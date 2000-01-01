Venkovská usedlost, která stojí v obci Blatiny v malebné krajině Žďárských vrchů, má celkovou užitnou plochu 470 metrů čtverečních a pozemek velký 4 349 metrů čtverečních.
Autor: Sotheby’s Int. Realty Czech Republic
Nemovitost prodává Sotheby’s Int. Realty Czech Republic.
Autor: Sotheby’s Int. Realty Czech Republic
Původní objekt dvou klasických venkovských chalup se stodolou a uzavřeným dvorem prošel kompletní, avšak citlivou rekonstrukcí.
Autor: Sotheby’s Int. Realty Czech Republic
Během rekonstrukce byly použity pouze nadstandardní materiály a moderní technologie.
Autor: Sotheby’s Int. Realty Czech Republic
Zároveň byl kladen důraz na zachování původních prvků a využití přírodních materiálů.
Autor: Sotheby’s Int. Realty Czech Republic
Výsledkem je výjimečná nemovitost spojující domáckou a venkovskou atmosféru s moderním designem.
Autor: Sotheby’s Int. Realty Czech Republic
Srdcem celé nemovitosti je prostorná světnice v přízemí jedné z chalup s moderně vybavenou kuchyní, jídelním koutem a kamny.
Autor: Sotheby’s Int. Realty Czech Republic
Díky velkoformátovým posuvným proskleným oknům je místnost zalita světlem a zároveň nabízí krásný výhled na zatravněné nádvoří.
Autor: Sotheby’s Int. Realty Czech Republic
V letních měsících je možné světnici propojit s venkovním prostorem.
Autor: Sotheby’s Int. Realty Czech Republic
Dispozici spodního patra doplňuje velkorysá koupelna s vanou.
Autor: Sotheby’s Int. Realty Czech Republic
V patře se nacházejí dvě prostorné ložnice. Obě mají velikost přes třicet metrů čtverečních a otevřené podkroví s přiznanými trámy, díky nimž působí vzdušně.
Autor: Sotheby’s Int. Realty Czech Republic
Atmosféru každé z nich dotvářejí autentické prvky: stěny z původních prken či velkoformátové dlaždice v jedné ložnici a masivní dřevěné parkety v druhé.
Autor: Sotheby’s Int. Realty Czech Republic
Stylové detaily, jako je krb, venkovní dřevěné okenice na velkoformátových oknech a solitérní vana dodávají interiéru jedinečný charakter. V horním patře je navíc hostovská ložnice a koupelna s toaletou.
Autor: Sotheby’s Int. Realty Czech Republic
Je zde také technická místnost a schodiště vedoucí jak do praktického sklepa, tak do horního patra.
Autor: Sotheby’s Int. Realty Czech Republic
V druhé chalupě je wellness s finskou saunou.
Autor: Sotheby’s Int. Realty Czech Republic
A také s vířivkou.
Autor: Sotheby’s Int. Realty Czech Republic
Na podlaze je velkoformátová dlažba. V prostorné odpočívárně je kamenné obložení a přímý vstup na terasu s odpočinkovou zónou a ochlazovacím bazénkem.
Autor: Sotheby’s Int. Realty Czech Republic
Obec Blatiny se nachází přímo v srdci CHKO Žďárské vrchy – atraktivní oblasti, která si uchovala původní atmosféru českého venkova a zároveň neporušenou přírodu.
Autor: Sotheby’s Int. Realty Czech Republic
V obci převažují původní chalupy po citlivé rekonstrukci a lokalita je chráněna stavební uzávěrou.
Autor: Sotheby’s Int. Realty Czech Republic
Díky tomu je zajištěno, že charakter zástavby a atmosféra zůstanou zachovány i v budoucnu.
Autor: Sotheby’s Int. Realty Czech Republic
Prodejní cena je na vyžádání.
Autor: Sotheby’s Int. Realty Czech Republic