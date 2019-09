Seriál Chalupáři. Jak vypadá vesnice Višňová po 45 letech od natáčení

Obec Višňová nedaleko Příbrami padla režisérovi Františku Filipovi do oka mimo jiné i proto, že je od barrandovských ateliérů v hlavním městě vzdálena pouhých padesát kilometrů.

„Na vesnici jsme přišli náhodou, jeli jsme po cestě a zdáli jsem viděl kostelíček s cibulkou na věži. To mě zaujalo. Koukali jsme po nějaké chalupě a jednu jsme našli. Líbilo se nám, že tam byl dvorek, kde se mohlo leccos odehrávat, navíc ta chalupa byla zastrčená, takže jsme si mysleli, že nás tam nikdo nebude rušit. Ve vesnici byla také hospoda a malý rybníček,“ popisuje František Filip svou první návštěvu ve Višňové.



Netrvalo dlouho a do vsi se v roce 1973 rozjeli i filmaři. Na obhlídku znovu vyrazil i režisér Filip a nechyběl ani scenárista Václav Pavel Borovička, který na to vzpomínal takto: „Bylo to v létě, krátce před dobou dovolených, když nás režisér František Filip pozval na prohlídku vesnice, v níž se měly natáčet díly Chalupářů. Byl to hezký slunný den. Dojeli jsme do vesničky Višňová, leží nedaleko Dobříše asi padesát kilometrů od Prahy. Žilo v ní pět set obyvatel. Předseda se nejmenoval Mrázek a v seriálu ho hrál Josef Větrovec. Vesnice měla samozřejmě hospodu, neměla však orchestrion.“

Chalupa, která se barrandovskému architektovi zalíbila pro natáčení exteriérů, patřila manželům Lukšanovým. Nebyla nejnovější a barrandovští kulisáci ji ještě podle plánu poněkud poničili. Toto nevalně vyhlížející stavení se však proslavilo, právě tak jako celá vesnice. Když se totiž lidé dozvěděli, kde se seriál natáčel, začali do Višňové, v seriálu přejmenované na Třešňovou, jezdit na výlety.

„Autobusy ROH se zájemci přijížděly na náměstíčko, pak zvědavci postupovali krok za krokem, jako při prohlídce Hradčan, dvěma místními ulicemi a skončili u piva v hospodě, v níž o přestávkách natáčení popíjeli herci. Já jsem si při psaní scénáře představoval jinou, podkrkonošskou vesnici. Když jsme si prohlédli Višňovou, tak jsem na první pohled věděl, že je to ta správná. Navíc filmový štáb potřeboval mít exteriéry co možná nejblíž barrandovských ateliérů, mnozí z herců se museli večer včas dostat do divadel, kde hráli,“ vzpomíná pan Borovička v knize Chalupáři a shrnuje tím všechny důvody, které rozhodly pro Višňovou.

Zajímavosti:

Hlavní roli v seriálu měl hrát místo Sováka Jaroslav Marvan.

Když se natáčelo, nesměli po vsi štěkat psi a jezdit traktory.

Jiřina Bohdalová alias Dáša Fuchsová si údajně chtěla v 70. letech koupit chatu, ve které v seriálu bydlela. Majitelé, manželé z Prahy, ji ale neprodali.

Natáčení dodnes po celé vesnici připomínají informační tabule u památných seriálových míst.

Představitelka listonošky Růžena Lysenková je babičkou Anny Geislerové.

Vladimír Menšík obdržel za natáčení 108 000 Kčs, jeho kolegové Josef Kemr a Jiří Sovák 70 000 Kčs. Gabriela Vránová si přišla na 12 000 Kčs. Celkový rozpočet činil přes 12 000 000 Kčs.

Premiéru první epizody seriálu sledovalo v Československu 93 procent diváků ve věku od 15 do 75 let.

