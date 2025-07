Stejně jako moje rodina, i tchán žije ve městě, a tak jsme se před pár lety domluvili, že seženeme nějaký prostor, kde bychom si mohli postavit chatu pro společnou rekreaci. Hledali jsme místo blízko vody, se vzrostlými stromy, kde budeme opravdu vnímat, že jsme v přírodě. Tento pozemek shodou okolností patřil jednomu známému, který nám ho navíc nabídl za dobrou cenu, a tak jsme se na něj zajeli podívat.

Mně ze začátku s rozlohou 3 tisíce metrů čtverečních přišel až zbytečně velký, a navíc byl opravdu hodně zarostlý odhadem tak sedmdesátiletými smrky a modříny. Zároveň ale ty stromy nabízely šikovnou možnost umístit chatu za ně, aby se při pohledu od silnice nenápadně skryla v lese, a tak jsme si nakonec plácli.

Masivní, ale hranatou

Od začátku jsme měli v plánu si postavit masivní dřevěnou chatu – aby do té okolní přírody hezky zapadla, ale nechtěli jsme klasickou kulatinu, naše představa byla spíš ve stylu moderní roubenky z opracovaných hranolů. Začal jsem si tedy takové domy vyhledávat, abych zjistil, jaké jsou vlastně možnosti, a inzertní systémy v online světě se okamžitě začaly předhánět v nabídkách a tipech. Znáte to – jednou něco vyhledáváte a od té chvíle to na vás vyskakuje všude.

A tak na mě jednoho dne vyskočila i nabídka Cedar Home – shodou okolností to byl dům označený jako Dřevostavba roku – a mně se přesně tento styl líbil. Tchán mi výběr nejen schválil, ale nechal mi i volnou ruku, abych tu stavbu celou zařídil. Oslovil jsem tedy zástupce zvolené výrobní firmy, a jakmile jsme se domluvili, hned jsem si u něj dopředu na dům objednal i dřevo, přestože jsme v té době ještě neměli projekt. Cena dřeva totiž neustále stoupala a dalo se předpokládat, že včasným nákupem ušetříme, což se také později potvrdilo.

Pěkně postaru tužkou

Od výrobce jsem obdržel kontakt na staršího zkušeného architekta, pana Sonntaga, který domy kreslí poctivě tužkou – pěkně v měřítku, zkušenou vycvičenou rukou, ale bez jakýchkoli elektronických vymožeností.

Jezdil jsem za ním a diktoval mu svou představu, inspirovanou různými realizacemi z časopisů a internetu. Měli jsme celkem jasno o počtu místností, ale původně jsme například uvažovali o dispozici ve tvaru L. Zároveň jsme ale řešili, jak chatu ideálně umístit na pozemek, s ohledem na vzdálenost od stromů, jichž jsme chtěli co nejvíc zachovat, i sousedova plotu, a nevycházelo nám to.

Proto jsme nakonec šli do obdélníkového půdorysu a patra. Ze začátku jsme neplánovali ani galerii, ale po společných diskuzích nad projektem jsme dům nakonec přece jen otevřeli do krovu – a takto jsme to krůček po krůčku spolu s architektem vymysleli a on to tou tužkou zakreslil do plánů. Ty pak musel do počítače překreslit někdo jiný, ale protože dodavatel s tímto architektem dlouho spolupracuje, všechno zakreslené bylo zároveň realizovatelné a nic se nemuselo upravovat.

Skvělá doporučení

S výrobcem jsme se domluvili na dodání hrubé stavby, s tím, že mi i se zbytkem poradí. Fungoval jsem jako stavební dozor, ale nejsem žádný stavitel a měl jsem v té době spoustu práce v podnikání, doma jedno malé dítě a druhé na cestě. Ten zhruba rok, kdy se dům už nekreslil, ale skutečně realizoval, pro mě byl opravdu náročný, ale zároveň tu zkušenost velmi oceňuju – otevřel jsem si obzory úplně novým směrem.

Co se týkalo dalších subdodávek, dostával jsem od výrobce osvědčené tipy na firmy a lidi, se kterými on má dobré zkušenosti a věří jim. Nechal jsem si vše pro srovnání nacenit i jinde, ale většinou to vycházelo zhruba nastejno, takže dávalo smysl zvolit jím doporučené kontakty – jsou zvyklí spolupracovat, vědí, co jeden od druhého mohou čekat a co od nich ten druhý potřebuje.

Takto jsem využil třeba betonáře či pokrývače… ale například u hliníkových oken jsem si dodavatele nakonec vybral svého – a i tam koordinace se stavbou proběhla bez problémů.

Změna v průběhu stavby

V rámci projektu se počítalo i s jednou místností pro klasickou saunu na elektrická kamna, ale během stavby z diskuze s tchánem vyplynulo, že si ve skutečnosti přeje saunu na topení dřevem. Ta by ovšem představovala problémy v rámci dodržení požárně-bezpečnostních podmínek a pravidel – komín by musel probíhat jeho ložnicí, bylo by náročné dodržet požadovaný odstup od krokví apod. Nakonec jsme tedy museli od plánu na saunu uvnitř domu upustit a smířit se s tím, že z původně zamýšlené místnosti bude herna pro děti.

Oproti původnímu plánu jsme se tedy rozhodli na pozemku ve stejném stylu postavit ještě saunový domek. K tomu ale bylo třeba získat nové stavební povolení – budova má totiž lehce nad 40 metrů. Myslím, že se na domě právě dělala střecha, když jsme o kousek dál znovu začínali betonovat. Hrubou stavbu samozřejmě prováděl stejný dodavatel, aby byl výsledný estetický dojem souladu obou budov dokonalý, a musím vypíchnout i skvělý osobní přístup saunařů.

Poctivě do detailu

Dřevo je krásný, ale také živý materiál a je o něm známo, že i po zabudování do stavby pracuje. Například u velkých oken nebo HS portálů pak přijde na řadu obava, zda nemohou časem prasknout. Hlavní dodavatel stavby mě ale ujistil, že se s tím zatím nesetkal, a stejně tak rozptýlil i nejistotu okenářů ohledně přesnosti připravených stavebních otvorů. Všechno dřevo se u něj totiž řeže na CNC strojích a je dokonale přesné.

Nakonec u jednoho velkého HS portálu skutečně jedna tabule v trojskle praskla, ovšem při manipulaci na stavbě. I když se nevědělo přesně, který z řemeslníků nebyl dostatečně opatrný, výrobce to ihned uznal a bez problémů vzal odpovědnost na sebe.

Poradil si se vším – například některé stěny nebo jejich části v domě jsou zděné a sedáním dřeva mohou v napojení dvou různých konstrukcí vznikat praskliny – i na to ale firma myslí a dle své „knihy detailů“ taková místa řeší elegantně a čistě. Dál jsme třeba spekulovali, jak udělat schody – tam se nakonec řešení našlo v podobě samonosné železné konstrukce od subdodavatele.

Dobrá rada nad zlato

Ať se řešilo cokoliv, jednání s výrobcem bylo celou dobu otevřené a příjemné. Kdykoliv jsem mohl s jakýmkoliv dotazem zavolat a on mi ochotně odpověděl. Měl jsem otázky, on za mnou přijel a řešil je se mnou nad plánem. Stavěl jsem poprvé, takže mi vyhovovalo, když mi předestřel varianty: „Dělá se to takhle nebo takhle – nenutím, nabízím.“ Na něm jsou opravdu vidět ty zkušenosti a to, že svou práci dělá dobře. I ten saunař, který pracuje na milimetr přesně, si přípravu a kvalitu stavby chválil.

Zkušenost výrobce nám dokonce i ušetřila nějaké peníze – původně byly nahoře u pokojů v plánu balkony, ale on mi říkal: „Jste si jisti, že je tam chcete a opravdu je budete využívat? Když už si dole uvaříte kafe, se kterým si můžete sednout na terasu, budete se vracet nahoru na balkon? Nebude to jenom zbytečně palčivé místo, které narušuje konstrukci domu a časem tam třeba může zatékat?“ Nechal jsem si poradit a od tohoto záměru upustil – i zpětně uznávám, že to byly dobré argumenty a balkony bychom nejspíš využili minimálně.

V přírodě dřevo přírodně

Cedrové dřevo v exteriéru i interiéru máme většinou nemořené, nijak neošetřené. Cedr by neměl časem šednout, měl by si svou světlost zachovat. Jen třeba venkovní strana u saunového domku, která je víc vystavená slunci, lehce žloutne. Dřevo jsme natírali jenom v místech, kde přijde do kontaktu s vodou. Trámy na domě nejsou ani lepené, jen kvůli galerii jsou jako dva hlavní nosné použity lepené smrkové trámy – ty jsou masivnější a nekroutí se.

Pro terasu jsme použili tvrdé exotické dřevo garapa, ale u té bych naopak řekl, že dost rychle šedne. Když se uvnitř pokládala těžká velkoformátová dlažba, byla terasa přikryta ochrannou síťovinou, aby nedošlo k jejímu poničení řemeslníky, kteří se přes ni potřebovali pohybovat v botách od bláta. Ale nakonec po odstranění sítě ve dřevě přece jen zůstaly otištěné stopy – výrobce situaci opět ochotně vyřešil a využil toho, že prkna byla oboustranně použitelná – vyčistil je a otočil.

Celková spokojenost

Máme tepelné čerpadlo vzduch-voda a ve všech místnostech elektrické podlahové topení. Krb používáme spíš pro atmosféru, ale i on v pohodě vytopí celý dům až nahoru. Rekuperaci jsme nechtěli, dali jsme přednost přirozenému větrání. Pár věcí tady ale funguje automaticky, jako žaluzie, alarm, brána nebo klimatizace. Fotovoltaiku jsme zatím nepořizovali – ona by přes ty stromy beztak asi nebyla moc výkonná.

Na to, že to je můj první dům, se s trochou nadsázky musím pochválit: neudělal bych nic jinak. Chvilku jsem si nebyl jistý ohledně rozhodnutí změnit boční okna v horních pokojích – podle projektu měla všechna klasicky začínat zhruba metr od země a být opatřena parapety.

Mě pak ale napadlo ta postranní nechat protáhnout až k zemi – ačkoli jsem měl jisté pochybnosti ohledně narušení kompaktnosti vzhledu domu. Ale teď, kdy už jsou v nich závěsy, vidím, že to bylo dobré rozhodnutí, které do místností vneslo víc světla.

V dřevostavbě se strašně příjemně dýchá i spí. Máme to sem autem zhruba 40 minut, ale jezdíme sem všichni často a moc rádi. V plánu je ještě krásná zahrada.

Technické údaje:

Zastavěná plocha: 180 m 2

180 m Užitná plocha: 240 m 2

240 m Dispozice: 7+kk

7+kk Konstrukční systém: obvodové stěny z masivního cedrového dřeva, zděná část z cihel Porotherm, lehké příčky Fermacell

obvodové stěny z masivního cedrového dřeva, zděná část z cihel Porotherm, lehké příčky Fermacell Ošetření stěn: bez ošetření

bez ošetření Střešní krytina: pálená taška Tondach vč. nadkrokevní izolace

pálená taška Tondach vč. nadkrokevní izolace Zdroj energie / teplo: tepelné čerpadlo, krb

tepelné čerpadlo, krb Větrání: přirozené

přirozené Podlahy: dlažba, dřevěná dubová třívrstvá lepená

dlažba, dřevěná dubová třívrstvá lepená Autor arch. návrhu: Ing. arch. Sonntag ve spolupráci s Cedar Home

Ing. arch. Sonntag ve spolupráci s Cedar Home Projekt: Cedar Home s.r.o.

Cedar Home s.r.o. Realizace: 2024

Další zajímavé sruby a roubenky najdete v aktuálním čísle magazínu sruby&roubenky. Fotografie: David Rýpal