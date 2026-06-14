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Ze špíny a hluku do útulna. Historickou strojovnu proměnili v bydlení snů
Peklo jménem Skid Row. Nejbohatší město USA děsí obří kolonie bezdomovců
Skid Row leží jen pár kilometrů od lesku hvězd na hollywoodském chodníku a turistických atrakcí Los Angeles. A druhé nejbohatší město USA se jeho existencí nechlubí. To místo je symbolem americké...
Luxus za 133 milionů je na odpis. Sídlo krále levných diskontů nikdo nechce
Na anglickém realitním trhu se objevil dům snů, který kdysi patřil Stevenu Smithovi, zakladateli britského řetězce Poundland (vše za libru). Sídlo se třinácti ložnicemi, tanečním parketem a vlastním...
Zbourali příčky a použili perfektní trik. Rekonstrukce paneláku vás nadchne
Bourat, nebo nebourat? Takové rozhodnutí bývá při rekonstrukci bytu v paneláku hodně náročné. Zdaleka nejde jen o finance, ale také o vztahy se sousedy, často rozhoduje i statik nebo odhadovaná doba...
Červená vila v Jevanech. Odvážná stavba v lesním svahu patří k české špičce
Stavět dům těsně u silnice, navíc v prudkém lesním svahu? To chce odvahu a pečlivou přípravu i realizaci. Vila v sytě červené barvě s industriálním výrazem se navíc naprosto odlišuje od staveb...
Lilia Khousnoutdinova bydlí v bytě, kde se psala historie. Má jedinou vadu
Lilia Khousnoutdinova miluje historii, a proto se ve svém bytě na pražském Starém Městě cítí skvěle. Domov, který sdílí s početnou rodinou, je plný starožitností a nese silný otisk východních kultur....
Vzala byt 3+1 a udělala z něj dva samostatné. Společná pračka je teprve začátek
Z jednoho bytu 3+1 s plochou 72 metrů čtverečních vznikly v činžovním domě ve slovenské Žilině hned dva, a to se společným vstupním prostorem. Z předsíně lze pokračovat do dvou samostatných bytů....
Z dočasných hal chlouba Prahy. Křižíkovy pavilony prošly úchvatnou proměnou
Měly sloužit jen pár let, nakonec na pražském Výstavišti zůstaly dekády. Křižíkovy pavilony z roku 1991 od architekta Michala Brixe prošly zásadní architektonickou i technickou revitalizací. Z...
Lilia Khousnoutdinova bydlí v bytě, kde se psala historie. Má jedinou vadu
Lilia Khousnoutdinova miluje historii, a proto se ve svém bytě na pražském Starém Městě cítí skvěle. Domov, který sdílí s početnou rodinou, je plný starožitností a nese silný otisk východních kultur....
Ze špíny a hluku do útulna. Historickou strojovnu proměnili v bydlení snů
Na realitním trhu v anglickém hrabství Cornwall se objevil dům, který kdysi sloužil jako součást cínového dolu. Dnes nabízí vskutku impozantní interiér s nádechem historie. Dům je na prodej za 500...
Děti v ložnici, rodiče na gauči? Jde to i lépe než na rozkládací pohovce
Stěhování rodičů do obývacího pokoje neznamená zároveň konec kvalitního spánku. Pokud jste se vzdali ložnice ve prospěch dětí, nemusíte pravidelně každý večer rozkládat sedačku. Zkuste se inspirovat...
Stoletý svatební dar znovu září. Eliška Kaplicky zachránila slavnou vilu Čerych
Vila Čerych v České Skalici, architektonická perla meziválečné moderny, se dočkala úžasné rekonstrukce. Dílo známého architekta Otakara Novotného mělo štěstí, které nese velmi konkrétní jméno, a to...
Luxus za 133 milionů je na odpis. Sídlo krále levných diskontů nikdo nechce
Na anglickém realitním trhu se objevil dům snů, který kdysi patřil Stevenu Smithovi, zakladateli britského řetězce Poundland (vše za libru). Sídlo se třinácti ložnicemi, tanečním parketem a vlastním...
Peklo jménem Skid Row. Nejbohatší město USA děsí obří kolonie bezdomovců
Skid Row leží jen pár kilometrů od lesku hvězd na hollywoodském chodníku a turistických atrakcí Los Angeles. A druhé nejbohatší město USA se jeho existencí nechlubí. To místo je symbolem americké...
Červená vila v Jevanech. Odvážná stavba v lesním svahu patří k české špičce
Stavět dům těsně u silnice, navíc v prudkém lesním svahu? To chce odvahu a pečlivou přípravu i realizaci. Vila v sytě červené barvě s industriálním výrazem se navíc naprosto odlišuje od staveb...
Lásky, hádky i společný život. Podívejte se do unikátních sousedských domů
Tento svérázný styl sdíleného komunitního bydlení se sice zrodil na Pyrenejském poloostrově, ale dnes tam na něj prakticky nenarazíte. Pokud byste chtěli vidět, jak asi dřív vypadal, musíte se vydat...
Prodej bytu 2+1, 68 m2, Rokycany, ul. Boženy Němcové
Boženy Němcové, Rokycany - Nové Město
4 542 000 Kč
Zbourali příčky a použili perfektní trik. Rekonstrukce paneláku vás nadchne
Bourat, nebo nebourat? Takové rozhodnutí bývá při rekonstrukci bytu v paneláku hodně náročné. Zdaleka nejde jen o finance, ale také o vztahy se sousedy, často rozhoduje i statik nebo odhadovaná doba...
Chytrá koupě hrubé stavby. Vysněný dům v Podkrkonoší zařídili podle vypínačů
V případě Anety a Martina to byly černé hranaté vypínače, které určily směr, jakým se bude design domu ubírat. Na začátku si ale prošli náročným obdobím hledání. Nakonec ten pravý dům pro svůj...