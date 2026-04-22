Monika s Paulem a dvěma syny strávili léto ve španělské Malaze. Po návratu do Prahy se rozhodli splnit si sen o rodinném penzionu v přírodě. Paul pochází z anglického Essexu a rodina Moniky z Turnova. Volba hledat penzion v této oblasti tedy padla zcela přirozeně.
„Mít penzion a žít na nějakém krásném místě v přírodě, kde rodinný život přirozeně splyne s podnikáním, bylo naším snem už dlouho. Objížděli jsme prohlídky různých nemovitostí od barokních far až po chaloupky. Nakonec jsme se rozhodli hledat v Českém ráji, kde máme rodinu a kde to máme moc rádi. Delší dobu jsme měli v hledáčku dvě roubenky na jednom pozemku ve Vsi nad Popelkou, ale původní cena byla dost vysoká. Po nějaké době šel majitel s cenou dolů a já ho ještě doslova ukecala o další, celkem výraznou slevu. V jedné roubence bydlíme a ve druhé se mohou ubytovat hosté,“ začíná vyprávět Monika.
Drsné zjištění na začátek
Nejprve se zdálo, že chaloupka, kterou měli manželé v plánu pronajímat, byla po technické stránce v pořádku a bude třeba předělat pouze interiéry. Záhy se ale ukázalo, že realita je trochu jiná.
„Když nám začaly růst z původní dřevěné podlahy houby, bylo jasné, že máme problém. Pod podlahou stála stoletá voda a roubení bylo nacucané a ztrouchnivělé až do jednoho metru od země. Celá chalupa se musela podepřít kůly a původní roubení šlo pryč,“ popisuje Monika těžké začátky.
Dřevěné stropy neodpovídaly normám, takže majitelé museli přidat další trámy. Střešní konstrukce se zpevňovala novými krokvemi, a nakonec bylo třeba vyměnit i vaznici. Bylo velkou výzvou dostat ji nahoru, aniž by se porušila střešní krytina. Majitelé podle svých slova nakonec postavili téměř novou chalupu včetně výměny podlahy, oken i dveří. Zároveň se snažili zachovat původní ráz roubenky. Při zařizování volili přírodní materiály a chalupu dovybavili tak, aby byla pro hosty komfortní. Zachovali také cihelnou podlahu v sednici, dřevěné podlahy v ložnicích, masivní dveře i dřevěný nábytek.
Zařízená interiéru navrhovala Monika sama. „Vybavení jsem sháněla po bazarech nebo jsem využila nábytek a doplňky, které v chalupě původně byly. Tak vznikly například výrazné modré komody v sednici. Byly to původně nepěkné lakované komody zřejmě z devadesátých let. Po přebroušení, natření a výměně úchytek za keramické se proměnily v celkem stylové a originální kousky,“ popisuje majitelka. Ta se také snaží, aby chalupa dýchala příjemnou domáckou atmosférou.
Pobyt jako u babičky
„Při příjezdu to tady voní domácím koláčem a čerstvými květinami. Interiér je barevně sladěný, působí harmonicky a útulně. Stačí rozdělat oheň v krbových kamnech, udělat si kakao a rázem zapomenete na každodenní spěch. Snažíme se, aby měli naši hosté vše po ruce a nic jim při pobytu nechybělo. Nejvíce nás potěší, když hosté řeknou, že se u nás cítili jako u babičky,“ usmívá se majitelka, která sdílí venkovský život na svém profilu na Instagramu.
Moničiným oblíbeným pokojíčkem je šedobílá ložnice s hořčicovými doplňky. Hosté si podle ní chválí především to, že každá ložnice má svou vlastní koupelnu. Často prý slýchá, že chaloupka je ve skutečnosti hezčí než na fotkách.
K chalupě náleží oplocená zahrada s grilem, posezením, ohništěm a dětským hřištěm. Hosté si můžou natrhat maliny, angrešt, rybíz nebo vařit s bylinkami ze zahrádky.
Součástí zahrady je také bazén a finská sauna, kterou majitelům před pár lety postavili kamarádi z chráněné truhlářské dílny, která sídlí přímo ve Vsi nad Popelkou. Majitelé už mají v hlavě další nápady na vylepšování.
Chalupa stojí na okraji vesnice a svou polohou nabízí soukromí a spoustu zeleně kolem. Pod chalupou teče potok, ke kterému chodí i srnky. Kolem jsou pole, louky a lesy a krajina je lehce zvlněná. Okolní příroda podle majitelů přímo vybízí k procházkám nebo výletům na kole.