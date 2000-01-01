Z původních plánů na skromnější rezidenci se stal nejdražší realitní projekt v historii Portugalska. Cristiano Ronaldo (41) dokončil svou snovou vilu v Quinta da Marinha, jejíž cena se kvůli neustálým vylepšením vyšplhala na astronomických 35 milionů eur, v přepočtu 850 milionů korun.
Přestože mělo jít o jeho hlavní základnu pro život po kariéře, kterou plánuje ukončit, čelí hvězdný útočník nečekanému problému – nedostatku soukromí.
Ronaldovi je čerstvě 41 let (nar. 5. února 1985). Ohlásil, že MS 2026 bude jeho posledním velkým turnajem a kariéru pravděpodobně definitivně uzavře v roce 2027 v dresu Al-Nassr.
Žije s partnerkou Georginou Rodríguez (nedávno se spekulovalo o jejich svatbě či zásnubách). Má pět dětí. Jsou to: Cristiano Jr., dvojčata Eva a Mateo, Alana Martina a Bella Esmeralda.
I když stavba vyšla na opravdu velké peníze, aktuálně se proslýchá, že dům možná prodá, aniž by se v něm zabydlel. Důvodem je, že sousední pozemky (včetně golfového hřiště Oitavos Dunes) mu neumožnily vytvořit takovou izolaci od okolí, jakou si s rodinou představoval.
Ronaldo se pokusil odkoupit budovu golfového klubu i s parkovištěm a na vlastní náklady chtěl postavit novou na jiném místě. Majitelé Champalimaudovi tuto nabídku odmítli. Když neuspěl, cena nemovitosti i tak stoupla díky špičkovým bezpečnostním systémům.
Pohled na nejdražší soukromou rezidenci v Portugalsku. Finální účet za stavbu byl v přepočtu 850 milionů korun, což je téměř dvojnásobek původních odhadů.
Pozemek v prestižní oblasti Cascais zabírá přes 3 000 metrů čtverečních. Architektura vsází na čisté linie a bílou barvu.
Celý areál je obehnán vysokou zdí pro zajištění maximálního soukromí, což byla jedna z nejdražších položek rozpočtu.
Celková užitná plocha vily je 2 720 metrů čtverečních. Dům je rozdělen do tří podlaží (včetně obřího suterénu).
Vila disponuje osmi prostornými ložnicemi. Některé zdroje zmiňují, že hlavní apartmá pro Ronalda a Georginu má samo o sobě plochu neuvěřitelných 300 metrů čtverečních. Celá rezidence by měla mít celkem 36 místností.
Samotná nezastavěná plocha se zelení, terasami a bazénem zabírá zhruba 2 tisíce metrů čtverečních.
Střecha je osazena solárními panely nejnovější generace. Ronaldo investoval miliony do toho, aby byl dům energeticky co nejvíce soběstačný.
Venkovní bazén je vyhřívaný a obklopený protiskluzovou terasou z drahého kamene.
Z ptačí perspektivy je vidět vnitřní prosklené nádvoří, které přivádí přirozené světlo do všech pater vily.
Pod zemí se nachází velkorysý prostor pro 30 aut, ke kterému vede speciálně zabezpečený vjezd.
Každé patro disponuje rozlehlými terasami. Jsou navrženy tak, aby na ně nebylo vidět z okolních ulic ani sousedních domů.
Vila stojí jen pár set metrů od pobřeží. Místní lidé dům posměšně nazývají Pyramida faraona Ronalda kvůli tomu, jak moc narušil klid v oblasti během tří let výstavby.
Quinta da Marinha je nejdražší adresou v zemi. Z výšky je vidět, že Ronaldovo sídlo svou velikostí zastiňuje všechny okolní vily. Dům připomíná nedobytnou pevnost s vlastní strážní buňkou.
Ať už zde Ronaldo zakotví, nebo palác prodá dál, tato stavba zůstane pomníkem jeho neuvěřitelného finančního úspěchu a touhy po dokonalosti.
