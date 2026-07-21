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KVÍZ: Jekor v pokojíčku a umakart v koupelně. Pamatujete si materiály svého dětství?
Vyzkoušejte si kvíz, který vás vrátí do časů, kdy se stavělo a opravovalo svépomocí, ke každému výrobku patřil nějaký národní podnik a bez čekání v alespoň krátké frontě jste dostali jen málokdy to,...
Luxus pro cizince, odposlechy a tajný kryt. Legendární hotel Jalta slaví 68 let
Před 68 lety se otevřel hotel Jalta na Václavském náměstí v Praze. Luxusní stavba z 50. let měla reprezentovat moderní tvář tehdejšího Československa a stát se výkladní skříní pro zahraniční hosty....
Místo schodů mají rampy. V růžové vile Hermína žijí na šikmé ploše už 20 let
Neobvyklá stavba trojice architektů Tomáše Hradečného, Petra Hájka a Jana Šépky se nečekaně vynořuje v kopcích v obci Černín u Zdic. Dům pojmenovaný po dceři majitelů na první pohled šokuje designem...
Koupili v Brně 28 m2. A ukázali skvělé triky, jak mini byt skutečně zvětšit
Architekti Denisa a David Korsovi koupili v developerském projektu v širším centru Brna byt s plochou pouhých 28 metrů čtverečních. Tvoří ho obytná místnost, zádveří a koupelna s toaletou.
Moderní dřevostavba uvnitř kamenné stodoly na Dobříši. Architekt stvořil unikát
Unikátní bydlení na Dobříši. Architekt Michael Karnet zachránil kamenné torzo stodoly z roku 1912 a vtipně do něj vestavěl moderní rodinný dům v podobě lehké dřevostavby.
Snili o vlastním domě na Slovácku. Za dva roky svépomocí dokázali zázrak
Lucie s manželem Petrem snili o vlastním domě dlouhé roky. Když už hledání vzdávali, objevili volnou parcelu v malebné vinařské vesničce na jižní Moravě. Dnes čtyřčlenná rodina bydlí v domě, který si...
Zbyl jen zelený labyrint. Z prosperující rybářské vesnice je turistická senzace
V čínské rybářské vesnici Chou-tchou-wan (Houtouwan) kdysi žily dva tisíce lidí. V 90. letech ji však kvůli izolaci a nedostatku práce všichni opustili. Dnes se opuštěné domy ztrácejí pod bujnou...
Zničil ji požár, teď bere dech. Unikátní vila v Praze vstala z popela a září
Unikátní pražská vila z 30. let měla namále. V roce 2000 ji vážně poškodil požár a léta chátrala. Podívejte se na její neuvěřitelnou proměnu v novodobý funkcionalistický klenot.
Úchvatná rekonstrukce v Karlíně. Jak architekti proměnili obyčejný byt v oázu
Architekti z ateliéru 0,5 Studio proměnili byt v pražském Karlíně o rozloze 79 m² v harmonický celek plný oblých tvarů, modré barvy a hřejivého dřeva.
KVÍZ: Jekor v pokojíčku a umakart v koupelně. Pamatujete si materiály svého dětství?
Vyzkoušejte si kvíz, který vás vrátí do časů, kdy se stavělo a opravovalo svépomocí, ke každému výrobku patřil nějaký národní podnik a bez čekání v alespoň krátké frontě jste dostali jen málokdy to,...
OBRAZEM: Skříň jako ložnice i obývák. Jak vytěžit každý metr malého bytu
Současná krize výstavby má vedle mnoha dalších jeden důležitý vedlejší efekt: developeři staví byty stále menší a menší. Není to ale tolik na překážku, i dvacetimetrové příbytky totiž lze udělat ve...
Moderní dřevostavba uvnitř kamenné stodoly na Dobříši. Architekt stvořil unikát
Unikátní bydlení na Dobříši. Architekt Michael Karnet zachránil kamenné torzo stodoly z roku 1912 a vtipně do něj vestavěl moderní rodinný dům v podobě lehké dřevostavby.
Otto Rothmayer dohlížel na realizace Plečnika. V 50. letech ho komunisté vyhnali z Hradu
Skromný architekt musel na prahu padesátých let Pražský hrad opustit a jeho dílo bylo takřka zapomenuto. Otto Rothmayer nejen dohlížel na provádění Plečnikových hradních intervencí, ale projektoval...
Letěli jen za levnou dovolenou. Dnes mají Češi na Kanárech dům a ekofarmu
Když Češka Elisabeth s manželem před více než osmi lety poprvé přistáli na jednom z Kanárských ostrovů La Palma, vůbec netušili, že se sem jednou přestěhují natrvalo. Původně šlo jen o levnou...
Pomalovaly domy, ploty i psí boudy. Nápad vesničanek dnes obdivuje celý svět
Zalipie je známá vesnice v jihovýchodním Polsku proslulá svou staletou tradicí ručně malovaných květinových motivů na domech, studnách a plotech. Pokud jste milovníky lidové architektury, bude pro...
Komerční prostory s místnostmi pro kanceláře, výrobu a sklad 222 m2
Papírenská, Praha 6 - Bubeneč
60 000 Kč/měsíc
Luxus pro cizince, odposlechy a tajný kryt. Legendární hotel Jalta slaví 68 let
Před 68 lety se otevřel hotel Jalta na Václavském náměstí v Praze. Luxusní stavba z 50. let měla reprezentovat moderní tvář tehdejšího Československa a stát se výkladní skříní pro zahraniční hosty....
Koupili v Brně 28 m2. A ukázali skvělé triky, jak mini byt skutečně zvětšit
Architekti Denisa a David Korsovi koupili v developerském projektu v širším centru Brna byt s plochou pouhých 28 metrů čtverečních. Tvoří ho obytná místnost, zádveří a koupelna s toaletou.