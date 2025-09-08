Opulentní hnízdečko lásky Dary Rolins a Pavla Nedvěda v Itálii roste před očima

Lenka Weberová
Zpěvačka Dara Rolins a její partner, generální manažer české fotbalové reprezentace a bývalý profesionální fotbalista Pavel Nedvěd, budují své velkolepé sídlo v Itálii. Stavba už dostává jasné obrysy.
Zpěvačka Dara Rolins a její partner, generální manažer české fotbalové... Stavba už dostává jasné obrysy. Luxusní rezidence stojí v severní Itálii v obci Leggiuno u jezera Lago Maggiore. Vyhledávaná lokalita na pomezí Itálie a Švýcarska je považovaná za skutečný ráj... Pavel Nedvěd a Dara Rolins (říjen 2022) Pozemek pro svůj vysněný společný domov si pořídili v roce 2022. Podle italského portálu Prealpina zaplatili tehdy za stavební pozemek v obci... Atraktivní čtyřpodlažní vila by měla mít velkorysé prosklení. A to je také již na detailnějších záběrech skutečně vidět. Budova má tvar písmene U. Z vily je nádherný výhled na jezero Lago Maggiore. Na snímcích z dronu, které byly pořízené 20. srpna 2025, je vidět venkovní...

8. září 2025

