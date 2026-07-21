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Zbyl jen zelený labyrint. Z prosperující rybářské vesnice je turistická senzace

Klára Lyons
V čínské rybářské vesnici Chou-tchou-wan (Houtouwan) kdysi žily dva tisíce... Popínavé rostliny pokrývají střechy, okna i celé fasády a vytvářejí dojem, jako... Ještě před několika desetiletími byl Chou-tchou-wan rušnou vesnicí, kde žily... Od 90. let začali obyvatelé Chou-tchou-wanu postupně odcházet. Mladší generace... Chou-tchou-wan leží na severním pobřeží ostrova Šeng-šan, který je součástí... Vesnice není úplně bez života. Několik lidí zde stále žije a část ostrova... Největší pozornost však přitahují opuštěné části Chou-tchou-wanu, kde zelené... Přestože je Chou-tchou-wan vzdušnou čarou relativně blízko k jednomu z... Chou-tchou-wan vznikl jako rybářská osada a po dlouhou dobu byl závislý... Mnohé opuštěné budovy v Chou-tchou-wanu stále připomínají každodenní život... Bez pravidelné péče se střechy začaly rozpadat a mezi zdmi domů se rozrostly... Chou-tchou-wan se dlouho nacházel mimo hlavní turistické trasy. Do povědomí...
V čínské rybářské vesnici Chou-tchou-wan (Houtouwan) kdysi žily dva tisíce lidí. V 90. letech ji však kvůli izolaci a nedostatku práce všichni opustili. Dnes se opuštěné domy ztrácejí pod bujnou vegetací a ze „zelené vesnice duchů“ se stal celosvětový turistický hit.

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