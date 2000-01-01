Na realitním trhu v anglickém hrabství Cornwall se objevil dům, který kdysi sloužil jako součást cínového dolu. Dnes nabízí vskutku impozantní interiér s nádechem historie. Dům je na prodej za 500 tisíc liber, v přepočtu za 14 milionů korun.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Budova známá jako The Machine House bývala součástí slavného hornického průmyslu, díky němuž Cornwall patřil k nejvýznamnějším těžebním oblastem světa. Strojovna, kterou později proměnili v obytný dům, byla „srdcem dolu“. Uvnitř býval parní stroj, který odčerpával vodu z dolu, zvedal cínovou rudu na povrch a někdy i poháněl drticí zařízení.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Kuchyň v tomto domě je vlastně jeden z nejhezčích příkladů toho, jak se dá stará průmyslová stavba proměnit v útulný domov. Není to sterilní moderní kuchyň v novostavbě, pořád v ní však zůstává atmosféra bývalé důlní strojovny.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Místo rachotu průmyslových strojů tu dnes najdete otevřený obývací prostor s kuchyní, dvě koupelny a ložnice.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Přiznaný kámen ve stěnách je v domě jedním z prvků, které nejvíc připomínají jeho minulost. Nejde o dekoraci vytvořenou pro efekt. Kámen je součástí původní konstrukce důlní strojovny.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Dům nabízí tři ložnice, z nichž každá využívá charakter původní budovy.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
V interiéru nechybí ani krbová kamna, která prostoru dodávají atmosféru starých dobrých časů.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Dům stojí ve Wheal Rose nedaleko obce Scorrier a k nemovitosti patří zahrada o rozloze zhruba 1 300 metrů čtverečních, letní domek, skladovací kůlna a parkování pro čtyři auta.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Největší pozornost poutá obývací pokoj v nejvyšším patře. Nabízí klenutý trámový strop, výhled do tří stran a přímý vstup na verandu s panoramatickým výhledem do krajiny.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Veranda nabízí úžasné výhledy do okolní zelené zvlněné krajiny.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Kuchyň se nachází v přízemí a je propojená s jídelnou a obývací částí, takže tvoří hlavní společenský prostor domu.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Zachovalé prvky, jako jsou kamenné stěny, dřevěné detaily a vysoké stropy, dodávají místnostem osobitost.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Silné kamenné zdi původně sloužily praktickému účelu. Důlní strojovny v Cornwallu musely být mimořádně pevné, protože uvnitř pracovaly těžké parní stroje, které vytvářely vibrace a zátěž. Masivní zdivo pomáhalo stavbu stabilizovat a chránit před náročnými podmínkami.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Po přestavbě na bydlení zůstaly některé části kamenných stěn odhalené. Hrubá struktura kamene vytváří výrazný kontrast s moderním vybavením domu – vedle hladkých kuchyňských ploch, dřeva a pohodlného nábytku připomíná, že tu kdysi nebyla rodinná kuchyň, ale místo plné hluku, páry a práce horníků.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Ložnice pro hosty má hned vedle sebe koupelnu.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Dřevěné zábradlí patří mezi detaily, které krásně propojují všechny části interiéru. V prostoru bývalé důlní strojovny, kde dominují kámen, vysoké stropy a industriální minulost, přináší prvek tepla a útulnosti.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Strojovny patří mezi nejznámější symboly Cornwallu a jsou často památkově chráněné.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz