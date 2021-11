Krb, gril i topení v jednom. Víte, jak zvolit správné vytápění chalupy?

Pravděpodobně se my všichni milovníci správné chalupářské atmosféry shodneme na tom, že bez krbu to prostě není ono. Možná si tedy do své chaloupky nějaký pěkný kus pořídíte. Zapálíte v něm – a světnici rázem zaplaví teplo, specifická vůně a útulno. Možná ale zaznamenáte ještě jiný fenomén – přetopená centrální místnost, chlad ve všech ostatních a navíc krb, večer plně naložený dřevem, po pár hodinách vyhasne – a ráno se probudíte do zimy.

Teplo hypokaustových krbů je zdravé, protože nedochází k víření prachu ani vysušování vzduchu. Žhavý popel vydrží hořet 10 až 12 hodin.