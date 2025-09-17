Promyšleným naplánováním dispozice nevelkého místa vznikla vedle sebe coworkingová kancelář, bezpečná babybase s hlídáním pro děti od osmi měsíců do tří let a body & mind zóna, kde si lze užít lekce pilates, jógy či barre (fitness program kombinující prvky baletu, pilates, jógy a funkčního tréninku, který využívá baletní tyč barre jako oporu pro posílení, protažení a tvarování těla).
A protože se s místem muselo šetřit, kdo jiný by měl MIMAMI navrhnout než architektka Markéta Zdebská, která již několikrát uspěla mezi nejlepšími v soutěži Interiér roku, a to právě s projekty, které se musely vypořádat s omezeným prostorem.
Oblé tvary i barvy
Na fit zónu navazuje zázemí s šatnou a koupelnou. „Společně s investorkou jsme pro vybavení koupelny zvolili sérii keramických umyvadel Yard, která se svým tvaroslovím do konceptu MIMAMI výborně hodí a svými oblými tvary podpořila celkovou vlídnost prostoru, o kterou jsme usilovali,“ vysvětluje Markéta Zdebská ze studia BY architects.
A doplňuje: „K umyvadlům jsme vybrali naše oblíbené baterie Espirit. Ta skvěle doplnila námi zamýšlený barevný koncept. Rádi je používáme, jsou příjemně subtilní, přitom svým provedením a nabídkou povrchů neztrácí jistou svébytnost.“
|
V Horních Jirčanech mají školku hned vedle bytů pro seniory. A funguje to
Klientům se dále nabízí i pohodlný sprchový kout a v baby zóně našlo umístění umyvadlo Yard instalované pro sanaci škod na dětských ručičkách při kreativním trávení volného času.
Prostor pro rodiče
Cowork MIMAMI, jehož název je inspirovaný slovníkem malé dcery zakladatelky Denisy Ladka Morgensteinové, vznikl jako prostor, kde si rodiče mohou dopřát čas jen pro sebe.
„Existuje obrovská mezera mezi obdobím od osmi měsíců dítěte až do jeho tří let, kdy může nastoupit do školky. Do té doby jsou rodiče vlastně hozeni do prázdna. Existuje individuální péče, ale chybí možnost být součástí komunity a mít prostor, kde můžete pracovat, rozvíjet se a děti mají zázemí.“ vysvětluje Denisa.
V Nuselském pivovaru takové přátelské zázemí právě vzniklo. Intimní prostor citlivě rozdělený do funkčních zón: „Chtěli jsme, aby ladění atmosféry bylo bližší komorní kavárně než kancelářím. Snažili jsme se podpořit vřelost interiéru a pocit bezpečí. Proto jsme jako základní prvek zvolili zemitou červenou barvu a k ní přírodní odstíny. Ty jsou doplněny bílými technickými komponenty v podobě prosklených příček, mřížkového podhledu, bílé sanity a plošného osvětlení.“ říká Markéta Zdebská.
|
Uprostřed panelákového bytu mají oválné stěny s průhledy. Jsou nadšení
Barevným a zároveň světelným akcentem je modré svítidlo od švédské značky Oblure z kolekce Arch. „Nadchlo nás svým tvaroslovím, taková otevřená náruč,“ doplňuje architektka.
O vizuální podobu a logo coworku se postaral grafický designér Pavel Fuksa. Akustickou pohodu v prostoru zajišťují panely Cewood v přírodním odstínu. Jednotlivé provozy oddělují skleněné příčky od firmy Liko-s, podhled tvoří bílá mřížka Open cell od společnosti Barwa. O výbavu dětské herny se postaral výrobce dětských Montessori hraček a nábytku Elis Design.