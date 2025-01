Obnovil rybník a u něj si postavil chatu z borovic vysázených dědou

Kamenolom pro stavbu nedaleké vesnice se v dobách socialismu proměnil na rybník, u kterého si Aleš Polák, současný majitel chaty, hrál jako dítě. V roce 1985 se hráz rybníku protrhla a na své obnovení si musel rybník počkat až do roku 2020, kdy se Aleš rozhodl pozemek koupit a přestavět na místo svých splněných snů.

„Mým cílem bylo postavit rekreační objekt ve tvaru písmene A. Viděl jsem totiž podobné chaty na dovolené v Srbsku a okamžitě se mi zalíbily,“ vysvětluje svou inspiraci majitel.

A pokračuje: „Chatka v Dolním Bukovsku je pro mě velmi významná i proto, že jsem ji nechal kompletně postavit z borovic, které vysázel můj dědeček. Chtěl jsem tím i uctít jeho práci, aby jím vlastnoručně zasázené stromky přispěly k něčemu smysluplnému.“

Vedle krásně barevných tu najdete i spoustu jedlých hub...

Stavba bez ani litru vody

Chatku si Aleš sám navrhl a postavil způsobem suché stavby. „Jde o metodu, která se od klasických způsobů liší především použitím ‚suchých‘ materiálů a technologií. Díky tomu se celý proces stavby výrazně zrychlil. Nepoužili jsme ani litr vody,“ popisuje.

A vysvětluje, co bylo důležité pro vnější vzhled stavby: „Zakládáme si na přírodních materiálech, což ani v tomto případě nebylo výjimkou. Pro celkový vzhled exteriéru chaty jsme zvolili černou barvu, chtěli jsme tak docílit minimalistického a vůči okolní přírodě nerušivého vzhledu.“

Jak již bylo zmíněno, hlavním materiálem pro stavbu se stalo borovicové dřevo z majitelových vlastních zdrojů. Ačkoliv je zručný a šikovný stavitel s vizí, k hrubé stavbě přizval na výpomoc firmu Teklepo. Boční strany chaty, které zároveň slouží jako střecha, jsou z falcovaného plechu černé barvy.

„Se stavbou jako takovou jsem nadmíru spokojený, postavili jsme ji přesně podle mé vize. Jediné, co bych zpětně udělal jinak, je použití odporového drátu na vodovodní potrubí, aby nedocházelo k zamrzání vody v chatce během zimních měsíců, kdy se nepoužívá,“ dodává majitel.

Z vnitřní strany bylo dřevo opatřeno transparentní lazurou, která nechá vyniknout jeho přirozené kráse.

Okna do přírody

Dominantním prvkem stavby se stala trojúhelníková sestava oken a vchodových dveří černé barvy, která vytváří prosklený štít z čelní strany objektu. Ten poskytuje interiéru dostatek světla a opticky jej propojuje s okolní přírodou.

Vnější tmavý odstín odpovídá barevnému tónu exteriéru chatky a přirozeně s ní tak vytváří jeden celek. Z vnitřní strany bylo dřevo opatřeno transparentní lazurou, která nechá vyniknout jeho přirozené kráse.

„Při výběru dodavatele oken a vstupních dveří jsem měl okamžitě jasno. S výrobky Vekra jsem měl již dvě předchozí zkušenosti, a i s touto třetí jsem moc spokojený,“ vysvětluje výběr dodavatele této komodity pro svoji chatu Aleš.

A proč právě dřevěná okna a dveře? V tomto případě byly vybrány dřevěné prvky z řady Vekra Natura ze stejného druhu dřeva, ze kterého je postavena chata, tedy borovice.

„Dřevěné komponenty se vyznačují výbornou tvarovou stabilitou, jsou vhodné pro velké prosklené plochy a poskytují více možností v rámci atypických tvarů oken a dveří, což je přesně to, co tento projekt potřeboval. Jsou navíc opatřena vícestupňovou povrchovou úpravou posílenou z vnitřní strany ještě o speciální membránový nástřik, takže jsou výborně chráněná před vnitřní i vnější vlhkostí, což se zde více než nabízelo, vzhledem k bezprostřední blízkosti rybníka, kde je vyšší vzdušná vlhkost,“ vysvětluje Ing. Milena Tomčíková, ředitelka vývoje a produktů společnosti Vekra.

Kombinace industriálu a bohostylu

S vybavením interiéru pomohla Alešovi manželka. Snoubí se zde chladné industriální prvky zjemněné něžnými doplňky v duchu bohostylu. Největší důraz se opět kladl na přírodní materiály.

„Interiér jsme co nejvíce zachovali v přirozených barvách dřeva. Chatku jsme se snažili ladit tak, abychom se v ní cítili příjemně nejen my, ale i další návštěvníci,“ říká majitel.

Při vstupu vás přivítá otevřený a šikovně řešený zdánlivě malý prostor, který obyvatelům poskytuje vše potřebné. Vzdušný interiér je v polovině místnosti rozdělený příčkou oddělující kuchyňský prostor a koupelnu. Nad pracovní plochou kuchyňky, opět v černé barvě, je umístěna kovová konstrukce sloužící k zavěšení kuchyňského náčiní. Jsou zde i kamna na topení dřevem značky Moravia.

Zázemí koupelny nabízí dostačující sprchový kout, toaletu a umyvadlo, vše v bílé barvě. Snídani u dřevěného stolu s bílými židlemi provází uklidňující výhled ven skrze sestavu dřevěných oken a vchodových dveří, z interiérové strany v přirozené barvě dřeva.

Otevřená ložnice pod stropem je v horní části chatky a cesta k ní vede přes dřevěný žebřík umístěný u stěny rozdělující kuchyni a koupelnu, nad kterými byl tento prostor umístěný. V ložnici pro dva lidi je v zadní části další výhled do přírody skrz trojúhelníkové okénko.

Chatka je místem, kde lze splynout s přírodou a odpočinout si, ať už venku chytáním ryb, posezením u ohně a opékáním špekáčků, procházkou po okolní krajině, či uvnitř v interiéru bez rušivých elementů moderní doby.

Vybavení chaty je minialistické, ae bohatě postačí k příjemnému oddechu v přírodě.

„Je to pro mě skutečně splněný sen, do kterého jsem vložil spoustu úsilí a pojí mně k němu silné citové pouto. Vše to však stálo za to. Toto místo jsem vybudoval hlavně pro svoji rodinu, ale budu velmi rád, když sem přijedou sdílet stejné hodnoty i jiní hosté,“ uzavírá prohlídku svého objektu jeho majitel.