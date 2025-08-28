Stará kamenná chalupa s užitnou plochou 220 metrů čtverečních stojí uvnitř chráněné krajinné oblasti. Při kompletní rekonstrukci interiéru architekti respektovali historický vývoj stavby a její podstaty, nové technologie jsou šetrné a zároveň nekonkurují původnímu duchu stavby.
Došlo tak ke kompletní rekonstrukci interiéru včetně navržených dispozičních změn a obměně zastaralých technologií za šetrnější řešení.
Z celého domu zůstalo na původním místě jen kamenné schodiště. Nová dispozice je 4+kk. V domě je kuchyňský kout součástí obytného prostoru, a v prvním patře se nachází tři ložnice. Hlavní koupelna v patře je nově rozšířena o prostorné wellness s infrasaunou, volně stojící vanu a odpočinkovou zónu.
V domě se kromě dvou koupelen, wellness a technického zázemí nachází ještě studijně relaxační prostory v hale a původní zimní zahrada, která navazuje na novou terasu z dubových prken a zbytek zahrady.
Během rekonstrukce byly pečlivě odhaleny struktury kamenných stěn a schodiště a rubů kleneb. Klenebné pasy vynášejí klenuté stropy nad hlavním obytným prostorem a výrazně jej tak definují nejen vizuálně ale i po uživatelské stránce, protože nová dispozice se musela s výškovým omezením při patách pasů vypořádat.
Použití ušlechtilých přírodních materiálů šlo ruku v ruce s estetickými požadavky klienta. Podlahy jsou kombinací kamene, dřeva a keramických materiálů. Stěny mají novou štukovou omítku či voděodolnou stěrku v případě koupelen a krbu. Část stěn a stropů má odhalené původní zdivo sjednocené společnou bílou výmalbou.
|
Češi, kteří si splnili sen o bydlení. Řešením je i zahrádkářská kolonie
Typový nábytek stejně tak jako vybavení na míru jsou z masivního dřeva totožné dřeviny, stejně tak jako navazující dubové podlahy jak v interiéru, tak na venkovní terase.
Sanitární vybavení, detaily a kování jsou provedeny v nerezu. Kvalitní podomítkové baterie jsou celonerezové jak zevnitř tak zvnějšku, nemají tedy přidanou povrchovou úpravu a tudíž se dá předpokládat jak jejich funkčnost, tak i nestárnoucí vzhled v dlouhodobém horizontu.
Architéka je architektonické studio které zpracovává kvalitní řešení komerčním i rezidenčním projektům a nabízí pro ně architektonické odpovědi. Při rekonstrukcích je věnována péče dialogu mezi původními konstrukcemi a nově vkládanou vrstvou návrhu. Součástí návrhu je komplexní služba od první koncepční myšlenky přes povolovací procesy až po ohlídané detaily při realizaci. Individualita a neopakovatelnost jsou vepsány do jednotlivých projektů.