Prosklený luxus, který v horách nečekáte. V CHKO si postavili vysněnou chalupu

Alena Řezníčková
Stavět místo staré chalupy novou v chráněné krajinné oblasti znamená nejen splnit přání investora, ale také dodržet přísné regulace, které k takovým místům patří. Naštěstí se představy majitele a náročné předpisy potkaly: dům měl „zapadnout“ do svého okolí a splynout s přírodou. Chybět nesměly tradiční materiály.
Prosklená fasáda má plochu 150 m2, nabízí tak neuvěřitelné výhledy.

Prosklená fasáda má plochu 150 m2, nabízí tak neuvěřitelné výhledy. | foto: Natálie Ferčáková, Miloslav Stryk

Umístit velký dům na pozemek ve svahu místo staré původní stavby, která byla už ve velmi špatném stavu a musela se zbourat, vyžaduje hodně pečlivou přípravu. Moderní třípodlažní chalupa totiž není žádný drobeček, celková obytná plocha je 332 m2.

Zdaleka však nejde jen o metry čtvereční. Hlavní obytná místnost s kuchyní a jídelním koutem podél prosklené stěny poskytuje úžasný výhled do kraje. Prosklená fasáda s plochou 150 m2 tak nabízí dojem „živých obrazů“ stále se měnící okolní krajiny a dopřává vám pocit, že jste její součástí.

Projekt je přihlášený do soutěže Interiér roku 2025 v kategorii Soukromý interiér – novostavba. Do již jedenáctého ročníku této soutěže se mohli hlásit architekti a interiéroví designéři z České i Slovenské republiky do 28. února 2026. Vítězové budou vyhlášeni jako obvykle v pražském Centru současného umění DOX na jaře 2026.

Pod vegetační střechou se skrývá ložnici rodičů se šatnou a koupelnou, obývací pokoj s krbem i vinotéka.
Prosklená fasáda má plochu 150 m2, nabízí tak neuvěřitelné výhledy.
Polozapuštěný suterén, kde je hlavní vstup, wellness a technické i skladové zázemí, má kamenný obklad, první podlaží modřínový.
Beskydy nabízejí nádhernou přírodu a klid... Nová chalupa vyrostla na místě původní, která byla už ve velmi špatném stavu.
Kuchyň s velkým ostrůvkem je vybavená všemi potřebnými spotřebiči.
27 fotografií

Stavba ve svahu

Výraz třípodlažní dům sice zní trochu velikášsky, naštěstí polozapuštěný suterén s kamenným obkladem, kde je hlavní vstup, wellness a technické i skladové zázemí, napomáhá stavbě „zmizet“ ve svahu.

Druhé podlaží s dřevěným obkladem z modřínu a velkými prosklenými plochami a přilehlou jednopodlažní částí s vegetační střechou skrývá ložnici rodičů se šatnou a koupelnou, obývací pokoj s krbem a vinotéku. Součástí stavby jsou i venkovní terasy.

Podkroví osvětluje pás střešních oken. Najdete zde dětské pokoje, koupelnu a otevřenou galerii. Apartmán pro hosty byl kvůli soukromí umístěný ve vedlejším objektu původní garáže.

Použité materiály

  • Strop v hlavní obytné místnosti: beton s otisky dřevěných fošen
  • Dlažba/obklady: Lea Ceramiche
  • Obkladový kámen: Těrchovský pískovec
  • Podlahy: dubový masiv
  • Vestavěné skříně: biodeska dub, kuchyňský ostrůvek dubový masiv
  • Dveře: Sapeli, drásaná dýha
  • Sanita: Gessi a Villeroy&Boch
  • Závěsná svítidla: Bomma
  • Sedací nábytek a jídelní set: Ton
  • Plstěné doplňky: Muskhane
  • Nábytek do dětských pokojů: RafaKids
  • Pásové střešní okno v podkroví: Velux

Návrh a kompletní realizace: Stavitelství Daniel Stryk

