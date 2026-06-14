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Ze špíny a hluku do útulna. Historickou strojovnu proměnili v bydlení snů

Klára Lyons
Na realitním trhu v anglickém hrabství Cornwall se objevil dům, který kdysi sloužil jako součást cínového dolu. Dnes nabízí vskutku impozantní interiér s nádechem historie. Dům je na prodej za 500 tisíc liber, v přepočtu za 14 milionů korun.
Na realitním trhu v anglickém hrabství Cornwall se objevil dům, který kdysi... Budova známá jako The Machine House bývala součástí slavného hornického... Kuchyň v tomto domě je vlastně jeden z nejhezčích příkladů toho, jak se dá... Místo rachotu průmyslových strojů tu dnes najdete otevřený obývací prostor s... Přiznaný kámen ve stěnách je v domě jedním z prvků, které nejvíc připomínají... Dům nabízí tři ložnice, z nichž každá využívá charakter původní budovy. V interiéru nechybí ani krbová kamna, která prostoru dodávají atmosféru starých... Dům stojí ve Wheal Rose nedaleko obce Scorrier a k nemovitosti patří zahrada o... Největší pozornost poutá obývací pokoj v nejvyšším patře. Nabízí klenutý... Veranda nabízí úžasné výhledy do okolní zelené zvlněné krajiny. Kuchyň se nachází v přízemí a je propojená s jídelnou a obývací částí, takže... Zachovalé prvky, jako jsou kamenné stěny, dřevěné detaily a vysoké stropy,...

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