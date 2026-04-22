Místo idylky boj. Koupili chalupu v ráji, z podlahy jim ale začaly růst houby

Klára Lyons
Česko-britský pár se usadil v Českém ráji. Koupili zde dvě chalupy. V jedné žijí a druhou pronajímají. Po strastiplné rekonstrukci, kdy v museli jednu z chalup téměř postavit znovu, přišla odměna v podobě stylového domova a penzionu v obklopení přírody.

Monika s Paulem a dvěma syny strávili léto ve španělské Malaze. Po návratu do Prahy se rozhodli splnit si sen o rodinném penzionu v přírodě. Paul pochází z anglického Essexu a rodina Moniky z Turnova. Volba hledat penzion v této oblasti tedy padla zcela přirozeně.

Mít penzion a žít na nějakém krásném místě v přírodě, kde rodinný život přirozeně splyne s podnikáním, bylo naším snem už dlouho. Objížděli jsme prohlídky různých nemovitostí od barokních far až po chaloupky. Nakonec jsme se rozhodli hledat v Českém ráji, kde máme rodinu a kde to máme moc rádi. Delší dobu jsme měli v hledáčku dvě roubenky na jednom pozemku ve Vsi nad Popelkou, ale původní cena byla dost vysoká. Po nějaké době šel majitel s cenou dolů a já ho ještě doslova ukecala o další, celkem výraznou slevu. V jedné roubence bydlíme a ve druhé se mohou ubytovat hosté,“ začíná vyprávět Monika.

Rodina si splnila sen o domově na venkově.
Chalupa stojí na okraji vesnice a svou polohou nabízí soukromí a spoustu zeleně kolem.
Monika si zakládá na tom, aby se v chalupě hosté cítili jako doma.
Interiér je kombinací nových prvků s tradičními.
Krbová kamna jako nedílná součást útulného interiéru.
22 fotografií

Drsné zjištění na začátek

Nejprve se zdálo, že chaloupka, kterou měli manželé v plánu pronajímat, byla po technické stránce v pořádku a bude třeba předělat pouze interiéry. Záhy se ale ukázalo, že realita je trochu jiná.

„Když nám začaly růst z původní dřevěné podlahy houby, bylo jasné, že máme problém. Pod podlahou stála stoletá voda a roubení bylo nacucané a ztrouchnivělé až do jednoho metru od země. Celá chalupa se musela podepřít kůly a původní roubení šlo pryč,“ popisuje Monika těžké začátky.

Dřevěné stropy neodpovídaly normám, takže majitelé museli přidat další trámy. Střešní konstrukce se zpevňovala novými krokvemi, a nakonec bylo třeba vyměnit i vaznici. Bylo velkou výzvou dostat ji nahoru, aniž by se porušila střešní krytina. Majitelé podle svých slova nakonec postavili téměř novou chalupu včetně výměny podlahy, oken i dveří. Zároveň se snažili zachovat původní ráz roubenky. Při zařizování volili přírodní materiály a chalupu dovybavili tak, aby byla pro hosty komfortní. Zachovali také cihelnou podlahu v sednici, dřevěné podlahy v ložnicích, masivní dveře i dřevěný nábytek.

Zařízená interiéru navrhovala Monika sama. „Vybavení jsem sháněla po bazarech nebo jsem využila nábytek a doplňky, které v chalupě původně byly. Tak vznikly například výrazné modré komody v sednici. Byly to původně nepěkné lakované komody zřejmě z devadesátých let. Po přebroušení, natření a výměně úchytek za keramické se proměnily v celkem stylové a originální kousky,“ popisuje majitelka. Ta se také snaží, aby chalupa dýchala příjemnou domáckou atmosférou.

Pobyt jako u babičky

„Při příjezdu to tady voní domácím koláčem a čerstvými květinami. Interiér je barevně sladěný, působí harmonicky a útulně. Stačí rozdělat oheň v krbových kamnech, udělat si kakao a rázem zapomenete na každodenní spěch. Snažíme se, aby měli naši hosté vše po ruce a nic jim při pobytu nechybělo. Nejvíce nás potěší, když hosté řeknou, že se u nás cítili jako u babičky,“ usmívá se majitelka, která sdílí venkovský život na svém profilu na Instagramu.

Moničiným oblíbeným pokojíčkem je šedobílá ložnice s hořčicovými doplňky. Hosté si podle ní chválí především to, že každá ložnice má svou vlastní koupelnu. Často prý slýchá, že chaloupka je ve skutečnosti hezčí než na fotkách.

Rodina si splnila sen o domově na venkově.
Chalupa stojí na okraji vesnice a svou polohou nabízí soukromí a spoustu zeleně kolem.
Monika si zakládá na tom, aby se v chalupě hosté cítili jako doma.
Interiér je kombinací nových prvků s tradičními.
22 fotografií

K chalupě náleží oplocená zahrada s grilem, posezením, ohništěm a dětským hřištěm. Hosté si můžou natrhat maliny, angrešt, rybíz nebo vařit s bylinkami ze zahrádky.

Součástí zahrady je také bazén a finská sauna, kterou majitelům před pár lety postavili kamarádi z chráněné truhlářské dílny, která sídlí přímo ve Vsi nad Popelkou. Majitelé už mají v hlavě další nápady na vylepšování.

Chalupa stojí na okraji vesnice a svou polohou nabízí soukromí a spoustu zeleně kolem. Pod chalupou teče potok, ke kterému chodí i srnky. Kolem jsou pole, louky a lesy a krajina je lehce zvlněná. Okolní příroda podle majitelů přímo vybízí k procházkám nebo výletům na kole.

