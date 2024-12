Skladatel Daniel Barták žije v unikátním bytě se studiem na pražském Smíchově

Původně bydlel Daniel Barták na Václavském náměstí, později se na dva a půl roku přestěhoval do podnájmu, kde se jeho sousedem stal režisér Filip Renč. Společně pracovali na řadě projektů, ale touha po vlastním bydlení ho přiměla k dalšímu stěhování. Měl vyhlédnutý byt v Holešovicích, a dokonce složil zálohu, ale kvůli neočekávaným komplikacím bylo třeba hledat jiné řešení.

„Rozhodl jsem se pokračovat v hledání a našel jsem si vhodnou banku. V užším výběru jsem měl tři byty, z nichž jeden se nakonec stal mým novým domovem,“ svěřil se skladatel. Jeho současný byt ho okouzlil svou atypičností, atmosférou, vhodnými dispozicemi pro práci i terasou.

Ladění do teplých barev

Barták si svůj byt ladí do teplých barev a mezi použitými materiály převládá dřevo. Jde o mezonetový byt s dispozicí 4+1. „V obývacím pokoji mám bordó stěnu, protože mě tato barva uklidňuje,“ vysvětluje hudební skladatel. Obývací pokoj je vyzdoben suvenýry z cest, mezi nimiž najdeme sošky a bubínky z Mauricia, Koreje a Bali.

Na stěně visí dřevěný kříž s osobním příběhem. „Když jsem jako dítě spával v postýlce v bytě na Malé Straně, tento křížek visel nad mou postýlkou. Po dvaceti letech jsem ho našel poničený a odložený na chalupě, kde jsem prohlížel různé krabice. Opravil jsem ho, vyčistil a dnes má čestné místo v obývacím pokoji,“ prozradil Daniel.

Obývací pokoj je zařízen tak, aby se v něm cítil dobře – nechybí tu prostorný šedý gauč, dřevěný konferenční stolek a velký jídelní stůl se židlemi. Z obývacího pokoje vedou menší schody do patra, kde se nachází terasa, na které Daniel rád tráví volný čas nebo griluje s přáteli.

Nahrávací studio plné hvězd

Většinu času je však ve svém studiu, kam zavítala řada předních osobností českého showbyznysu. Mezi nimi byli Karel Gott, Hana Zagorová, Viktor Preiss, Josef Vojtek, Miroslav Táborský, Igor Bareš, Tatiana Vilhelmová, Ivana Chýlková, Vojta Dyk nebo Jiřina Bohdalová, která zde natočila nejednu audioknihu.

Na kontě má mimo jiné muzikály Mefisto, Malý princ a Strašidlo cantervillské, hudbu k filmům jako Sebemilenec nebo seriálu Sanitka 2 a také řadu písní pro přední české interprety popové scény. Jedním z posledních projektů Daniela Bartáka je nový videoklip Janko. Doma má stále i rekvizity z natáčení, včetně brýlí se třemi skly, které mají jogínovi v klipu chránit před sluncem i třetí oko.

„Klip vznikl během výletu na Slovensko, kam jsem jel s kamarádem, hercem Radkem Kuchařem. Během cesty jsme si zpívali slovenské písničky a napadlo mě napsat skladbu ve slovenštině. Kromě toho, že je slovenština krásný jazyk, má Radek rád stylizaci do různých postav, tak by to mohla být i zábava. Po návratu domů jsem ve svém studiu během jednoho dne dokončil píseň,“ říká Daniel.

Daniel Barták svou prací nejen inspiruje, ale také posouvá hranice české hudební tvorby do mezinárodních vod. Získaná cena za nejlepší herecký výkon v hlavní roli v jihokorejském Daegu není jen potvrzením jeho talentu, ale také důkazem, že hudba dokáže spojovat lidi napříč kontinenty. S trofejí vystavenou na čestném místě tak Danielův byt, kde se potkávají vzpomínky, inspirace i legendy, není jen domovem, ale skutečnou hudební svatyní.