Tato čtvrť je domovem řady půvabných, pastelově zbarvených sídel rozmístěných v řadách v kopcovitých ulicích v centru filmové metropole. Pochází z konce 19. století a je domovem nejlepších dochovaných příkladů viktoriánské architektury v Los Angeles.
Některé domy z Angelino Heights se proslavily i v hollywoodských filmech nebo v seriálech (například „Čarodějky“). Objevily se i v hudebním videoklipu k písni „Thriller“ Michaela Jacksona.
Památka č. 51
Rezidence Phillips z roku 1885 je dům, hrdě označený za kulturní památku Los Angeles č. 51. Stojí jako nadčasový příklad řemeslného zpracování a historie. Je považovaný za klenot bohatého architektonického dědictví.
Mimořádná viktoriánská budova stojí na poměrně rozlehlém pozemku o ploše 1 500 m2. Je součástí Národní historické ulice Carroll Avenue, kde je mnoho registrovaných památkových domů, která nabízí úchvatné výhledy na město.
Phillipsův dům je architektonický poklad, krásně zachovaný a s láskou udržovaný téměř 140 let. Od nádherných truhlářských prací a složitých vyřezávaných detailů až po vitrážová okna, vysoustružené sloupky i dekorativní textury šindelů. Každý detail odráží umění minulé éry.
Vysoké stropy, bohaté obložení a velkoryse dimenzované pokoje evokují půvab viktoriánského období, zatímco sluneční světlo proudící skrz originální vitráže dodává po celý den kouzelný nádech.
Sídlo pro obchodníka
Dům byl původně postavený pro Aarona Phillipse, obchodníka s železářstvím z Iowy, který se v roce 1887 přestěhoval do Los Angeles. Rezidence navržená a postavená v roce 1885 pod vedením developerů George O. Forda a Jamese B. Myera, kteří byli také „zodpovědní“ za několik sousedních domů, ztělesňuje to nejlepší z odkazu královny Viktorie a stylu Eastlake s hranatou geometrií.
Nemovitost nemá garáž. Místo toho dnes nabízí šest venkovních parkovacích míst pro auta a před domem původní sloupek k zapřažení koně, aby se zabránilo jeho zatoulání, tak jak bylo zvykem v době výstavby dvoupatrové budovy.
Včetně podkroví a sklepu má čtyři podlaží o celkové ploše 273 m2. V interiéru jsou čtyři ložnice a tři koupelny. K dalším místnostem patří jídelna, pracovna, foyer se schodištěm a dvoupatrovým stropem, obývací pokoj a kuchyň s prádelnou.
Oplocený dvojitý pozemek nemovitosti nabízí rozlehlou zahradu a dostatek prostoru pro venkovní zábavu. Je oázou soukromí, které se v raných historických čtvrtích Los Angeles jen zřídka vyskytuje. Tato vzácná usedlost je fascinující jedinečný příklad architektury s pozoruhodnou minulostí.