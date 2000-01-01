Zpěvačka Dara Rolins a její partner, generální manažer české fotbalové reprezentace a bývalý profesionální fotbalista Pavel Nedvěd, budují své velkolepé sídlo v Itálii.
Luxusní rezidence stojí v severní Itálii v obci Leggiuno u jezera Lago Maggiore.
Vyhledávaná lokalita na pomezí Itálie a Švýcarska je považovaná za skutečný ráj na zemi.
Dvaapadesátiletá Dara Rolins a třiapadesátiletý Pavel Nedvěd tvoří pár od roku 2021.
Pozemek pro svůj vysněný společný domov si pořídili v roce 2022.
Podle italského portálu Prealpina zaplatili tehdy za stavební pozemek v obci Tronzano milion eur, což v té době odpovídalo přibližně 25 milionům korun.
Atraktivní čtyřpodlažní vila by měla mít velkorysé prosklení.
A to je také již na detailnějších záběrech skutečně vidět.
Z vily je nádherný výhled na jezero Lago Maggiore.
Na snímcích z dronu, které byly pořízené 20. srpna 2025, je vidět venkovní bazén.
Majitelé myslí i na ekologii. Na rovné střeše jsou patrné fotovoltaické panely.
Na pozemku stojí velký modrý jeřáb.
Za projektem stojí italský architekt Roberto Manzetti.
Slovenská zpěvačka se v minulosti svěřila s tím, že spolu s Pavlem Nedvědem uzavřeli netradiční dohodu.
„Rozhodli jsme se, že budeme mít vždycky dvě adresy, kde budeme doma. Já nechci stěhovat Pavla k nám, on nechce stěhovat nás. Děti už spolu mít nebudeme, tak jsme si říkali, že si postavíme domečky a budeme fungovat na jedné i druhé adrese, možná na třetí, na čtvrté. Kdo ví, jsme světoběžníci,“ uvedla pro pořad Showtime.
Dara Rolins je s Pavlem Nedvědem zasnoubená. Informaci potvrdila začátkem letošního roku.
Další snímek z roku 2024 ukazuje, že okolí nemovitosti bylo v té době méně zarostlé.
Vizualizace domu, kterou architekt projektu Roberto Manzetti zveřejnil na svých sociálních sítích.
