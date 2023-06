Zanedbaný dům je okamžitě okouzlil. Majitel jim ho nakonec rád prodal

Úžasný domov, ale i chalupa v jednom. Viktória Holečko s manželem Michalem, dcerkou Hannah a kočkami Blackym a Leem bydlí přesně v takovém domě, jaký si vysnili. Přesně v takovém, jaký milovníci romantických vesnických usedlostí obdivují na stránkách magazínů nebo v romantických filmech.

Dům je díky této kreativní dvojici (Viki je blogerka a fotografk a a Michal režisér) víc než jen fotogenický a má obrovský potenciál. „Žijeme na nádherném místě pod horou v srdci přírody. Obklopeni zelení a zvířaty, kde nám lišky dávají dobrou noc, a to doslova,“ pochvaluje si Viktória.

Manželé si nejprve koupili na maďarské straně nedaleko Košic jiný dům. Ceny nemovitostí na Slovensku byly totiž v té době nad jejich rozpočet.

Realitní makléřka je v den, kdy jim předala klíče od prvního domu, vzala načerpat inspiraci na toto místo, které je chytlo za srdce a už nepustilo. Nemovitost ale v té době nebyla na prodej. Nicméně Viktórii a Michalovi nedala spát. Neodradilo je ani to, že dům byl zanedbaný a zarostlý buřinou. Asi po třech letech, co Viki chodila dům ze všech stran obdivovat, se dozvěděla, že je konečně na prodej.

Domluvili si prohlídku a nebylo cesty zpět. Když si původní majitel vyslechl jejich představu, rozhodl se, že jim dům prodá. Jejich kreativní duše a plány absolutně souzněly s jeho vizí.

Chalupa je stará více jak 100 let. Původně to bylo tradiční selské stavení s malými průchozími místnostmi, půdou a vinným sklepem, který je dodnes pod velkou částí domu.

Před téměř deseti lety prošel dům kompletní rekonstrukcí, během které se změnila jeho dispozice i celkový vzhled. Zbouraly se příčky a prostor se otevřel, čímž vznikl vzdušný obývací pokoj s jídelnou a kuchyní. V této původní části domu se nachází ještě vstupní chodba se schodištěm, toaleta a koupelna. Při rekonstrukci pak byla na původní kamennou část přistavena dřevěná nadstavba, kde vznikly dva pokoje s koupelnami a v části sklepa, přímo pod domem, byla vyzděna cihlová klenba.

Začali od zahrady

Když Holečkovi dům koupili, byl už pár let opuštěný a chátral. Museli dodělat vytápění a popasovat se s množství oprav na první pohled sice neznatelných, ale pro normální fungování domu nezbytných. A protože dům není standardní stavbou, tak aby mohli manželé vyhodnotit, jaké další úpravy a zlepšení budou pro jejich potřeby nutné, rozhodli se v něm zabydlet.

Zároveň jim dávalo největší smysl pustit se nejdřív do zahrady, která potřebovala na revitalizaci a znovuoživení svůj čas. Všude byly staré stromy, nerovný terén, stavební odpad, přerostlé keře a popínavé rostliny. To všechno muselo pryč. Manželé se proto pustili do kompletních terénních úprav. Vysadili trávník, ovocné i okrasné stromy a postupně pokračují ve zvelebování.

Viki je na sebe pyšná: „Minulý rok jsem během manželovy služební cesty vybudovala kamenný chodník. Byl to můj první větší projekt a pomáhali mi moji rodiče. K realizaci jsme použili jen materiál, který byl na zahradě: kámen, písek a štěrk a obešli jsme se bez betonu nebo jiného spojovacího materiálu. Okolo jsme vysadili nejrůznější květiny a skalničky. Celkově chodník působí dojmem, že je tu už pěkných pár desítek let, čímž krásně ladí s domem. Tento projekt mi dodal odvahu a na podzim vzniklo ještě místo na zahradní posezení pod obloukem z růží. Na to, aby jimi stihl úplně obrůst, si sice ještě musíme počkat, ale o tom zahradničení je. Všechno chce svůj čas a já se tak učím trpělivosti. Do budoucna tu chceme mít ještě oázu klidu s jezírkem a množstvím zeleně a květin.“

Dům Holečkových má provensálský nádech. Jeho stylový vzhled dotváří i psí víno, které se plazí po odhalených kamenných stěnách. V každém ročním období má díky němu dům úplně jinou atmosféru.

Nábytek chodí za Viki

Interiér tvoří přírodní materiály: kámen, dřevo, cihla, které ladí se zemitými odstíny a bílou barvou. Postupně majitelé přidávají i víc černé a kovových prvků. Nezbytným doplňkem jsou pak vždy květiny a zeleň.

Viktória rozhodně nepatří k lidem, kteří utrácejí za nábytek a dekorace spoustu peněz. Je přesvědčená, že skutečné umění je vykouzlit co nejlepší výsledek z mála. Zpočátku si nechala pár kusů nábytku vyrobit na míru od truhláře, ale později zjistila, že v bazarech se dá sehnat spousta originálních kousků za skvělé ceny.

Poslední roky už ani nic aktivně nevyhledává, protože sousedé a přátelé jí nádherné kousky nosí přímo domů. Většinou jde o nábytek a doplňky, které mají svůj věk v sobě doslova vrytý. Zpočátku měla tendence barvit všechno na bílo, časem si ale uvědomila, že krása starožitných věcí je právě v jejich „nedokonalostech“ a do renovací se už dnes pouští jen v nezbytných případech.

Rekonstrukce starého domu je výzva

„Obdivuji každého, kdo se pustí do rekonstrukce starého domu. Je to velká výzva ve všech ohledech. My tuto fázi přeskočili, protože tu hlavní část rekonstrukce realizoval ještě původní majitel,“ vypráví Viktória.

Je přesvědčená, že každý starý dům má svou duši, tedy něco unikátního, co do něj otiskl čas a doba, ve které byl postaven. Jejich dům má například vícero atypických řešení, která vznikla právě z původní architektury, a i proto je originální.

Například varný ostrůvek v kuchyni s třímetrovou kovanou digestoří, která propojuje kuchyň s obývacím pokojem – z jedné strany je v něm zabudovaná elektrická varná deska a na druhé straně vzniklo místo pro zážitkovou kuchyň, kde je možné využít otevřeného ohně. Ostrůvek vznikl proto, že se pod ním nachází vstupní chodba do sklepa, ovšem využívaná je ta druhá, z venkovní strany domu.

Kromě toho je na domě použito maximum původních materiálů. Například staré trámy posloužily jako překlady nad okny, ze starých desek z půdy byl vybudován krb. V kuchyni jsou také osazené původní, ještě ručně vyráběné obkladačky. Dalším originálním prvkem je podlaha, která je také zhotovena ze starých cihel původního domu.

Kouzlo kamenných stěn

Ptám se Viktórie, zda není v domě chladno. „Pokud v kamenném domě žijete a pravidelně ho vytápíte, tak ne. Stěny se nahřejí a vrací teplo zpět, protože kámen má schopnost teplo akumulovat. Chce to jen čas. Vytopit takhle velký prostor není samozřejmě nejekonomičtější. Momentálně vytápíme celý dům krbem s výměníkem a jsme plně odkázáni na elektrickou energii. I proto jsme se rozhodli pro výstavbu kachlové pece. V případě výpadku energie budeme mít v domě teplo a můžeme si i něco upéct v peci. V letních měsících oceňujeme kamenný dům ještě víc, protože i v těch největších vedrech si udržuje příjemné, přirozené klima,“ říká majitelka.

Manželé momentálně čekají na materiál na stavbu kachlových kamen. Navrhli si je tak, aby byla estetickým, ale i funkčním interiérovým prvkem. Svůj domov stále dolaďují nejrůznějšími detaily a doplňky. Právě proto píše Viki blog (Vikicreative.eu), kde všechny proměny a projekty zaznamenává. Na jaře je čekají praktické záležitosti, jako je dokončení renovace dřevěné části domu, natírání oken a dveří. V budoucnu pak plánují větší stavební úpravy, protože dcerka potřebuje svůj pokoj a paní domu svůj vysněný ateliér.

Manželé mají na svém domě nejradši jeho celkovou energii, to, jak se cítí, když v něm tráví čas. Není to ale jen domem samotným. I prostředí, ve kterém se nachází, je každý den nabíjí pozitivitou a radostí a dodává jim inspiraci, která je pro tvůrčí povolání tak důležitá.