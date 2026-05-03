„Chaloupku koupil můj muž, ale nezbyly peníze na rekonstrukci, a tak tu zpočátku žil velmi skromně. Když jsem sem za svým mužem přišla, viděla jsem ve stavení obrovský potenciál a hned jsem se tu cítila jako doma, i když začátky byly krušné. První zima, kdy se topilo jen v krbových kamnech v obýváku, nás vyškolila natolik, že na další zimu už byl hotový kotel s rozvody radiátorů. Kamny si ale dodnes rádi přitápíme. Udělali jsme postupně sami s pomocí rodiny novou střechu, proběhla výměna oken a přistavěli jsme prostornou verandu, za kterou jsem nesmírně vděčná. Chtěli jsme hlavně zachovat původní štít a s velkou trpělivostí mého muže se to povedlo,“ vypráví majitelka.
Bílé palubky dodávají nádech severského stylu
Zatímco exteriér chalupy je ryze český, minimalistický interiér působí spíše skandinávsky. Většinu zařízení si majitelé vyrobili svépomocí.
„Manžel je vyučený truhlář – restaurátor, což je velká výhoda. Většinou to funguje tak, že já přijdu s nápadem a on ho rád zrealizuje. Vytvářel stůl v dětském pokoji, ratanové čelo postele a ze dřeva vytvořil také kompletně celou kuchyňskou linku. Bylo s tím hodně práce, ale vznikla kuchyň, která není z katalogu, zato je přesně podle našich požadavků. Nad stolem visí lustr vyrobený z kusu dřeva z lesa, který máme za domem,“ popisuje Bára a dodává, že dřevo je stmelovacím prvkem, který se prolíná celým interiérem.
V podkroví vznikl dětský pokoj dvou synů a ložnice rodičů. Stěny jsou kompletně pobité palubkami, které majitelé z původní tmavě hnědé natřeli na bílo. Dřevěné schody rekonstruovala majitelka sama, a přestože při každém kroku vržou, rodina si na to už zvykla.
Obývací pokoj je prostorný a rodina v něm tráví hodně společného času.„Dřevěná podlaha dostává zabrat hlavně od naší velké feny a čas od času je potřeba ji přebrousit a znovu nalakovat. Velký stůl v obýváku je pro nás srdcem domu. Jíme u něj, tvoříme a povídáme si,“ říká Bára, která dává ráda věcem druhou šanci.
„Nedávno jsem renovovala starou židli po dědovi, na které dřív sedával pod verandou. Byla prasklá a opotřebovaná, ale po opravě a zbroušení nás překvapilo, že jde o židli značky TON, která se dodnes vyrábí. Dnes z ní je znovu krásný a plnohodnotný kus nábytku. Když dostanu něco po prarodičích, je to pro mě opravdový poklad,“ vypráví majitelka.
Na interiéru je znát, že majitelé se snažili své bydlení pojmout v duchu minimalismu. Jediné, na co si Bára podle svých slov potrpí a ráda nakupuje, je keramika. Podporuje lokální výrobce a sama začala chodit na kurz keramiky, kde vyrobila hrnky nebo popisné číslo na dům.
Majitelé mají se svým bydlením do budoucna hodně plánů. Letos je čeká výměna krbových kamen za kamna kachlová, na což se Bára už moc těší.
Stejně jako interiér, tvoří si manželé i zahradu a její okolí hlavně svépomocí.
Zahrada s pecí na pizzu
„Manžel vyrobil kurník, králíkárnu a vyvýšené záhony spletené z lískových a vrbových prutů, které jsme si nosili z procházek v lese. Vyrobil také včelí kláty, sezení nebo sochy. Je nejen velmi šikovný, ale i umělecky nadaný a starší syn zdědil nadání po něm. Denně mi vyrábí krásné výtvory a to jsou pro mě ty nejlepší dekorace, které si ráda vystavuji,“ říká Bára.
Oba manželé se snaží žít v sepětí s přírodou a učí to i své dva syny. Rodina sdílí svůj domov s kanárskou dogou, kočkou, slepicemi a králíky. Nedávno v rodině přibyly i dvě andulky, pro které je v plánu venkovní voliéra. Majitelé plánují do budoucna na zahradě vybudovat také skleník, aby byli co nejvíce soběstační. Také už mají připravený základ pro venkovní zděnou kuchyň s pecí na pizzu.
Bára zároveň dodává, že se snaží utrácet a investovat s rozumem.
„Hypotéku už máme splacenou a další půjčky si brát nechceme. Všechno vzniká až ve chvíli, kdy si na to našetříme nebo nám pomůže rodina. Je to pomalejší cesta, ale dává nám klid. Starý dům se opravuje za pochodu a každá změna s sebou nese nepořádek, prach a chaos. Navíc se nikdy nic neodehraje tak hladce, jak si člověk představuje. Stoletý dům si o úpravách myslí své a jeho křivé zdi nám to dávají často najevo,“ říká Bára s nadsázkou.
Před několika měsíci si založila instagramový účet, aby získávala inspiraci a zároveň povzbudila další lidi k rekonstrukci starých domů. Přiznává, že jí vadí tlak na dokonalost, která lidi zbytečně stresuje.
„Neustále uklizené domy, nové věci a designové doplňky, všechno sladěné a bez chyby. Je to hezké na pohled, ale často tomu chybí duše. Já chci ukázat, že se dá bydlet i skromně, pomalu a přesto hezky,“ zakončuje Bára.