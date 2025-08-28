Z depresivního domu je prosluněné bydlení v srdci krásného Kokořínska

Lenka Weberová
Velkorysý víkendový dům v CHKO Kokořínsko se stal druhým domovem pražské rodiny. Majitelé si dopřáli ve 200 let starém domě nejen kompletní zázemí, ale také malé wellness s cedrovou saunou. Za projektem stojí architekti Tereza Komárková a Tomáš Zavoral ze studia Architéka.
Užitná plocha nemovitosti je 220 metrů čtverečních.

Užitná plocha nemovitosti je 220 metrů čtverečních.

Interiéru neustále dominuje dřevo v kombinaci s bílou barvou.
Architekti se rozhodli sundat omítku na co největší ploše a odkrýt tak krásu...
Kuchyň v sobě ukrývá tajné dveře do prostorné spížní komory.
Z jídelny vedou dveře na původní krytou verandu.
Stará kamenná chalupa s užitnou plochou 220 metrů čtverečních stojí uvnitř chráněné krajinné oblasti. Při kompletní rekonstrukci interiéru architekti respektovali historický vývoj stavby a její podstaty, nové technologie jsou šetrné a zároveň nekonkurují původnímu duchu stavby.

Došlo tak ke kompletní rekonstrukci interiéru včetně navržených dispozičních změn a obměně zastaralých technologií za šetrnější řešení.

Z celého domu zůstalo na původním místě jen kamenné schodiště. Nová dispozice je 4+kk. V domě je kuchyňský kout součástí obytného prostoru, a v prvním patře se nachází tři ložnice. Hlavní koupelna v patře je nově rozšířena o prostorné wellness s infrasaunou, volně stojící vanu a odpočinkovou zónu.

V domě se kromě dvou koupelen, wellness a technického zázemí nachází ještě studijně relaxační prostory v hale a původní zimní zahrada, která navazuje na novou terasu z dubových prken a zbytek zahrady.

Interiéru neustále dominuje dřevo v kombinaci s bílou barvou.
Užitná plocha nemovitosti je 220 metrů čtverečních.
Architekti se rozhodli sundat omítku na co největší ploše a odkrýt tak krásu klenby.
Kuchyň v sobě ukrývá tajné dveře do prostorné spížní komory.
Z jídelny vedou dveře na původní krytou verandu.
Během rekonstrukce byly pečlivě odhaleny struktury kamenných stěn a schodiště a rubů kleneb. Klenebné pasy vynášejí klenuté stropy nad hlavním obytným prostorem a výrazně jej tak definují nejen vizuálně ale i po uživatelské stránce, protože nová dispozice se musela s výškovým omezením při patách pasů vypořádat.

Použití ušlechtilých přírodních materiálů šlo ruku v ruce s estetickými požadavky klienta. Podlahy jsou kombinací kamene, dřeva a keramických materiálů. Stěny mají novou štukovou omítku či voděodolnou stěrku v případě koupelen a krbu. Část stěn a stropů má odhalené původní zdivo sjednocené společnou bílou výmalbou.

Typový nábytek stejně tak jako vybavení na míru jsou z masivního dřeva totožné dřeviny, stejně tak jako navazující dubové podlahy jak v interiéru, tak na venkovní terase.

Sanitární vybavení, detaily a kování jsou provedeny v nerezu. Kvalitní podomítkové baterie jsou celonerezové jak zevnitř tak zvnějšku, nemají tedy přidanou povrchovou úpravu a tudíž se dá předpokládat jak jejich funkčnost, tak i nestárnoucí vzhled v dlouhodobém horizontu.

Architéka je architektonické studio které zpracovává kvalitní řešení komerčním i rezidenčním projektům a nabízí pro ně architektonické odpovědi. Při rekonstrukcích je věnována péče dialogu mezi původními konstrukcemi a nově vkládanou vrstvou návrhu. Součástí návrhu je komplexní služba od první koncepční myšlenky přes povolovací procesy až po ohlídané detaily při realizaci. Individualita a neopakovatelnost jsou vepsány do jednotlivých projektů.

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.