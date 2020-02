Dana Morávková bydlí s rodinou ve Vršovicích. Své království miluje

V posledních letech získal mezi celebritami na velké oblibě útěk z města. Tváře známé z televizních obrazovek a koncertních pódií si kupují, nebo stavějí domy na venkově, rekonstruují staré usedlosti, užívají si jiného životního tempa a ticha a jsou ochotny kvůli tomu přistoupit i na jisté nepohodlí s dojížděním za prací.

Dana Morávková i její manžel Petr Malásek však milují Prahu a zaječí úmysly rozhodně nemají. Ostatně není se čemu divit, jejich bydlení v pražských Vršovicích, které si pořídili před necelými deseti lety, je opravdu nádherné.

„Prahu 10 jsme si oblíbili, výhled na tu krásu z našeho podkrovního bytu je prostě k nezaplacení. Samozřejmě tady rádi bydlíme i kvůli synovi, jeho koníčkům a škole. Když jsme byt kupovali, měl náš syn Péťa opravdu hodně zájmů. A kvůli své profesi jsem ráda, že jsem relativně v centru, bývám na natáčení často i v pět ráno, takže jsem šťastná, že nemusím dlouho cestovat. Náš byt jsme kupovali před devíti lety a jsme tady velmi spokojeni,“ svěřila se populární herečka a moderátorka.

Hlavní je světlo a prostor

Při návštěvě bytu slavného páru je na první pohled patrné, že milují hodně světlé a prostorné místnosti, jednoduché, čisté tvary a stejně tak jednoduché, nepřeplácané doplňky a výzdobu.

Základem jsou každopádně velká okna, čím více, tím lépe. Vzhledem k tomu, že byt je podkrovní, nemusejí se obávat, že by se někdo snažil do bytu nahlížet a jeho obyvatele šmírovat. Žaluzie jsou proto zataženy opravdu málokdy a celým bytem mohou pronikat sluneční paprsky přinášející pocit pohody a bezpečí.

Daninou nejoblíbenější místností je prostorný obývací pokoj spojený s kuchyní a jídelnou, jakýsi středobod celého bytu. „Nejvíce času trávím v našem obýváku, kde se učím texty a jsem s rodinou. Mám ráda velké a prosvětlené místnosti. To je pro mne velice zásadní a to se mi splnilo,“ svěřila se herečka

Vedle obýváku je Daninou oblíbenou místností i šatna. Hned je jasné, že ji využívá dáma, pro kterou jsou krásné šaty nejenom osobní záležitostí, ale i profesionální povinností. Vybavena je opravdu na vše, poměrně často její garderóbu využívají i stylistky při natáčení nebo zkoušení v divadle.

Design ji baví

Aby bydlení odpovídalo požadavkům a naturelu obyvatel, musejí si prostor sami vyzdobit. Avšak vzhledem k tomu, že většina z nás nemá o bytovém designu ani „páru“, je vždy dobré poradit se s odborníky.

Dana je rázná žena, která si umí říct, jak a co se jí líbí, design je navíc její velký koníček. Přesto si ani ona netroufla vše zařídit sama a k zařizování bytu si pozvala profesionály.

„Mileráda si nechám poradit. Ale jsou věci, které mě baví, asi jako každou ženu – dekorace, drobnosti, nábytek pro útulné bydlení. Vše ovšem musím vidět v obchodě a samozřejmě si to nechám rodinou odsouhlasit. Pokud přijde na řadu třeba malování, tak to je vždy šílená záležitost, kterou ráda přenechám zkušenějším odborníkům. Manžel má zase v bytě svou pracovnu, na tu si také netroufnu. To je jeho ráj a království. Synův pokoj je pak ryze praktický a spíše nadčasový,“ vysvětluje Dana Morávková. Každopádně dává přednost živým květinám před umělými dekoracemi, a to v květináčích i ve váze.

Ačkoliv design je její velkou vášní, občas si neodpustí drobnou chybičku. Už dávno se přesvědčila, že konzultace s člověkem, jenž tomu rozumí, není od věci.

„Nechám si poradit od odborníků, třeba designéři z KIKA mi vybrali krásnou komodu. Byla jsem přesvědčena, že se mi do bytu nevejde a bude to úplně špatně. Dnes už je umístěna a je to perfektní,“ raduje se.

„To víte, člověk není vždycky šikovný a praktický… Třeba když byl syn Péťa úplně malinký, podařil se mi opravdu husarský kousek – pořídili jsme si bílou sedačku. No, dnes už bych vám to s malým dítětem rozhodně nedoporučila,“ uzavírá sympatická Dana se smíchem.