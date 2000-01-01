V čínské rybářské vesnici Chou-tchou-wan (Houtouwan) kdysi žily dva tisíce lidí. V 90. letech ji však kvůli izolaci a nedostatku práce všichni opustili. Dnes se opuštěné domy ztrácejí pod bujnou vegetací a ze „zelené vesnice duchů“ se stal celosvětový turistický hit.
Autor: Imaginechina / Sipa USA / Profimedia, Profimedia.cz
Popínavé rostliny pokrývají střechy, okna i celé fasády a vytvářejí dojem, jako by si příroda pomalu vzala zpět prostor, který jí člověk kdysi odebral. Právě tento neobvyklý vzhled přitahuje fotografy a návštěvníky z celého světa.
Autor: Imaginechina / Sipa USA / Profimedia, Profimedia.cz
Ještě před několika desetiletími byl Chou-tchou-wan rušnou vesnicí, kde žily více než dva tisíce lidí. Obyvatelé se živili především rybolovem a vesnice měla vlastní domy, školy i běžný komunitní život. Díky poloze na ostrově však nebyl život vždy jednoduchý – zásobování, doprava i přístup ke vzdělání byly omezené.
Autor: CTK / AP / Sam McNeil , ČTK
Od 90. let začali obyvatelé Chou-tchou-wanu postupně odcházet. Mladší generace hledaly lepší možnosti ve větších městech a mnoho rodin se přestěhovalo na pevninu. Vesnice se postupně vylidnila a prázdné domy začaly chátrat.
Autor: CTK / AP / Sam McNeil , ČTK
Chou-tchou-wan leží na severním pobřeží ostrova Šeng-šan, který je součástí souostroví Šeng-s’ v provincii Če-ťiang na východním pobřeží Číny.
Autor: CTK / AP / Fu Ting , ČTK
Vesnice není úplně bez života. Několik lidí zde stále žije a část ostrova pokračuje v běžném fungování.
Autor: CTK / AP / Sam McNeil , ČTK
Největší pozornost však přitahují opuštěné části Chou-tchou-wanu, kde zelené stěny domů vytvářejí jeden z nejznámějších obrazů „města pohlceného přírodou“.
Autor: Imaginechina / Sipa USA / Profimedia, Profimedia.cz
Přestože je Chou-tchou-wan vzdušnou čarou relativně blízko k jednomu z největších měst světa, Šanghaji, jeho ostrovní poloha mu dodává úplně jinou atmosféru. Z rušné metropole se návštěvníci dostávají do klidného prostředí moře, skalnatých pobřeží a zelených kopců.
Autor: Imaginechina / Sipa USA / Profimedia, Profimedia.cz
Chou-tchou-wan vznikl jako rybářská osada a po dlouhou dobu byl závislý především na životě spojeném s mořem. Obyvatelé lovili ryby a využívali bohatství okolních vod. V době největšího rozkvětu zde žily tisíce lidí a vesnice patřila k živým komunitám ostrova Šeng-šan.
Autor: Imaginechina / Sipa USA / Profimedia, Profimedia.cz
Mnohé opuštěné budovy v Chou-tchou-wanu stále připomínají každodenní život bývalých obyvatel. V některých domech zůstaly schody, místnosti nebo části vybavení, které ukazují, že zde kdysi žily celé rodiny.
Autor: Imaginechina / Sipa USA / Profimedia, Profimedia.cz
Bez pravidelné péče se střechy začaly rozpadat a mezi zdmi domů se rozrostly stromy, keře a liány. Vlhké ostrovní klima pomohlo vytvořit jedinečnou zelenou krajinu, která dnes připomíná scénu z dobrodružného filmu nebo pohádkového světa zarostlého města.
Autor: Johannes EISELE / AFP / AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Chou-tchou-wan se dlouho nacházel mimo hlavní turistické trasy. Do povědomí světa se výrazně dostal až poté, co se fotografie zelení pokrytých domů začaly šířit na internetu.
Autor: Johannes EISELE / AFP / AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Přestože je Chou-tchou-wan opuštěný, celý ostrov Šeng-šan není prázdný. Stále zde žijí lidé a fungují další části ostrova.
Autor: Johannes EISELE / AFP / AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Za celosvětovou popularitou Chou-tchou-wanu stály především fotografie pořízené v roce 2015, které zachytili fotografové a následně je převzala světová média. Například Reuters zveřejnil snímky zarostlé vesnice, které ukázaly kontrast mezi opuštěnými lidskými stavbami a bující přírodou. Brzy se o místě začalo psát v cestovatelských rubrikách a Chou-tchou-wan se stal symbolem toho, jak si příroda může vzít zpět lidské území.
Autor: Johannes EISELE / AFP / AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Po zveřejnění fotografií začali na ostrov Šeng-šan přijíždět cestovatelé, fotografové i milovníci neobvyklých míst. Lidé chtěli vidět na vlastní oči domy obrostlé zelení a projít se ulicemi, kde kdysi žily celé rodiny.
Autor: Johannes EISELE / AFP / AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Odchod obyvatel nebyl jednoduchým rozhodnutím. Mnoho rodin mělo k místu silný vztah, protože tam žili jejich předkové a celý život byl spojený s mořem. Mladší lidé však často dávali přednost životu ve městech, kde měli více možností práce a studia.
Autor: Johannes EISELE / AFP / AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Čína má mnoho menších vesnic, které se postupně vylidnily kvůli stěhování obyvatel do měst. Chou-tchou-wan se však stal výjimečným tím, že jeho domy nezmizely – zůstaly stát a příroda jim během let vytvořila jedinečný vzhled.
Autor: Johannes EISELE / AFP / AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Zajímavé je, že někteří bývalí obyvatelé se od Chou-tchou-wanu úplně neodstřihli. Když se vesnice stala turistickou atrakcí, někteří se začali vracet. Ne proto, aby znovu žili starým způsobem, ale aby návštěvníkům prodávali drobnosti nebo ukazovali místo, které je jejich domovem. Pro část z nich se tak opuštěná vesnice stala novým zdrojem obživy.
Autor: Johannes EISELE / AFP / AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Popularita Chou-tchou-wanu přinesla ostrovu nové možnosti. Lidé, kteří dříve odjížděli za prací jinam, dnes mohou vydělávat díky cestovnímu ruchu. Zároveň však vzniká otázka, jak zachovat kouzlo místa, aniž by se z něj stala jen kulisa pro fotografie.
Autor: Johannes EISELE / AFP / AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Opuštěné domy jsou staré a některé stavby nejsou bezpečné, proto se návštěvníci často pohybují hlavně po vyznačených cestách a vyhlídkách.
Autor: Johannes EISELE / AFP / AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Ironií Chou-tchou-wanu je, že vesnice získala celosvětovou pozornost až poté, co ji lidé opustili.
Autor: Johannes EISELE / AFP / AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Příběh Chou-tchou-wanu ukazuje, jak velkou sílu dnes mají fotografie a sociální sítě. Vesnice nezískala pozornost díky velké historické události, ale díky neobyčejnému vzhledu, který zaujal lidi po celém světě.
Autor: Johannes EISELE / AFP / AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Dnes Chou-tchou-wan navštěvují tisíce turistů, kteří chtějí vidět neobvyklé spojení opuštěné lidské stavby a divoké přírody. Místo působí tajemně a romanticky, ale zároveň připomíná, jak rychle se může krajina změnit, když ji lidé přestanou obývat.
Autor: Johannes EISELE / AFP / AFP / Profimedia, Profimedia.cz