Cigaretový zápach nás budí v šest ráno. Natáhne se do celého bytu

Bydlíme v řadovém sedmipatrovém panelovém domě. Náš byt se nachází v šestém patře. Ve čtvrtém patře pod námi bydlí soused, který si jde několikrát denně zakouřit na svou lodžii, a to v ranních i večerních hodinách.

Pravidelně začíná kolem šesté hodiny ranní ve všední dny i o víkendu. Problém je, že my spíme při otevřeném okně a v létě i při otevřených lodžiových dveřích.

Zápach z cigaret je tak intenzivní a nepříjemný, že nás probudí a kvůli proudění vzduchu se natáhne do celého bytu. Soused kouří zhruba deset minut. Je to krátké, ale následky jsou velice nepříjemné. My jsme nekuřáci a trpíme. Má naše situace nějaké řešení? Kromě zavření okna a dveří na lodžii?