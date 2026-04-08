Umístit velký dům na pozemek ve svahu místo staré původní stavby, která byla už ve velmi špatném stavu a musela se zbourat, vyžaduje hodně pečlivou přípravu. Moderní třípodlažní chalupa totiž není žádný drobeček, celková obytná plocha je 332 m2.
Zdaleka však nejde jen o metry čtvereční. Hlavní obytná místnost s kuchyní a jídelním koutem podél prosklené stěny poskytuje úžasný výhled do kraje. Prosklená fasáda s plochou 150 m2 tak nabízí dojem „živých obrazů“ stále se měnící okolní krajiny a dopřává vám pocit, že jste její součástí.
Projekt je přihlášený do soutěže Interiér roku 2025 v kategorii Soukromý interiér – novostavba. Do již jedenáctého ročníku této soutěže se mohli hlásit architekti a interiéroví designéři z České i Slovenské republiky do 28. února 2026. Vítězové budou vyhlášeni jako obvykle v pražském Centru současného umění DOX na jaře 2026.
Stavba ve svahu
Výraz třípodlažní dům sice zní trochu velikášsky, naštěstí polozapuštěný suterén s kamenným obkladem, kde je hlavní vstup, wellness a technické i skladové zázemí, napomáhá stavbě „zmizet“ ve svahu.
Druhé podlaží s dřevěným obkladem z modřínu a velkými prosklenými plochami a přilehlou jednopodlažní částí s vegetační střechou skrývá ložnici rodičů se šatnou a koupelnou, obývací pokoj s krbem a vinotéku. Součástí stavby jsou i venkovní terasy.
Podkroví osvětluje pás střešních oken. Najdete zde dětské pokoje, koupelnu a otevřenou galerii. Apartmán pro hosty byl kvůli soukromí umístěný ve vedlejším objektu původní garáže.
Použité materiály
Návrh a kompletní realizace: Stavitelství Daniel Stryk