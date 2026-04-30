Zadáním bylo navrhnout plnohodnotné víkendové bydlení na ploše 20 m² bez kompromisů v komfortu a současně zajistit úplnou energetickou soběstačnost v našich klimatických podmínkách.
Chata stojí na konci vinic vinařství Zlatý Roh. Poloha vysoko nad bratislavským hradem Devín nabízí jedinečný výhled přes vinice na západ slunce nad rakouským pohořím. „Místo samo vytváří silnou atmosféru, a proto bylo naším architektonickým záměrem navrhnout prostor, který poskytne bezpečí v každém ročním období a zároveň zůstane v neustálém kontaktu s krajinou,“ říkají architekti Martin Mikovčák a Viktor Mikovčák.
Architektonické řešení a interiér
Díky krásnému výhledu je objekt maximálně otevřený. Dvě strany domku jsou otevíratelné pomocí sklopných teras, které po vyklopení odhalí posuvné skleněné stěny. Přední stínění skrývá celoplošné zasklení čelní stěny. Většina času se odehrává právě v prostoru mezi těmito otvory. Po jejich otevření se interiér rozšíří o terasy na obou stranách a užitná plocha se opticky i funkčně znásobí. Interiér tak není oddělen od exteriéru, ale plynule s ním spolupracuje.
Za zády hlavního obytného prostoru je situována kompaktní kuchyňská linka a za ní koupelna se sprchou. Betonové umyvadlo osazené přímo v okně směřuje pohled do lesa. Tento moment zpomaluje ranní rituál a propojuje každodennost s přírodou.
Transformace a noční zóna
Večer nastává transformace. V interiéru visí lampa, jejíž kabel sahá až z podkroví. Po zatažení se lampa začne zvedat a odhalí prostor na spaní, který během dne zůstává skrytý. Pevné schodiště zde chybí, a tak není podkroví tolik patrné. Dřevěné schůdky jsou zasunuté ve skříni a působí jako regál; objeví se až v momentě potřeby.
Podkroví má kontrastní atmosféru – namísto prosklených stěn ho chrání hutný plášť střechy a uzavírá uživatele do intimního prostoru. Nad hlavou zůstává pouze stropní světlík určený k pozorování hvězd.
Parádní nová chata v Horní Malé Úpě má výhled na Sněžku. Líbí se i KRNAPu
Technologie a off-grid systém
Chata je od okolního světa oddělená nejen pocitově, ale i technologicky. Funguje jako off-grid objekt během všech čtyř ročních období. V naší zeměpisné šířce to znamená navrhnout systém, který zvládne zimní období bez omezení komfortu.
- Energetická koncepce: Kombinuje solární panely s bateriovým úložištěm a plynovými bombami. Hybridní spotřebiče automaticky přepínají z elektrické energie na plyn v momentě, kdy kapacita baterie klesne pod nastavenou úroveň. Elektřina zůstává prioritně pro osvětlení a drobná zařízení, zatímco energeticky náročnější procesy (ohřev vody, topení či chlazení) se flexibilně přizpůsobují dostupnému zdroji.
- Voda: Užitková voda je akumulována v rezervoáru ukrytém ve zvýšené podlaze. Splašková voda je shromažďována v samostatné nádrži integrované v podlaze.
- Klima: Ochranu proti přehřívání zajišťuje inteligentní stínění a řízené provětrávání. V létě systém nasává chladnější vzduch zpod podlahy na severní straně a teplý vzduch odsává přes rekuperační jednotku pod střešním světlíkem. V zimě je provoz obousměrný a řízený podle měření CO₂ a vlhkosti.