešní době pobývají.
Interiér s duší
Hlavní budova nabízí spaní až pro čtrnáct hostů v sedmi ložnicích. Statek má prostornou světnici s masivním rodinným stolem, kuchyní a švédskými kamny. Interiér, který si majitelé zařizovali sami, se vyznačuje stylovým vybavením a přítomností zeleně, která umocňuje domáckou náladu.
„Nejsme žádní architekti ani designéři, a přesto nás právě realizace interiérů baví ze všeho nejvíc. Jsme sběrači pokladů. Milujeme blešáky a antik obchody. Mnoho věcí jsme si přivezli ještě z pobytu v Americe. Když jsme v zahraničí, tak obcházíme antiky a pak to dáváme dohromady. Už máme trochu v oku, co funguje a co ne, a tímto stylem jsme zařídili celý komplex,“ vypráví Petra.
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Petra přiznává, že sehnat první hosty bylo po covidu velmi složité. Ještě před otevřením oslovila majitele platforma Amazing Places, jejíž zaměstnanci složitou rekonstrukci sledovali.
I přes členství se ale první hosté na statek nehrnuli. Petra z toho byla tenkrát opravdu smutná, protože věděla, kolik do projektu věnovali času a energie. Hosté si však nakonec designově vyladěného objektu obklopeného panenskou přírodou všimli.
„Míst, jako je naše, je dneska hodně. Postavit ho je jedna věc a prodat je druhá. Každý den přemýšlím, jak ho propagovat a jak dělat věci nejlépe, jak umíme. Na velké propagaci si kromě Amazing Places a Instagramu nezakládáme,“ vypráví Petra, která má dnes provoz penzionu jako hlavní zaměstnání.
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Majitelé dodnes nemají žádný management. Kromě paní na úklid se o všechno starají sami včetně zahrady, bazénu a všeho okolo.
„I když jsme udření, provoz nás moc baví. Když vidíme, jak lidé přijedou a jsou nadšení, tak je to velmi naplňující,“ říká Petra, které přes všechny těžkosti dodává místo velkou energii a inspiraci.
Svatby nebyly v plánu
Statek se stal nejen oblíbeným místem pro únik od reality všedních dní, ale i pro konání svateb. Primárně přitom majitelé svatby vůbec neměli v plánu.
„Největší stodola byla na začátku provozu zakonzervovaná. Když nám ale návštěvníci říkali, že náš penzion je ideální na svatby, zbudovali jsme ze stodoly místo pro oslavy.
Přitom ale musíme myslet na to, že jsme na samotě. Kdybychom proto měli hodně svateb, sousedé by nás nenáviděli. Svatby proto reguluje na osm až deset ročně,“ říká Petra.
Statek je zasazen do rozlehlé zahrady, která hostům zajišťuje soukromí. Součástí je bazén a sauna. Prostorná letní kuchyň s ping pongem je příjemným zázemím během letních večerů.
Polohu v odlehlé vesničce Darmyšl vnímají majitelé jako výhodu. Petra si chválí i sousedy, kteří se pravidelně sdružují a v oblasti se stále něco děje.
Největší devizou a zároveň věcí, která statek odlišuje od ostatních, jsou interiéry vyladěné do posledního detailu. „Většina ubytovacích kapacit si udělá krásný exteriér. Když se ale pak podíváte dovnitř, tak jste zklamaní. Hodně dnešních ubytování postrádá zajímavé detaily i duši. V mnoha penzionech jsou pokoje stejné a nedýchne z nich na vás žádná atmosféra. My dbáme na to, aby se hosté v pokojích cítili, jako kdyby se ocitli v jiné době, což jim dovolí aspoň na chvíli zpomalit,“ zakončuje Petra.
Statek Darmyšl získal ocenění Amazing Places za nové místo roku a zároveň je vítězem v kategorii vily za rok 2024. Petra si ocenění moc váží. Přesto ale dodává, že největším oceněním je spokojenost lidí.