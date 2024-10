Nezvládneme to, zoufali si. Chalupu i přes šílené problémy zachránili

Po získání pozemku s více než 200letou chalupou, jsme si s manželkou položili zásadní otázku: OK a co dál? V podstatě byly jen dvě možnosti. Buď chalupu srovnat se zemí a postavit na jejím místě něco nového, nebo ji zrekonstruovat a dát ji co možná nejvíc do původního stavu.

Volba byla jasná, jde se rekonstruovat. Chalupa z nepálených cihel tak dostane novou šanci na život, to byla krásná představa. A tak jsme náš sen začali naplňovat. Přestože názory některých sousedů z okolí, dokonce i některých kamarádů, byly trošku odlišné od těch našich. Snažili se nám celou rekonstrukci a záchranu „staré chajdy“ rozmluvit. Dnes jsem velmi rád, že jsem je neposlechl. A nakonec i oni nyní uznávají, že se nám povedla velká věc.

Náročnou rekonstrukci jsme zvládli za rok a půl, a to všemi různými způsoby. Ať už svépomocí, s pomocí známých, ale také s profesionálními firmami, které se specializují na rekonstrukci chalup.

Začali jsme s velkým odhodláním a nadšením. Byl to náš velký cíl, dát chaloupce nový život, vrátit jí její původní vzhled a dobový charakter.

Problémy, které se však během rekonstrukce vyskytly, byly v některých případech tak zoufalé, že jsme občas měli dojem, že to nikdy nezvládneme. Největší výzvou bylo dům odvlhčit, abychom mohli natáhnout nové omítky a řešit nové podlahy.

Stará kachlová kamna se nám zachránit nepodařilo. Kvůli velmi špatnému stavu se bohužel cena oprav vyšplhala do astronomických výšek. Úspěch jsme slavili s červotočem, toho jsme se zbavili dokonale.

Naše dvě děti měly tehdy 3 a 1,5 roku. Všichni společně jsme se ujišťovali, že se nemá nikdy nic vzdávat a jít si za svým snem a cílem.

Výsledkem našeho úsilí je krásně zrekonstruovaná chalupa, jejíž některé zachráněné původní prvky nás vrací zpět do doby, kdy hlavní prioritou byla rodina, zdraví a teplo domova.